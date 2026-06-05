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Лиза Кудроу се притеснявала от близките си да гледа "Приятели", видяла се след десетилетия

Лиза Кудроу се притеснявала от близките си да гледа "Приятели", видяла се след десетилетия

5 Юни, 2026 10:38 636 5

  • лиса кудроу-
  • сериал-
  • приятели-
  • дженифър анистън

„Просто не можех да седя вкъщи и някой да минава покрай мен и да ме вижда как гледам сериала, в който участвам. Чувствах се неловко“, обясни 62-годишната актриса

Лиза Кудроу се притеснявала от близките си да гледа "Приятели", видяла се след десетилетия - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Лиза Кудроу призна, че е гледала ситкома „Приятели“, в който играе главната роля, десетилетия след излъчването му, пише „Индипендънт,“ цитирайки разговор между актрисата и колежката ѝ Дженифър Анистън.

62-годишната Кудроу изигра ексцентричната Фийби Бъфе в популярния сериал за живота на шестима близки приятели. Сред колегите ѝ бяха още Кортни Кокс, Дейвид Шуимър, Мат Лебланк и Матю Пери.

Въпреки огромната световна популярност на сериала през 10-те му сезона от 1994 до 2004 г., Кудроу се въздържа да го гледа.

„Просто не можех да седя вкъщи и някой да минава покрай мен и да ме вижда как гледам сериала, в който участвам. Чувствах се неловко“, обясни 62-годишната актриса.

Лиза Кудроу призна, че е обичала сериала от все сърце и го е гледала до ранните часове на сутринта. „Бях толкова щастлива да го гледам“, казва тя.

Кудроу добави, че е харесала епизодите за Деня на благодарността, особено този с участието на Брад Пит, бившият съпруг на Анистън.

Актрисата добави, че би искала да участва в друг ситком с Анистън и Кокс.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Исторически факти

    1 1 Отговор
    Голяма Тъпня

    Коментиран от #2

    10:55 05.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Златен мъж

    0 0 Отговор
    Не може всички жени да излизате с хубави мъже , трябва да има и за ромите и за дядковците по нещо 🤣🥳🤭

    Коментиран от #4

    11:12 05.06.2026

  • 4 Златен мъж

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Златен мъж":

    Ако имаш 2 ризи дай едната на ближния си 🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🥳

    11:13 05.06.2026

  • 5 Джанис

    0 0 Отговор
    Моля те бабо скрий се.

    11:22 05.06.2026