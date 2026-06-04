Новини
Свят »
Русия »
Кремъл прави крачка назад? Владимир Путин: Тръмп ме помоли! Готов съм на известни компромиси по отношение на Украйна
  Тема: Украйна

Кремъл прави крачка назад? Владимир Путин: Тръмп ме помоли! Готов съм на известни компромиси по отношение на Украйна

4 Юни, 2026 21:05, обновена 4 Юни, 2026 21:59 3 843 120

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • крим-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

Путин посочи на срещата в Константиновския дворец в Санкт Петербург, че Русия разполага с всички необходими ресурси, за да постигне военните си цели и че силите ѝ продължават да напредват в Украйна

Кремъл прави крачка назад? Владимир Путин: Тръмп ме помоли! Готов съм на известни компромиси по отношение на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин каза на среща с ръководителите на водещи световни новинарски агенции, че американският му колега Доналд Тръмп е поискал от Москва да направи известни компромиси по отношение на Украйна, и добави, че Русия има такава готовност, ако Киев направи същото, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин посочи на срещата, която се състоя в Константиновския дворец в Санкт Петербург, че Русия разполага с всички необходими ресурси, за да постигне военните си цели и че силите ѝ продължават да напредват в Украйна. Въпреки това „ние безспорно сме готови и желаем да постигнем споразумение с Украйна по мирен път, и то на основата, за която говорихме по време на срещата с президента Тръмп в Анкоридж“, отбеляза Путин.

Още новини от Украйна

Путин коментира и използването на руската хиперзвукова ракета „Орешник“ срещу Украйна. Тази ракета може да бъде оборудвана с ядрена бойна глава, а обсегът ѝ надхвърля 5000 км. Руските сили за първи път изстреляха ракета „Орешник“ срещу Украйна през 2024 г.

Путин каза на днешната среща в Санкт Петербург, че Русия никога не е използвала това оръжие в реални бойни условия в Украйна, а само е тествала ракетата. Руският лидер отбеляза, че това е било важно във връзка с вземането на решения за пълномащабното използване на „Орешник“.

Путин също така каза, че Русия е против перспективата ЕС да се превърне във военен блок и добави, че това е причина за безпокойство.

По думите му Европейският съюз може да изиграе позитивна роля, убеждавайки Украйна да се съгласи на компромис. Но той добави, че Киев не е готов на компромиси.

Той посочи бившият германски канцлер Герхард Шрьодер като човек, на когото може да се има доверие за посредничество между Русия и Европа. „Кой, освен Шрьодер, може да действа като посредник?!“, обърна се руският президент към участниците в срещата. Путин определи бившия канцлер като държавник, който има свои възгледи и готов да ги отстоява. Въпреки това Путин посочи, че Русия не се опитва да налага на Европа никого за посредник.

Путин заяви и че Русия е готова да възобнови доставките на газ за Европа и призова Германия да вземе решение за бъдещето на газопровода „Северен поток“, по който от 2022 г. има тежки щети, предизвикани от експлозии. Руският лидер добави, че подновяването на доставките зависи от Берлин.

Освен това той каза, че е сигурен, че Москва и Пекин скоро ще подпишат нови споразумения в областта на енергетиката, които ще бъдат приветствани от световните пазари, но не оповести повече подробности.

Русия отдавна се стреми към подписването на договор за изграждане на нов газопровод, наречен „Силата на Сибир 2“, който да доставя газ до Китай през територията на Монголия.

Путин коментира и руско-индийските отношения, като посочи, че те няма да бъдат засегнати от сътрудничеството на Делхи с Вашингтон. Руският президент отбеляза, че САЩ се опитват да оказват натиск върху Индия, включително и върху връзките ѝ с Москва, но по думите му е безполезно да се опитват да притискат премиера Нарендра Моди.

Руският лидер говори и за двустранните отношения с Казахстан, като посочи, че те се развиват „много успешно, във възходяща посока“.

„При това искам да кажа още веднъж, че нашите казахстански приятели, партньори, съвсем не са лесни. Винаги по почти всеки въпрос има остра дискусия. Това касае и финансовите взаимоотношения, и отношенията в сферата на промишлеността, условията за инвестиционни дейности, и всякакви големи проекти“, добави Путин, цитиран от ТАСС.

