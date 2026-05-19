Светлана Василева заряза скандалите и се впусна в личностно израстване

Нещо необичайно се случва със Светлана Василева – и феновете ѝ не могат да повярват! Инфлуенсърката, която доскоро беше символ на провокации, блясък и безкрайни драми, изненадващо натисна спирачката, пише marica.bg.

Скандалната Светлана сякаш е в нова роля. По думите на хора от близкото ѝ обкръжение, напоследък тя е коренно променена – по-спокойна, по-премерена и далеч от обичайните конфликти, които я държаха под прожекторите.

Какво стои зад тази трансформация?

Отговорът може да се крие в нещо съвсем различно от светския шум – вътрешен свят и личностно израстване.

Ако се съди по сторитата ѝ в Instagram, Светлана е насочила вниманието си към психологията, самодисциплината и търсенето на баланс. И това не е просто моментно настроение.

Като самотна майка на четири деца, ежедневието ѝ е истински маратон. Времето за себе си е лукс, но въпреки това тя явно намира начин да инвестира в нещо по-дълбоко – собственото си развитие.

Снимка: Инстаграм

Близки до нея разкриват, че все по-често слуша подкасти и чете книги, посветени на личностното израстване. А едно заглавие, което самата тя сподели, направо подпали любопитството:

„Прегърни промяната в името на успеха“ от Дейл Карнеги - книга за преодоляване на страхове, адаптация и изграждане на по-спокоен и уверен начин на мислене.

Големият въпрос остава: временен етап или начало на чисто нова Светлана?

Едно е сигурно – този обрат няма как да остане незабелязан. И всички вече гледат… но този път не за скандал, а за промяна.