Джина Стоева показа изкусителна фигура от покрива на небостъргач в Дубай (ВИДЕО)

Поп фолк звездата Джина Стоева реши да избяга от студена и снежна София и се отправи на екзотична дестинация - Дубай.
В социалните мрежи певицата сподели кадри от луксозен басейн, разположен на покрив сред силуета на внушителни небостъргачи, като показва само, че е в компанията на своя приятелка в луксозния град в пустинята на Арабските емирства.
На видеото Джина Стоева се появява в изрязан бански, който подчертава безупречната ѝ форма, очевидно плод на усилени тренировки и хранителен режим. Особен акцент предизвика и татуировка на дупето, забелязана за първи път от нейните последователи.
Появата ѝ бързо събра реакции и коментари, а кадрите от покрива с панорама към модерния град се превърнаха в една от най-обсъжданите ѝ публикации напоследък, пише Телеграф.
1 Мими Кучева🐕
Коментиран от #6
13:00 02.02.2026
2 Освалдо Риос
13:01 02.02.2026
3 бобошен
Коментиран от #15
13:03 02.02.2026
4 Тази джинка навярно гинка
Навярно някой с Фалкон
Образец с показно за тукашните работещи на Мин. заплата
13:03 02.02.2026
5 Факт
Коментиран от #7, #12
13:05 02.02.2026
6 Гост
До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":Дали слага "Вагизан" ли беше онва де го дават по телевизиата.
13:06 02.02.2026
7 Анани
До коментар #5 от "Факт":И наща е Джинка.
13:07 02.02.2026
8 ЕстетЪ
13:11 02.02.2026
9 Не се учудвам
13:11 02.02.2026
10 айлайклолипоп
13:13 02.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Факт
До коментар #5 от "Факт":Помия.бг
13:29 02.02.2026
13 И тая търси спонсор
13:33 02.02.2026
14 Важи, важи!
13:47 02.02.2026
15 Гостът
До коментар #3 от "бобошен":Какъв да е? А и тя отдавна не е първа младост.
13:55 02.02.2026
16 БайАраб
14:00 02.02.2026