Изявлението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио относно ролята на Вашингтон, който се изявява не като посредник в украинския конфликт, а като страна, подкрепяща киевския режим, нагледно показва, че "войната на Байдън" всъщност се превърна във "войната на Тръмп", заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров в рамките на Петербургския икономически форум, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Лавров посочи, че ако САЩ наистина са се опитвали да сключат мирно споразумение, бойните действия в Украйна вече щяха да са приключили.

Марко Рубио заяви пред подкомисия на Сената вчера, че "съвсем скоро" предстоят да бъдат оповестени новини за отпускането на средствата, възлизащи на 400 млн., които Конгресът одобри в полза на Украйна, но които бяха забавени от министерството на правосъдието.

Подкрепата за Украйна, осигурявана от Пентагона, беше одобрена до 2029 г., а санкциите, въведени по време на мандата на Байдън, продължават да важат, изтъкна Лавров.

"Съединените щати обявиха целта си да доминират на световните енергийни пазари. Оттук започна историята около Венецуела и изместването на "Лукойл" и "Роснефт" от изпълняваните от тях напълно законни проекти извън пределите на Русия. Всичко това свидетелства за желанието на Вашингтон да подчини ключовите сфери на световната икономика и по този начин да контролира процесите за въздействие върху неговите конкуренти, на първо място Русия и Китай", подчерта Лавров.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    61 64 Отговор
    Да моли веднага преди да е станало твърде късно, докато Русия се разпада! Идва залезът на Руската империя, веднага мир

    Коментиран от #26

    21:06 04.06.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    56 58 Отговор
    Болката на Русия няма да се спре, докато Русия последва съдбата на СССР през 1991.

    Коментиран от #4, #6

    21:07 04.06.2026

  • 3 604

    28 36 Отговор
    пудинг съ изстра на рашките на главите, както арменската подлога на народа си!!!!

    Коментиран от #22

    21:09 04.06.2026

  • 4 хмммм

    28 37 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Тя покрайната следва СССР.

    21:09 04.06.2026

  • 5 Разберете това

    52 48 Отговор
    Русия ще вее бялото знаме!

    21:09 04.06.2026

  • 6 факт

    29 19 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    айде към босфора фес чалма чаламбаааа

    Коментиран от #9

    21:09 04.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 604

    12 19 Отговор

    До коментар #6 от "факт":

    айде майде, амъ пудинг напълно си сътветства на името!!!!

    21:12 04.06.2026

  • 10 да питам

    29 31 Отговор
    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #20, #88

    21:12 04.06.2026

  • 11 Нямат край

    39 28 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #44

    21:12 04.06.2026

  • 12 Роки

    36 30 Отговор
    Няма край унижението на Русия...Тупин я съсипа.

    21:13 04.06.2026

  • 13 Българските Tатари, никой не

    17 10 Отговор
    ги пита, и що така?

    Разбирачите Асан, оня Немития на Механите, баш Каратиста Бойчето, и още няколко екземпляра от Планетата на Маймуните?🤣😝❤️🇧🇬

    21:13 04.06.2026

  • 14 Дзак

    32 20 Отговор
    Напълно в духа на Световен Икономически Форум, Путин показва сдържаност и готовност за преговори с Украйна. Това би успокоило участниците във Форума и освободило възможност за търговски разговори.

    21:13 04.06.2026

  • 15 Правило

    21 27 Отговор
    Всяко следващо предложение на Путин е по-неблагоприятно от предишното т.е. не Сармат, а Авангард.
    Но в неговата мащабна програма Украина и Ес са междо другото ... Прави евала на Тръмп...

    Коментиран от #21, #36

    21:13 04.06.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    28 24 Отговор
    миличко джудженце!ти не си виновно!лошия запад така ти стори!

    Коментиран от #54

    21:14 04.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дон Корлеоне

    22 19 Отговор
    Хаяско да отиде на фронта на обиколка на първа линия.

    21:15 04.06.2026

  • 19 .....

    8 11 Отговор
    Ние за кой викаме😂😂

    21:16 04.06.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 12 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    да-един от най-добрите в Питер...многоходов един такъв..

