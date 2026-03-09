Рецепта на деня: Арабски мутабак с кайма и яйца

Необходими продукти:

брашно - 400 г;

вода - 220 мл;

олио - 2 с.л.;

сол - 1/2 ч.л.

За плънката:

кайма - 400 г;

яйца - 2 бр.;

зелен лук - 3 стръка;

магданоз - 2 с.л.;

лук - 1 бр.;

кимион - 1/2 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

сол - 1/2 ч.л.

За пържене:

олио - 3 с.л.

Начин на приготвяне:

Брашното се поставя в купа и към него се добавят солта, водата и олиото. Замесва се меко и еластично тесто, което се меси около 8-10 минути, докато стане гладко. Тестото се покрива и се оставя да почине около 30 минути.

Междувременно се приготвя плънката. Лукът се нарязва на ситно, зеленият лук се нарязва на дребно, а магданозът се наситнява.

В купа се смесват каймата, яйцата, лукът, зеленият лук и магданозът. Подправя се със сол, черен пипер и кимион и сместа се разбърква добре.

От починалото тесто се оформят няколко топки, които се разточват много тънко върху леко намазнена повърхност. В центъра на всяка кора се поставя част от плънката.

Краищата на тестото се прегъват навътре, така че да се получи квадратен пакет.

Мутабакът се поставя в леко намазан с олио тиган и се пържи на умерен огън от двете страни, докато тестото стане златисто и хрупкаво, а плънката се сготви напълно.

След изпичане се оставя за кратко да се отцеди върху кухненска хартия и се нарязва на парчета.

Мутабакът се поднася топъл, нарязан на квадратни парчета. Често се сервира с резени лимон или със свежа салата, пише gotvach.bg.