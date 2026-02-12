Новини
Съпругата на Райън Гослинг, Ева Мендес, го ревнува от колега

12 Февруари, 2026 13:46 676 1

„Единственият колега, от когото някога съм ревнувала, е Роки. Прекарваха твърде много време заедно. Дори си подаряваха пръстени, по дяволите?!“, написа Мендес

Съпругата на Райън Гослинг, Ева Мендес, го ревнува от колега - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Съпругата на актьора Райън Гослинг, Ева Мендес, се пошегува в Instagram, че го ревнува от колегата му Джеймс Ортис.

Ева Мендес коментира публикация на Just Jared за научнофантастичния филм „Проектът Край“, в който Райън Гослинг играе учител по природни науки. Актьорът работи заедно с колегата си Джеймс Ортис, който играе същество на име Роки.

„Единственият колега, от когото някога съм ревнувала, е Роки. Прекарваха твърде много време заедно. Дори си подаряваха пръстени, по дяволите?!“, написа Мендес.

Звездите са заедно повече от 13 години, откакто заснеха „Мястото отвъд боровете“ през 2011 г. За предполагаемата им сватба се заговори през 2022 г., когато Мендес разкри татуировка на китката си с надпис „de Gosling“ – феновете видяха това като възможна промяна на името.


  • 1 Ура,,Ура

    2 0 Отговор
    Тия се занимават само с глупости. Да отидат на някои места по света, където има деца не хапвали нищо по три дена и тогава ще видят колко са жалки и лицемерни.

    14:02 12.02.2026