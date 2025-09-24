Новини
Александра Богданска влезе в строителството

24 Септември, 2025 15:31

Още от края на миналата година тя е станала съдружник в строителна фирма

Александра Богданска влезе в строителството - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Алекс Богданска предприема решителна крачка към ново поприще – строителството. От официален документ, подписан на 27 ноември 2024 г., става ясно, че тя вече е съдружник в "Б Строй 2020" ООД заедно с любимия си мъж Мартин Светломиров и още един партньор.

Богданска е вложила солидна част от спестяванията си в компанията, а първата ѝ цел е изграждането на модерна жилищна сграда в един от най-предпочитаните квартали на столицата. Според близки до фирмата източници проектът вече е в процес на планиране, пише Шоу Блиц.

"Отдавна обмислях да инвестирам в нещо по-солидно и дългосрочно. Имам интерес към архитектурата, дизайна и устойчивото строителство. Това не е просто бизнес за мен – това е нов етап от живота ми", споделила инфлуенсърката пред свои близки.

Красавицата, известна като една от най-успешните и печелещи модели у нас, е категорична, че социалните мрежи са само временно поле за изява: "Искам да работя на макс, докато съм млада, и да инвестирам в имоти и бизнес, който ще ме издържа, когато реша да спра с моделството и рекламите."

Фирмата, в която вече е съдружник, има амбиции отвъд стандартното жилищно строителство – дейността ѝ ще обхваща технологично проектиране, туризъм, хотелиерство, транспорт и международна търговия.

Междувременно Александра Богданска вече реализира и личен строителен проект – луксозна къща в покрайнините на София, която се очаква да бъде готова до края на 2026 г. Постройката ще струва няколко милиона и ще се превърне в дома на мечтите ѝ.

Строителният сектор в България остава динамичен, а търсенето на жилища е високо въпреки на места абсурдно високите цени. Ако проектите на Алекс и партньорите ѝ се реализират успешно, не е изключено тя да стане имотен магнат и дори милионерка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 глоги

    2 0 Отговор
    ...тя е станала съдружниЧКА в строителна фирма...

    15:33 24.09.2025

  • 2 Спиро

    8 0 Отговор
    Да правиш бизнес не е като да правиш секс, ама има време, ще го разбере..

    15:35 24.09.2025

  • 3 Пич

    8 0 Отговор
    Аха..... има познания ! Ще изправя отвеси !!!

    15:36 24.09.2025

  • 4 СКОРО

    3 0 Отговор
    И тя ще има хотел с водопад.

    Коментиран от #11

    15:38 24.09.2025

  • 5 АБСУРДИСТАН

    2 0 Отговор
    ВЕЧЕ СМЕ ВТОРАТА НАЙ-БЪРЗО ИЗЧЕЗВАЩА ПО НАСЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВА В ЕС , А КИПИ СТРОИТЕЛСТВО КАТО ЧЕ ЛИ СМЕ ИНДИЯ.В КОЛКО КЪЩИ МОЖЕ ДА ЖИВЕЕ 1 ЧОВЕК ЕДНОВРЕМЕННО

    15:38 24.09.2025

  • 6 Щукар

    0 0 Отговор
    Ако я покажат с мистрия и маламашка,ще се сцепя от смях!

    15:38 24.09.2025

  • 7 Само да

    0 0 Отговор
    Попитам дали строителите (без да ги обиждам хората) от южната ни съседка ще й се радват заднишком 🤣

    15:39 24.09.2025

  • 8 Строител

    2 0 Отговор
    Във фирмата В Строй 2020" ООД :давам и двайсет кинта да седи до мен по бански

    15:40 24.09.2025

  • 10 Файърфлай

    0 0 Отговор
    ....на кожения Хаспел.

    15:42 24.09.2025

  • 11 Няма

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "СКОРО":

    Бе ! На Роско жената ще и бръкне в окото и по скоро ще има пиратска превръзка ! Шеф на водопад без голем бой се не дава !

    15:43 24.09.2025