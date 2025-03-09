Кой има имен ден днес, 9 март 2026 г. Честито!

На днешната дата - 9 март, църквата почита 40-те войника от арменския полк в гр. Севастия, които след жестоки мъчения загиват за своята вяра по време на преследванията на християните от император Лициний (IV в.).

Празникът е известен още като Четиридесет мъченици Севастийски, Свето четирси, Св. четиресе, Младенци.

Имен ден празнуват всички, носещи имената Младен, Младена, Младенка, Гордан, Горян, Горянка.

Празнуват още Вивиан и Вивиана, тъй като името е с латински произход и означава "жив", "живеещ".

Обреди и традиции

С този ден е свързано народното вярване, че слънцето се обръща към лято, времето се затопля и излизат всички буболечки, змии и гущери от дупките си.

На празничната трапеза се слагат 40 червени чушки, пълнени с боб, а също и 40 сарми с ориз. Наливат се 40 чашки с вино и 40 с ракия. Изяждат се 40 залъка и се изпиват 40 глътки вода. На този ден стопанинът засява 40 корена и всичко се хваща.

Сред обичаите на празника основно място заема обредното гонене на змии и гущери. Предпазващо значение имат всички действия в този обред - паленето на огньове, прескачането им, удрянето по железни предмети и наричането: "Бягайте, змии и гущери, на 40 разкрача".

Поверия

На този ден не трябва да се провлачва конец, за да не се въдят змии и не се споменава името на влечугите.