Кой има имен ден днес, 9 март 2026 г. Честито!

9 Март, 2025 07:41, обновена 9 Март, 2026 07:03 5 730 12

Църквата почита 40-те войника от арменския полк в гр. Севастия

Кой има имен ден днес, 9 март 2026 г. Честито! - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На днешната дата - 9 март, църквата почита 40-те войника от арменския полк в гр. Севастия, които след жестоки мъчения загиват за своята вяра по време на преследванията на християните от император Лициний (IV в.).

Празникът е известен още като Четиридесет мъченици Севастийски, Свето четирси, Св. четиресе, Младенци.

Имен ден празнуват всички, носещи имената Младен, Младена, Младенка, Гордан, Горян, Горянка.

Празнуват още Вивиан и Вивиана, тъй като името е с латински произход и означава "жив", "живеещ".

Обреди и традиции

С този ден е свързано народното вярване, че слънцето се обръща към лято, времето се затопля и излизат всички буболечки, змии и гущери от дупките си.

На празничната трапеза се слагат 40 червени чушки, пълнени с боб, а също и 40 сарми с ориз. Наливат се 40 чашки с вино и 40 с ракия. Изяждат се 40 залъка и се изпиват 40 глътки вода. На този ден стопанинът засява 40 корена и всичко се хваща.

Сред обичаите на празника основно място заема обредното гонене на змии и гущери. Предпазващо значение имат всички действия в този обред - паленето на огньове, прескачането им, удрянето по железни предмети и наричането: "Бягайте, змии и гущери, на 40 разкрача".

Поверия

На този ден не трябва да се провлачва конец, за да не се въдят змии и не се споменава името на влечугите.


Оценка 4.1 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост666

    3 6 Отговор
    Поредния измислен празник.

    Коментиран от #10

    07:46 09.03.2025

  • 2 Хейт

    2 6 Отговор
    Днес е неделя и е почивен ден . А тези празници да си ги празнуват религиозните и вярващите .

    Коментиран от #11

    07:47 09.03.2025

  • 3 40-те разбойници

    3 7 Отговор
    Празнува, арменския поп.

    07:47 09.03.2025

  • 4 Салмонела

    1 6 Отговор
    А който вчера е прекалил на конски празник днес ще избива с бира 🍺🍻. Поредния измислен светец. И празник.

    Коментиран от #12

    07:57 09.03.2025

  • 7 Луциний - българин

    2 1 Отговор
    По произход селянин от Дакия или Мизия Лициний бил необразован, склонен към насилие, а неговият характер и качества го направили доста непопулярен. Той предпочитал да фаворизира своите земляци и съселяни, спрямо гражданите се отнасял грубо и пренебрежително, а бидейки почитател на езическите порядки и закони той възстановява държавния култ към Юпитер и започва да преследва християните в своите владения, давайки на техния покровител Константин нов повод за конфликт.

    Заети във война срещу сармати и готи, двамата императори поддържат несигурно примирие, но ситуацията се изостря, когато Константин навлиза в територията на Лициний по Дунав, преследвайки бягащите варвари през 318 и отново през 321 г. Лициний обвинява Константин в нарушение на мирния договор и това довежда до нов конфликт между тях.

    През 323 г. започва втора война с Константин, в която Лициний отново издига претендент – Мартиниан, със същия минимален успех. Още в началото флотът на Лициний е победен при Калиполис, Хелеспонт. След разгрома в битката при Адрианопол на 3 юли 324 г. и последвалото военно поражение при Хрисополис, Витиния (18 септември 324 г.), Лициний е пленен и поставен под домашен арест в Тесалоника. Първоначално Лициний е оставен жив, но на следващата година (325 г.) е удушен по заповед на Константин, който остава единствен повелител на империята.

    08:28 09.03.2025

  • 9 Мале

    0 1 Отговор
    Българската жена е синоним на станчинар

    08:59 09.03.2025

  • 10 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост666":

    Трай бе, Дауд!

    09:37 09.03.2025

  • 11 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хейт":

    Безбожниците нямат почитание към нищо свято. Кланят се на парата.

    09:41 09.03.2025

  • 12 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Салмонела":

    Гледай си байрамите и не се меси в празниците на хората.

    09:43 09.03.2025