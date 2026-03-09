Новини
Рецепта на деня: Арабски мутабак с кайма и яйца
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Арабски мутабак с кайма и яйца

9 Март, 2026

Перфектна комбинация от тънко тесто и сочна месна плънка

Рецепта на деня: Арабски мутабак с кайма и яйца - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • брашно - 400 г;
  • вода - 220 мл;
  • олио - 2 с.л.;
  • сол - 1/2 ч.л.

За плънката:

  • кайма - 400 г;
  • яйца - 2 бр.;
  • зелен лук - 3 стръка;
  • магданоз - 2 с.л.;
  • лук - 1 бр.;
  • кимион - 1/2 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • сол - 1/2 ч.л.

За пържене:

олио - 3 с.л.

Начин на приготвяне:

Брашното се поставя в купа и към него се добавят солта, водата и олиото. Замесва се меко и еластично тесто, което се меси около 8-10 минути, докато стане гладко. Тестото се покрива и се оставя да почине около 30 минути.

Междувременно се приготвя плънката. Лукът се нарязва на ситно, зеленият лук се нарязва на дребно, а магданозът се наситнява.

В купа се смесват каймата, яйцата, лукът, зеленият лук и магданозът. Подправя се със сол, черен пипер и кимион и сместа се разбърква добре.

От починалото тесто се оформят няколко топки, които се разточват много тънко върху леко намазнена повърхност. В центъра на всяка кора се поставя част от плънката.

Краищата на тестото се прегъват навътре, така че да се получи квадратен пакет.

Мутабакът се поставя в леко намазан с олио тиган и се пържи на умерен огън от двете страни, докато тестото стане златисто и хрупкаво, а плънката се сготви напълно.

След изпичане се оставя за кратко да се отцеди върху кухненска хартия и се нарязва на парчета.

Мутабакът се поднася топъл, нарязан на квадратни парчета. Често се сервира с резени лимон или със свежа салата, пише gotvach.bg.


  • 1 Гергана Сотирова

    3 1 Отговор
    Как ми се е приял един...мутабак.

    Коментиран от #2

    10:07 09.03.2026

  • 2 Гергана Сотирова

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гергана Сотирова":

    Барабар с яйцата.

    Коментиран от #5

    10:08 09.03.2026

  • 5 Големи ЯйцА

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гергана Сотирова":

    Опекъл съм един цел у тавата, ако те почерпА, моеш ли а го лопнеш наеднъж?

    10:11 09.03.2026

  • 7 доста добре е

    2 2 Отговор
    сгънат . в хляб мръвки . иранците като ги гледам са пълни . особено жените . но нямат късмет с евреите и американците . американците ядат стек по 800 грама и бургери по 400 грама . за евреите не знам . няма информация . може да пратим на евреите палатки и одиала . помощи . при дълги войни все нямат .

    Коментиран от #9

    10:16 09.03.2026

  • 9 Като

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "доста добре е":

    Съм обикалял САЩ, попаднах на два ресторанта с претенции. Единия твърдеше, че правят най големите бургери в света. Цели 3,600 кг., като приличаше на разрязана погача, пълна с месо, пържен бекон и сирена, зарита в пържени картофи. По нашите стандарти мисля че щеше да озори шест човека. Другият ресторант твърдеше, че предлагат най големите пържоли в света - 1, 500кг, което приличаше на пълнен печен врат за цялото семейство.

    10:25 09.03.2026

  • 11 Да,бе,

    3 0 Отговор
    ще готвя арабски ястия, да ми ударят кухнята от Мосад...

    Коментиран от #12

    10:34 09.03.2026

  • 12 Ама

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да,бе,":

    Требе да си гяволе бе! Тури един седмосвещник на прозореца , и няма да посмеят да те гръмнат никогаш...

    10:41 09.03.2026