    21:17 04.06.2026

  • 21 То се види

    19 18 Отговор

    До коментар #15 от "Правило":

    ПЕ дал..тридневен! Хихихихихи Е Петербург, московия, Туапсе, Перм, Орск, Ингушетия,... купони, НПЗ, корабли, подводници...сичко... Фира
    Хихихихихи

    21:19 04.06.2026

  • 22 Добре ли си?

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "604":

    Лекувай нервите..намали кафето

    Коментиран от #27

    21:20 04.06.2026

  • 23 604

    21 14 Отговор

    До коментар #17 от "ДААААААА.....":

    Пригожин се оказа прав с.....! рушкая олигарсия се къпе в денги, дечките им се друсът у западя, а рашките патриоти мрът на фронту за 2 кв км на месец...... тия орешници, слънцепеци и тем подобни сатани могат да си ги нъвръат отзадзе, те явно и за тва ги правят.....

    21:21 04.06.2026

  • 24 Хехехех

    17 16 Отговор
    Кървавото джудженце пак се е размечтало. Колкот повече му влиза, толкоз повече си постига целите Мбохохо

    21:21 04.06.2026

  • 25 Късно е чадо , мандалото хлопна

    19 19 Отговор
    Той Путин може да иска и да е готов на компромиси, но украинците вече не са готови на такива.

    21:22 04.06.2026

  • 26 Браво

    11 20 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Русите винаги са имали достойнство да направят крачка назад, когато е необходимо. Това са разумни хора.
    Ще има мир.

    21:23 04.06.2026

  • 27 604

    10 8 Отговор

    До коментар #22 от "Добре ли си?":

    ДА много съм добре , ама нящу вие не схващате на къде духа ветера....много ще сте угорчини от ТОЧНО казано пуся!!!!!!!!! да идеш до киев и да се върнеш...пхахахах магучая е само на картинка

    21:23 04.06.2026

  • 28 Ами

    9 10 Отговор
    След около месец в Истанбул ще има среща на върха на НАТО.
    Говори се, че Тръмп ще направи важно изказване.
    За сега се носят само слухове, но за всеки случай
    препоръчвам на турболибералите да си потърсят
    партийните книжки и да си закупят лубриканти :)

    21:26 04.06.2026

  • 29 Тити

    16 9 Отговор
    Едва ли някой ще повярва на думите казани от диктатора Путлер.

    21:26 04.06.2026

  • 30 Дзак

    7 11 Отговор
    За Русия важно да покаже нормалност пред световните лидери, с което да подобри контактите с Германия и Франция.

    Коментиран от #34

    21:28 04.06.2026

  • 31 Малейши е усвоил буквално Идеологията

    5 6 Отговор
    на Чингиз Кхан, оставя местните Религии да се развиват,
    (no suppression) and exacts Tax на местните Лидери.

    Докато Тръмп и Смотаняху са,
    цитирам, "или сте мене или сте против мене" Доналд е зает да Възкресява Мъртвите в свободното си време, вместо да сложи галон Мляко на Масата на всяко семейство в Щатите на поносима Цена.

    Затова ли господин Президент Мистър Доналд Ви избрахме?

    Доналд Тръмп reneged on всичките си Президентски Обещания.
    Затова ли Ви избрахме господин Президент, за това ли? ❤️🇺🇸🤔

    21:29 04.06.2026

  • 32 Самите монголья

    12 10 Отговор
    Вече Се гаврят със Импотентната монголяк СТАРУХА педофил и ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ!
    ПЕН дел могучая след 13.г..оше мляска Украински шпекове пред Селото Купянск, ПОКРОВСК, Малая Токмачка!
    АааааааХахахаха
    После Пиздюхин педофила Фулира ДЕРМО чемоданчика и пищи с фалцет: нас Обманули и Надули
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #41

    21:29 04.06.2026

  • 33 ООрана държава

    7 8 Отговор
    Е да, ама сега ще се намесят евроурсулите и каласите и ще разтурят всичко

    21:30 04.06.2026

  • 34 604

    10 8 Отговор

    До коментар #30 от "Дзак":

    показа само унижение!!!!!!!!! по време на форума допусна удари в градът! всички рафинерии до урал са капо!!!! а пудинг културка го давал, пххахахахаххаах!!!!

