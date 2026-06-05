Лиза Кудроу се притеснявала от близките си да гледа "Приятели", видяла се след десетилетия

Американската актриса Лиза Кудроу призна, че е гледала ситкома „Приятели“, в който играе главната роля, десетилетия след излъчването му, пише „Индипендънт,“ цитирайки разговор между актрисата и колежката ѝ Дженифър Анистън.
62-годишната Кудроу изигра ексцентричната Фийби Бъфе в популярния сериал за живота на шестима близки приятели. Сред колегите ѝ бяха още Кортни Кокс, Дейвид Шуимър, Мат Лебланк и Матю Пери.
Въпреки огромната световна популярност на сериала през 10-те му сезона от 1994 до 2004 г., Кудроу се въздържа да го гледа.
„Просто не можех да седя вкъщи и някой да минава покрай мен и да ме вижда как гледам сериала, в който участвам. Чувствах се неловко“, обясни 62-годишната актриса.
Лиза Кудроу призна, че е обичала сериала от все сърце и го е гледала до ранните часове на сутринта. „Бях толкова щастлива да го гледам“, казва тя.
Кудроу добави, че е харесала епизодите за Деня на благодарността, особено този с участието на Брад Пит, бившият съпруг на Анистън.
Актрисата добави, че би искала да участва в друг ситком с Анистън и Кокс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически факти
Коментиран от #2
10:55 05.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Златен мъж
Коментиран от #4
11:12 05.06.2026
4 Златен мъж
До коментар #3 от "Златен мъж":Ако имаш 2 ризи дай едната на ближния си 🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🥳
11:13 05.06.2026
5 Джанис
11:22 05.06.2026