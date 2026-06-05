Рецепта на деня: Печена сьомга с разтопено сирене и сос срирача

Необходими продукти:

филе от сьомга без кожа - 600 г;

кашкавал или чедър - 120 г;

крема сирене - 100 г;

готварска сметана - 120 мл;

сос срирача (пикантен сос с чесън) - 2 с.л.;

лимонов сок - 1 с.л.;

чесън - 1 скилидка;

зехтин - 1 с.л.;

сол - 1/2 ч.л.;

черен пипер - 1/4 ч.л.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 190 градуса. Сьомгата се подсушава добре с кухненска хартия, защото така сосът полепва по-равномерно, а рибата се изпича по-сочно. Филето се нарязва на едри парчета или се оставя на порции според предпочитанията.

В малка купа се разбъркват крема сиренето, готварската сметана, сосът Срирача, лимоновият сок, пресованият чесън, солта и черният пипер. Получава се гладък, леко пикантен сос с кремообразна текстура. Ако крема сиренето е по-твърдо, може предварително да се остави за 10 минути на стайна температура.

Огнеупорна тавичка се намазва със зехтин. Парчетата сьомга се подреждат плътно, но без да се притискат.

Отгоре се разпределя пикантният млечен сос, така че да покрие рибата и да остане малко около нея в тавичката.

Ястието се поръсва с настърган кашкавал или чедър.

Тавичката се поставя в загрятата фурна и сьомгата се пече около 18-22 минути, докато рибата стане крехка, а сиренето се разтопи и започне да се зачервява на апетитни петна.

Готовността се проверява, като парче сьомга се разтвори леко с вилица - месото трябва да се отделя на сочни люспи и да няма суров център. Не е добре да се препича, защото сьомгата бързо става суха.

Печената сьомга с разтопено сирене и сос Срирача се оставя да почине 3-4 минути преди сервиране. Поднася се топла, с част от кремообразния сос от тавичката.

Върви чудесно със свежа салата, задушени зеленчуци или ориз. Остатъците могат да се съхраняват в затворен съд в хладилник до 2 дни и да се затоплят внимателно на ниска температура, пише gotvach.bg.