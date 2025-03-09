Кой има имен ден днес, 9 март 2026 г. Честито!

На днешната дата - 9 март, църквата почита 40-те войника от арменския полк в гр. Севастия, които след жестоки мъчения загиват за своята вяра по време на преследванията на християните от император Лициний (IV в.).
Празникът е известен още като Четиридесет мъченици Севастийски, Свето четирси, Св. четиресе, Младенци.
Имен ден празнуват всички, носещи имената Младен, Младена, Младенка, Гордан, Горян, Горянка.
Празнуват още Вивиан и Вивиана, тъй като името е с латински произход и означава "жив", "живеещ".
Обреди и традиции
С този ден е свързано народното вярване, че слънцето се обръща към лято, времето се затопля и излизат всички буболечки, змии и гущери от дупките си.
На празничната трапеза се слагат 40 червени чушки, пълнени с боб, а също и 40 сарми с ориз. Наливат се 40 чашки с вино и 40 с ракия. Изяждат се 40 залъка и се изпиват 40 глътки вода. На този ден стопанинът засява 40 корена и всичко се хваща.
Сред обичаите на празника основно място заема обредното гонене на змии и гущери. Предпазващо значение имат всички действия в този обред - паленето на огньове, прескачането им, удрянето по железни предмети и наричането: "Бягайте, змии и гущери, на 40 разкрача".
Поверия
На този ден не трябва да се провлачва конец, за да не се въдят змии и не се споменава името на влечугите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост666
Коментиран от #10
07:46 09.03.2025
2 Хейт
Коментиран от #11
07:47 09.03.2025
3 40-те разбойници
07:47 09.03.2025
4 Салмонела
Коментиран от #12
07:57 09.03.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Луциний - българин
Заети във война срещу сармати и готи, двамата императори поддържат несигурно примирие, но ситуацията се изостря, когато Константин навлиза в територията на Лициний по Дунав, преследвайки бягащите варвари през 318 и отново през 321 г. Лициний обвинява Константин в нарушение на мирния договор и това довежда до нов конфликт между тях.
През 323 г. започва втора война с Константин, в която Лициний отново издига претендент – Мартиниан, със същия минимален успех. Още в началото флотът на Лициний е победен при Калиполис, Хелеспонт. След разгрома в битката при Адрианопол на 3 юли 324 г. и последвалото военно поражение при Хрисополис, Витиния (18 септември 324 г.), Лициний е пленен и поставен под домашен арест в Тесалоника. Първоначално Лициний е оставен жив, но на следващата година (325 г.) е удушен по заповед на Константин, който остава единствен повелител на империята.
08:28 09.03.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мале
08:59 09.03.2025
10 Гост
До коментар #1 от "Гост666":Трай бе, Дауд!
09:37 09.03.2025
11 Гост
До коментар #2 от "Хейт":Безбожниците нямат почитание към нищо свято. Кланят се на парата.
09:41 09.03.2025
12 Гост
До коментар #4 от "Салмонела":Гледай си байрамите и не се меси в празниците на хората.
09:43 09.03.2025