    21:31 04.06.2026

  • 35 Ако Путин

    11 8 Отговор
    продължава така сво то в Украйна,вероятността да го сменят в Кремъл става все по голяма! Руснаците искат мъст,за наглите укро пи,а Путин не им разрешава!

    21:32 04.06.2026

  • 36 Такива унижения, каквито Тръмп

    10 7 Отговор

    До коментар #15 от "Правило":

    причини на Русия, никога не е имало в руската история. Истинска геополитическа и финансова катастрофа.

    21:32 04.06.2026

  • 37 Стивън Дарси...

    5 7 Отговор
    РУСИЯ И ЩАТИТЕ СИ ВЪРТЯТ БИЗНЕСА СКЛЮЧВАТ СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕГА ПРОЕКТИ И ПЛЮЯТ НА ШИРОШКОТО ЖЕНДЪРЯСАЛО НЕДОНОСЧЕ ЕС КОЕТО СИ ЗАМИНАВА,А ТУКА У ТОВА ЛИБЕРАЛНО САЙТЧЕ НЕ СПИРАТ ДА ПУБЛИКУВАТ ГЛУПАВИ АНТИ РУСКИ КРЕТЕНИЗМИ ОТ КОИТО ЕВРЕО-АТЛАНТИЦИ С НЕТРАДИЦИОННА СЕКУАЛНОСТ СЕ ВЪРЗВАТ И ВЯРВАТ И ПОЛУЧАВАТ АНАЛНИ ОРГАЗМИ...

    21:33 04.06.2026

  • 38 Факти

    10 8 Отговор
    След 12 години ocepaцuя на Путин най-накрая му увря главата и е готов да развее бялото знаме.

    21:34 04.06.2026

  • 39 Новината на деня

    10 7 Отговор
    Руската православна църква е засегната от един от най-големите си скандали от десетилетие - наркотрафик и по-точно на кокаин. Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самия патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн.

    21:34 04.06.2026

  • 40 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    12 7 Отговор
    У .. йло ПЕДРИЛАТА загуби ПОЗОРНО ВОЙНАТА! Това са фактите!
    Всички други опити за ОПРАВДАНИЯ, " добра воля", отстъпки и повръщни са.. пе дофи лски и Пен ДЕЛ фантазии, копнежи и мурафети!
    АааааааХахахаха

    21:36 04.06.2026

  • 41 604

    6 4 Отговор

    До коментар #32 от "Самите монголья":

    абе не баш така, ма тая фуния от 2г ще я правели, пуффффф пуся прати войничетата на заколение, при толкова воена мощ да си пратиш войничетата да мрът от дрончетъ. и накрая пак ще откъснат парчета от украйна, но се видя че не са нищо повече от олигарска кочина, бил ги управил нищо не е управил ....дал е цицките на ниските чела, а народеца мре по фронтовете. тъй им се пада! А бг русофила е с мантрата че тва е СССР , че помага че хрантути, че там има справедливост.....амиййй

    21:36 04.06.2026

  • 42 0001

    6 7 Отговор
    Нямаше късмет тая 3 дневна СВО 😂

    21:37 04.06.2026

  • 43 ХЪ ХЪ ЪЪ

    9 7 Отговор
    Украйна диктува правилата сега, докато мАСКВА не се изтегли до крим ще я млатим по пияната чутура с дронове и ракети.

    21:37 04.06.2026

  • 44 Европеец

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Нямат край":

    Съгласен съм с коментара ти и ника ти..... Последните три четири години либералния Путин се ис😟ра на това, което беше градил предишните 20 години..... Не знам руския народ как ще приеме поредното унижение сервирано от президента либерала Путин.... За четири години и три месеца СВО Путин не постигна нищо, а дори загуби много и причини много неудобства на руския народ, да не говоря че нито една от целите и задачите на СВО не са постигнати, въпреки руските жертви и при военните и при цивилните.....

    21:38 04.06.2026

  • 45 хихи

    8 7 Отговор
    нищо не направи жужака само напразно умряха над милион руски момчета

    21:39 04.06.2026

  • 46 Вишис

    5 3 Отговор
    Путинката хоче да изляни с чест от кyркaпана, ама неговата чест одавна кончилас!

