Започват кастингите на живо за 12-и сезон на „Гласът на България“

Новият, дванадесети сезон на любимото музикално шоу на bTV – „Гласът на България“ – ще се завърне на екрана. Голямата сцена очаква своите нови и запомнящи се гласове, а първата крачка към нея започва сега - с предварителните кастинги на живо, които екипът на предаването организира в София, Пловдив и Варна.

Всеки, който вярва в гласа си и е готов да го покаже на всички, може да се яви на някоя от следните дати:

28 февруари – София, B1 City Hotel

1 март – Пловдив, Дом на културата „Борис Христов“

7 март – Варна, хотел Campus 90

14 и 15 март – София, B1 City Hotel

Началото на кастингите е в 10:00 ч.

В момента тече онлайн записването за сезон 12 в сайта на btv.bg. Всички кандидати, които вече са се регистрирали онлайн и са одобрени, ще получат обаждане от екипа. На място обаче са добре дошли и участници без предварителна регистрация – защото понякога най-големите гласове идват изненадващо.

Всеки, който няма възможност да пътува, може да кандидатства за участие като се запише в онлайн формата за кастинг.

Новият сезон на „Гласът на България“ по bTV обещава още по-силни емоции, впечатляващи изпълнения и незабравими моменти за всички, които стъпят на голямата сцена на шоуто, а и за всички пред екрана.