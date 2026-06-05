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Рецепта на деня: Печена сьомга с разтопено сирене и сос срирача
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Печена сьомга с разтопено сирене и сос срирача

5 Юни, 2026 10:05 695 6

  • печена сьомга-
  • риба-
  • сирене-
  • сос срирача-
  • какво да сготвя

Лесна вечеря с пикантен вкус и богат аромат

Рецепта на деня: Печена сьомга с разтопено сирене и сос срирача - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • филе от сьомга без кожа - 600 г;
  • кашкавал или чедър - 120 г;
  • крема сирене - 100 г;
  • готварска сметана - 120 мл;
  • сос срирача (пикантен сос с чесън) - 2 с.л.;
  • лимонов сок - 1 с.л.;
  • чесън - 1 скилидка;
  • зехтин - 1 с.л.;
  • сол - 1/2 ч.л.;
  • черен пипер - 1/4 ч.л.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 190 градуса. Сьомгата се подсушава добре с кухненска хартия, защото така сосът полепва по-равномерно, а рибата се изпича по-сочно. Филето се нарязва на едри парчета или се оставя на порции според предпочитанията.

В малка купа се разбъркват крема сиренето, готварската сметана, сосът Срирача, лимоновият сок, пресованият чесън, солта и черният пипер. Получава се гладък, леко пикантен сос с кремообразна текстура. Ако крема сиренето е по-твърдо, може предварително да се остави за 10 минути на стайна температура.

Огнеупорна тавичка се намазва със зехтин. Парчетата сьомга се подреждат плътно, но без да се притискат.

Отгоре се разпределя пикантният млечен сос, така че да покрие рибата и да остане малко около нея в тавичката.

Ястието се поръсва с настърган кашкавал или чедър.

Тавичката се поставя в загрятата фурна и сьомгата се пече около 18-22 минути, докато рибата стане крехка, а сиренето се разтопи и започне да се зачервява на апетитни петна.

Готовността се проверява, като парче сьомга се разтвори леко с вилица - месото трябва да се отделя на сочни люспи и да няма суров център. Не е добре да се препича, защото сьомгата бързо става суха.

Печената сьомга с разтопено сирене и сос Срирача се оставя да почине 3-4 минути преди сервиране. Поднася се топла, с част от кремообразния сос от тавичката.

Върви чудесно със свежа салата, задушени зеленчуци или ориз. Остатъците могат да се съхраняват в затворен съд в хладилник до 2 дни и да се затоплят внимателно на ниска температура, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елизабет Цветанова

    0 2 Отговор
    Имам прилив на женска енергия тази сутрин готова съм за консула на гана

    Коментиран от #2

    10:17 05.06.2026

  • 2 ВенеЛина

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Елизабет Цветанова":

    чакай си реда ма !

    10:18 05.06.2026

  • 3 бах Даньо

    0 2 Отговор
    А вместо сьомга, опитайте с диня, карпуза й казват някъде,

    10:20 05.06.2026

  • 4 Свобода или смърт

    0 1 Отговор
    Гледайте чарта на биткойн идва момента за най големия трансфер на пари от бедни към богати , дъното ще бъде началото на октомври

    10:21 05.06.2026

  • 5 Баба Ана

    6 1 Отговор
    Ей са ша извада 300 еврака и ша ида да си купя продуктите от "веригите".
    Мого я обичам таа рецепта. Ката ден я готва.
    У маалата сички я готвим. Само за нас, куфланд доставят 100 тона сьомга и една цистерна сос срирача. Па с готварската сметана раним прАсьето. Ниа такива ефтини работи не ядем. Ние сме у клуба на богатите.

    10:26 05.06.2026

  • 6 голям специалитет . в ресторанта порция

    1 0 Отговор
    дръпва до 70 еуро . досега тази рецепта не са я показвали никъде . без аналог . сьомгата е американска риба . и канадска . като местния шаран . евтина тлъста и с много кости . по веригата до трапезата скача от долар за кило до 40 евро за кило .

    11:11 05.06.2026