    Коментиран от #59

    21:39 04.06.2026

  • 47 Боби Баламата

    5 3 Отговор
    Извинете, Педофила спомена ли къде можем да наблюдаваме Парадите на монголите е Киев, Дамаск и Лиса бон?!?
    И...само 2 та екземпляра ( кюмюра) от Зимбабве и Еритрея ли ше присъстват пак?!?

    Коментиран от #50, #52

    21:40 04.06.2026

  • 48 Криза удря Русия.

    10 5 Отговор
    Путин е наредил да се съкратят всички разходи, освен военните. Правителствени служители са информирали руския президент Владимир Путин, че Русия вече не може да си позволи разходи за война с Украйна. Положението е много тежко. А извеждането на руската икономика от това сложно военно състояние ще бъде изключително трудно и опасно. От друга страна спирането на войната също е опасно за Русия, спирането на военното производство може да доведе до тотален колапс по цялата производствена верига и фалит на военните заводи и свързаните фирми. През 2025г Русия предприе голямо увеличение на данъците, но това не доведе до осезаем ефект.

    21:40 04.06.2026

  • 49 не може да бъде

    3 9 Отговор
    Считам че подмокрянето у някои предизвикано от заглавието на статията е преждевременно и напълно безмислено!?Ако Тръмп имаше желание да спре войната щеше да го е направил отдавна...при това не бива да се забравя че ако даже имаше такова дълбоката държава в САЩ няма да му позволи -която както се вижда и сега- е много силна!?И причината за това е че няма война Украйна -Русия както се опитват да ни убедят някои а войната е НАТО -Русия!?Не мислете че руснаците са глупаци -глупаци са тия които си мислят че руснаците са такива!?войната ще продължава още доста време въпреки отчаяното положение на Украйна -това показват действията им минават вече към открит терор!?Но поражението им ще настъпи тогава когато на Запад и НАТО положението стане нетърпимо ...и то ще стане такова не защото руснаците ще победят колективния Запад а защото там -основно в ЕС -лидерите правят грешка след грешка..и ще дойде момент когато ще стане нетърпимо и ще им се наложи да разговарят с Путин ...той разбира се "великодушно" ще отстъпи в името на мира и добрите "партньорски" отношения и ще направи компромиси ...но въпреки това Украйна ще бъде хвърлена на кучетата!?...да казвам ли кой ще ръкопляска най-силно ...Китай разбира се!?А САЩ ще бъдат просто доволни!?....А малко по-късно Путин ще го сменят и на негово място ще дойде някой абсолютно неотстъпчив...това е логиката на събитията !?

    21:41 04.06.2026

  • 50 да питам

    6 6 Отговор

    До коментар #47 от "Боби Баламата":

    защо Пуся не се интересува от жени ?

    Коментиран от #61

    21:41 04.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 604

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Боби Баламата":

    амиййй догодина и те няма да са там

    21:43 04.06.2026

  • 53 Санде Глухия

    5 4 Отговор
    Пиздоглазия ма кефи. Монгольята на У йло ПЕН дела и КИМ ГАЗО,..за 13 годин не можаа а превземат НИ ЕДИН ОБЛАСТЕН ГРАД или ОБЛАСТ!
    Ни ЕДИН?!? Ееееедехееее
    Ама то от пи ДАРАСЕ и Фюрер Педофил... толкова
    Ееееедехееее

    21:44 04.06.2026

  • 54 Хи хи хи

    0 6 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    я кажи, ама честно,
    защо те изритаха от Русия ???!

    Коментиран от #60

    21:45 04.06.2026

  • 55 Коментар

    14 4 Отговор
    Дежурните глупости от бункерния фашист...Нищо конкретно...

    21:45 04.06.2026

  • 56 РКИ

    13 6 Отговор
    Москва да вдига бялото знаме, докато не е станало страшно за нея. Какво говорят цифрите? Руснаците са направили ..... 3 Орешник ракети (словом, три бройки!). Украйнците произвеждат милиони! Да, хоризонтът им до края на годната са милиони! Чак такива количества едва ли са нужни. Защо обаче ги произвеждат? Ако войната не се реши с днешните средства , Киев готви ресурс да изтрива руски градове от лицето на земята! Руснаците да капитулират докато са още живи. Москва прави 3 ракети за 1300 км фронт, Киев прави милиони! А познаите кой ще живее и кой ще умре.

