Новини
Любопитно »
Започват кастингите на живо за 12-и сезон на „Гласът на България“

Започват кастингите на живо за 12-и сезон на „Гласът на България“

13 Февруари, 2026 15:59 387 2

  • гласът на българия-
  • нов сезон-
  • шоу-
  • предаване-
  • кастинг-
  • на живо

Кастингите ще се провеждат в София, Варна и Пловдив

Започват кастингите на живо за 12-и сезон на „Гласът на България“ - 1
Снимки: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият, дванадесети сезон на любимото музикално шоу на bTV – „Гласът на България“ – ще се завърне на екрана. Голямата сцена очаква своите нови и запомнящи се гласове, а първата крачка към нея започва сега - с предварителните кастинги на живо, които екипът на предаването организира в София, Пловдив и Варна.
Всеки, който вярва в гласа си и е готов да го покаже на всички, може да се яви на някоя от следните дати:

  • 28 февруари – София, B1 City Hotel
  • 1 март – Пловдив, Дом на културата „Борис Христов“
  • 7 март – Варна, хотел Campus 90
  • 14 и 15 март – София, B1 City Hotel

Началото на кастингите е в 10:00 ч.

В момента тече онлайн записването за сезон 12 в сайта на btv.bg. Всички кандидати, които вече са се регистрирали онлайн и са одобрени, ще получат обаждане от екипа. На място обаче са добре дошли и участници без предварителна регистрация – защото понякога най-големите гласове идват изненадващо.

Всеки, който няма възможност да пътува, може да кандидатства за участие като се запише в онлайн формата за кастинг.
Новият сезон на „Гласът на България“ по bTV обещава още по-силни емоции, впечатляващи изпълнения и незабравими моменти за всички, които стъпят на голямата сцена на шоуто, а и за всички пред екрана.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ьТВ

    2 1 Отговор
    Кога ще има „Гласът на България“ за деца?

    16:00 13.02.2026

  • 2 ООрана държава

    0 0 Отговор
    От какво има нужда една чалкарска държава? От още търтеи чалгари, певачи и певачки... Утре ще се чудите що няма кой да работи докато си надувате чалгица на вечеря

    16:18 13.02.2026