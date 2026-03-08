Новини
Любопитно »
10 красиви цветя за 8 март: какво да подарим за Международния ден на жената

10 красиви цветя за 8 март: какво да подарим за Международния ден на жената

8 Март, 2026 12:54 372 4

  • 8 март-
  • цветя-
  • международен ден на жената

От мимози до орхидеи - символиката и значението на най-подходящите цветя за празника

10 красиви цветя за 8 март: какво да подарим за Международния ден на жената - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 8 март по целия свят се отбелязва Международният ден на жената - ден, в който изразяваме благодарност към жените в живота си: баби, майки, сестри, съпруги и приятелки. Един от най-популярните начини за това е чрез подаряване на цветя. Ето десет от най-подходящите видове, които да подарим на празника:

Мимоза
Мимозата е символично цвете за празника, родом от Италия, но днес се подарява в целия свят. Тя олицетворява радост, елегантност, достойнство и доброта.

Рози
Розите са вечна класика и се асоциират с любов, страст и признателност. Значението им зависи от цвета - червените изразяват любов, бледите - уважение, а розовите - благодарност.

Лалета
Пролетните лалета са не само сезонни и лесно достъпни, но и елегантни и ароматни, идеални за букет, който радва с разнообразие от цветове.

Карамфили
Познати като Dianthus, карамфилите символизират приятелство и уважение. Белите означават чистота, розовите - благодарност, а червените - любов.

Розелилии
Тези цветя въплъщават женственост, преданост и чистота. Те носят символика, свързана с любов и прераждане, вдъхновена от гръцкия мит за Хера и Зевс.

Гербери
Слънчевите гербери символизират чистота, красота и невинност. Те са чудесен начин да изразим обожание и да озарим деня на любимата жена.

Божури
Божурите се свързват с щастие, просперитет и късмет, както и с почит и състрадание. Те са идеален подарък за празнуване на успехи и специални моменти.

Хортензии
Универсални и изискани, хортензиите допълват букета и изразяват благодарност към жените, които подкрепят и вдъхновяват другите.

Орхидеи (бели, жълти или лилави)
Орхидеите са нежни и красиви, но и изключително устойчиви. Те символизират екзотична красота, изтънченост и женственост.

Алстромерии
Алстромериите носят послание за приятелство, преданост и подкрепа. Те също символизират личностно израстване, овластяване и ново начало, като изобилният им цъфтеж е метафора за потенциала за растеж и трансформация на всяка жена.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 0 Отговор
    Гербери са най-неподходящи 😃

    12:58 08.03.2026

  • 2 Ццц

    1 1 Отговор
    За българския мъж има 2 варианта за подарък на една и съща цена - букет рози или тридневна почивка в Барселона!

    13:03 08.03.2026

  • 3 Универсалният подарък

    1 2 Отговор
    Джапанки с дискомбобулатор. Ако не хареса джапанките, да се exe с дискомбобулатора.

    13:03 08.03.2026

  • 4 Св. Св. Петър и Павел

    0 1 Отговор
    Който чака денят, в който да бъде добър, да иска прошка, или да подарява цветя - той е просто роб на това, други да му казват какво да прави и какво не!

    8-ми март е всеки ден от годината!
    Както Великден е всеки ден от календара, защото всеки един ден е велико преживяване!
    Всеки ден жената трябва да е на пиедестал, в момента в който съумее да се качи на него.

    13:11 08.03.2026