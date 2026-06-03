Ерген №3 Алек Младенов вдигна тайна сватба (ВИДЕО)

"Ергенът" Алек Младенов от трети сезон на любовното шоу вече е семеен мъж. Самият той съобщи новината чрез кратко видео, публикувано в профила му в социалните мрежи от сватбата с неговата любима Царина.
На записа двамата изглеждат особено щастливи, докато празнуват специалния ден в компанията на близки и приятели. Въпреки че досега не са споделяли много подробности за връзката си, кадрите потвърждават, че вече официално са си казали заветното „да“.
В историята на „Ергенът“ Алек остава единственият ерген, който изненада всички с решението си да не избере нито една от дамите, достигнали до финала на предаването. Тогава неговият избор предизвика множество коментари и спорове сред зрителите, основно критики и дори жесток хейт спрямо Ергена, който дълго време не се показваше в публичното пространство.
Две години по-късно обаче Алек е намерил своята половинка далеч от камерите и телевизионния екран. Преди сватбата Младенов и адвокатката Царина, която е с няколко години по-голяма от него, станаха родители на първото си дете - момиченце.
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