Новини
Любопитно »
Джина Стоева показа изкусителна фигура от покрива на небостъргач в Дубай (ВИДЕО)

Джина Стоева показа изкусителна фигура от покрива на небостъргач в Дубай (ВИДЕО)

2 Февруари, 2026 12:59 1 522 16

  • джина стоева-
  • певица-
  • поп фолк-
  • чалга-
  • дубай-
  • басейн-
  • екзотична почивка

Поп фолк певицата разпали страстите с кадри от екзотичната си почивка

Джина Стоева показа изкусителна фигура от покрива на небостъргач в Дубай (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Джина Стоева реши да избяга от студена и снежна София и се отправи на екзотична дестинация - Дубай.

В социалните мрежи певицата сподели кадри от луксозен басейн, разположен на покрив сред силуета на внушителни небостъргачи, като показва само, че е в компанията на своя приятелка в луксозния град в пустинята на Арабските емирства.

На видеото Джина Стоева се появява в изрязан бански, който подчертава безупречната ѝ форма, очевидно плод на усилени тренировки и хранителен режим. Особен акцент предизвика и татуировка на дупето, забелязана за първи път от нейните последователи.

Появата ѝ бързо събра реакции и коментари, а кадрите от покрива с панорама към модерния град се превърнаха в една от най-обсъжданите ѝ публикации напоследък, пише Телеграф.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    12 1 Отговор
    Браво,хлъзга се по тръбата!🌈💋🛴🤗🤣🖕

    Коментиран от #6

    13:00 02.02.2026

  • 2 Освалдо Риос

    10 3 Отговор
    Джинка е класна мадама.

    13:01 02.02.2026

  • 3 бобошен

    10 0 Отговор
    Някой чичко - паричко ли я е завел там?

    Коментиран от #15

    13:03 02.02.2026

  • 4 Тази джинка навярно гинка

    6 0 Отговор
    Чий го кре .. на тоз балкон
    Навярно някой с Фалкон
    Образец с показно за тукашните работещи на Мин. заплата

    13:03 02.02.2026

  • 5 Факт

    10 1 Отговор
    И кучката на баба на село се казва така.

    Коментиран от #7, #12

    13:05 02.02.2026

  • 6 Гост

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    Дали слага "Вагизан" ли беше онва де го дават по телевизиата.

    13:06 02.02.2026

  • 7 Анани

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    И наща е Джинка.

    13:07 02.02.2026

  • 8 ЕстетЪ

    10 0 Отговор
    Лачена е, но с ниска тарифа вече

    13:11 02.02.2026

  • 9 Не се учудвам

    11 0 Отговор
    Дубай - дестинацията на всички про ста ке си.

    13:11 02.02.2026

  • 10 айлайклолипоп

    4 1 Отговор
    Фук-фук! Вижте ме аз,коя съм!

    13:13 02.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Помия.бг

    13:29 02.02.2026

  • 13 И тая търси спонсор

    4 0 Отговор
    Факти ,гладни няма да останете, ако тия закъсали лелки си плащат за обявите за предлагане. Действайте, има по парици в тия реклами на дърти тетки.

    13:33 02.02.2026

  • 14 Важи, важи!

    0 0 Отговор
    Младите да си водят записки.

    13:47 02.02.2026

  • 15 Гостът

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "бобошен":

    Какъв да е? А и тя отдавна не е първа младост.

    13:55 02.02.2026

  • 16 БайАраб

    1 0 Отговор
    привлича клиенти, ко да прай, годинките се трупат ......

    14:00 02.02.2026