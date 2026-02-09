Новини
Любопитно »
Кой е Кристо Стоичков, избран да изиграе Христо Стоичков?

Кой е Кристо Стоичков, избран да изиграе Христо Стоичков?

9 Февруари, 2026 15:58 1 665 12

  • христо стоичков-
  • кристо стоичков-
  • актьор-
  • роля-
  • стоичков филмът

Изборът на актьор бе обявен от самия Христо Стоичков в деня на неговия 60-и рожден ден

Кой е Кристо Стоичков, избран да изиграе Христо Стоичков? - 1
Снимки: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Младият актьор Кристо Стоичков бе избран да изиграе филмовия образ на Христо Стоичков на големия екран. Изборът за главна роля в "Стоичков – Филмът“ беше направен след телевизионен кастинг в ефира на Nova в специалния формат "Вече играеш… Стоичков“. Изборът бе обявен от самия Христо Стоичков в деня на неговия 60-и рожден ден.

Кой е Кристо Стоичков, избран да изиграе Христо Стоичков?

Кристо Стоичков е роден в Тарагона, Испания, в близост до Барселона. Той е на 28 години и носи това име по желание на баща си – голям почитател на футболната ни легенда. Четирима от участниците достигнаха до финала - Даниел Върбанов, Йордан Цолов, Кристо Стоичков и Петър Петров-Перо, а на финалната права останаха само Кристо и Петър.

Те бяха оценявани от жури в състав режисьорът Мартин Макариев, актрисата Аня Пенчева и журналиста и биограф на обичания футболист Владимир Памуков. А през епизодите зрителите видяха и ценното участие на актьорите проф. д-р Ивайло Христов, Васил Василев-Зуека, Александър Димов и футболистите Благой Георгиев и Стойко Сакалиев.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 баба WC

    19 0 Отговор
    трудно може да се намери по-тъЪпа лютеница от оригинала.

    16:00 09.02.2026

  • 2 честен ционист

    10 3 Отговор
    Да му пуснат един ДНК тест на джуниър и старши.

    16:00 09.02.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 0 Отговор
    май и за жив човек да се прави филм не е малко редно , ми се чини!

    16:02 09.02.2026

  • 4 Мис Гащи

    15 2 Отговор
    Преди 28г Ицето ги вършал Тарагонските селянки наред.

    16:02 09.02.2026

  • 5 Румбата

    8 1 Отговор
    Скоро ще ви прожектират филма Тато 2.

    16:04 09.02.2026

  • 6 модерния ляв

    10 0 Отговор
    Тамън на изпроводяк го е направил.

    16:06 09.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мъж

    3 1 Отговор
    Днес имам много радостна новина и това е че българската жена е на последно място по всичко , амин да е боже винаги да е така 🤭🥳🤣🤣🤣🥳🥳🥳🥳

    16:17 09.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 то пъ и едно жури

    5 1 Отговор
    злагате се с избора на журито

    16:41 09.02.2026

  • 12 Филма ще е на загуба

    4 1 Отговор
    Колкото и да рекламират бездарника

    17:02 09.02.2026