    Коментиран от #68

    21:45 04.06.2026

  • 57 Мишел

    12 5 Отговор
    Опашки за бензин започнаха да се вият в Русия. Огромни опашки се извиват не само в Крим, но и по бензиностанциите на Москва и други градове, поради недостиг на бензин. За това съобщават руските медии. Причината е, че много от рафинериите в страната са спрели частично или напълно дейността си след атаки от дронове. Възстановяването на производството на петрол изисква дълго време за ремонтни дейности, но основния проблем е липсата на средства.

    21:46 04.06.2026

  • 58 хаха

    11 5 Отговор
    Никакви отстъпки за московитските въшлясали алкохолици!

    Явно санкциите си вършат работата.

    21:47 04.06.2026

  • 59 НАЧАЛЕН СИ.

    3 9 Отговор

    До коментар #46 от "Вишис":

    Путин всичко до тук си свърши сам. НЕ Е ПРОСИЛ ПО ВОАЯЖИ КРУИЗИ НЕ Е ХОДИЛ ДОРИ МУ ЗАПОРИРАХА СТОТИЦИ МИЛИАРДИ. А ЗЕЛЬО ГРИВНАТА ЕДНА ГРИВНА ОКРАНяСКА НЕ Е ДАЛ ВСИЧКО ОТ ПРОСИЯ. НАРКОТО Е ХИТЪР ЕВРЕИН НО РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ГО ДУА СИБИРСКИЯ.

    21:47 04.06.2026

  • 60 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Хи хи хи":

    не са ме изритали-сам си тръгнах! имаше приключения с ИЗХОДните визи , но се оправих...

    21:47 04.06.2026

  • 61 То е ясно

    5 6 Отговор

    До коментар #50 от "да питам":

    Бившата класна беше искрена:
    " Всички знаехме за нездравият интерес на малкия Вовка към .. кавказките Брадати Батки и чичковци"!!
    ПЕ... ДАЛ си беше... Импотентен педофил стана...
    Хехехехехехе

    21:49 04.06.2026

  • 62 2222

    3 6 Отговор
    Истината е друга:

    Коментиран от #69, #78

    21:50 04.06.2026

  • 63 604

    4 1 Отговор
    ако пудинг искаше да защити рускоговорящите в украйна щеше да го направи още 2015 година!!!! бг русофилът да си набие тва в чутората и белким му светне за ко иде реч и на къде духъ ветера!!!!!!

    21:51 04.06.2026

  • 64 Вишис

    5 2 Отговор
    Путинката е изключително податлив! Тръмп го помолил и той хоп, сразу са съгласил! Можеш и други нещица да му поискаш, ще ти се отдаде! А украинският мъж Зеленски колко бе навикван от оранжевото, и му спряха и помощите, но остана железен! Май по му подхожда име Железни! Всички не сме наивни, и прекрасно разбираме благородната отстъпчивост на путинката в тоз съдбовен момент!

    21:52 04.06.2026

  • 65 Руснаци

    4 5 Отговор
    Факти пак си слагат техни думи-компромиса на Путин е, че просто руските доброволци няма да избиват още милиони укри, това е достатъчен компромис, днеска още територия изгубиха укрите

    21:52 04.06.2026

  • 66 Муня

    6 2 Отговор
    Четох биографията на путин. В школе са му викали "ути nyти"! Това без майтап!

    Коментиран от #70, #71

    21:54 04.06.2026

  • 67 В.В. Путин

    2 1 Отговор
    Винаги съм се възхищавал на геостратегическото умение на Путин да дава "заднюю" и да върти дупара като кючекчийка на кола.

    21:54 04.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Хахахахаха

    5 7 Отговор

    До коментар #62 от "2222":

    Ти сериозен ли си, 2 млн избити укри на фронта, а ти се радваш че руснаците нямат бензин хахахахах, падението на укрите продължава с всичка сила, тези 2 млн няма да се върнат, територията на Украйна няма да се върне, обаче бензина на руснаците ще се върне. Много тъжни фенчета на укрите

    Коментиран от #73, #75

    21:55 04.06.2026

  • 70 Геня

    1 3 Отговор

    До коментар #66 от "Муня":

    И как да му викат иначе? В България тоже му се подиграваме за многополовото име.

    21:56 04.06.2026

  • 71 604

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Муня":

    кът стана президен съ смях от сърце и то няколко месеца, само зарди името му... не знам рашките дали знаят ко значи туй на БГ....

    21:56 04.06.2026

  • 72 Тия двете стар ухи

    2 0 Отговор
    Алцхаймери На фотката са балаболи,деменции и ментално непълноценни.
    Едната е...3 дневната а другата... 24 часовата...
    Зачувай Господи
    Хехехехехехе

    21:57 04.06.2026

  • 73 Хи хи хи хи

    0 5 Отговор

    До коментар #69 от "Хахахахаха":

    При 2 милиона избити украинци, да си останал без бензин - си е национално постижение, нали така товаришч?

    Коментиран от #77, #79

    21:58 04.06.2026

  • 74 Руснаци

    2 6 Отговор
    Зеленски в отворено писмо до Путин: Украйна предлага прекратяване на войната, необходима е среща. ПЪЛЕН ТЕКСТ

    Наркомана взе да се моли за мир

    Коментиран от #83, #94

    21:58 04.06.2026

  • 75 604

    4 3 Отговор

    До коментар #69 от "Хахахахаха":

    Е И? кво спечелиха, огромна русофобия и унижение! кът ще се биеш биий се, ба и тъпите рашки

    Коментиран от #80

    21:58 04.06.2026

  • 76 Заглавието е едно...!

    2 0 Отговор
    А това е друго :
    ,,...и добави, че Русия има такава готовност, АКО КИЕВ НАПРАВИ СЪЩОТО..
    "

    21:59 04.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Имя

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "2222":

    Ами ако Крим си беше останал в Украйна и бензин и нафта щяха да имат и 200 000 кримчани нямаше да са загинали в Угледарско направление.

    Коментиран от #81

    22:01 04.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Руснаци

    1 3 Отговор

    До коментар #75 от "604":

    Радвай се, че не се бият както трябва, както искат руснаците, че тогава Украйна няма да я и а на картата, а между другото наркомана пиша писмо до Путин и иска мир, дали не усеща че нещо се задава, нещо много много лошо

    Коментиран от #84, #90, #92

    22:02 04.06.2026

  • 81 Руснаци

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "Имя":

    Хахахах, ще ми ги дадеш ли по именно, защото в Интернет има поименно 1,7 убити украинци, ама за руснаци не съм видял, видях за цялата война 200 000 убити руснака, срещу 1,7 укри, да ти сметна ли разликата в цифри

    Коментиран от #91

    22:03 04.06.2026

  • 82 Много яко

    3 1 Отговор
    Рушняците са си “меки китки“ и се показаха че не стават за войници, затова като ги напънаха по здраво украинците и започнаха да развяват бялото знаме, уж че правели компромиси по отношение на Украйна...!

    22:04 04.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 ?????

    2 0 Отговор
    Уф.
    Тва е толкова пъти повтаряния дух на Анкоридж, който май предполага засега да не се пипа Одеса, но щом ви е радостно радвайте се.
    А вчерашните намеци на форума казани от говорещите глави естествено ги пропуснахте.

    22:08 04.06.2026

  • 86 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Хахахахаха":

    Като няма, какво да кажеш, минаваш на лични нападки и фантазии.

    А ти велики Пабедителю, защо не си на фронта с братушките да пабеждаваш укри, а се правиш на мажленце в интернетя?

    22:08 04.06.2026

  • 87 Феркяан

    0 1 Отговор
    Колко пъти ще ви лъжат, колко пъти прекрачихте вашите червени линии, колко невинни жертви деца взеха тези преговори и червени линии. Още ли искате невинни жертви докато ви лъжат.

    22:08 04.06.2026

  • 88 Работил е като Личен Ми не тчия на

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    По едрите си приятели от гетото

    22:09 04.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Туй нЯщо преди...

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Руснаци":

    Да Избега посред нощ само по прашки от ЛОШИОТ ГОТВАЧ или.. след ..3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон?!?
    Хихихихихи
    Украйна сама , 13 год..Ши ба монгольята от 22 ядрени Републики, Фюрера пеДо-фил и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким у ДОНБАС!
    Хихихихихи

    22:10 04.06.2026

  • 91 Украинци

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Руснаци":

    Руските загуби за 5 години война са 1.5 милиона. Лесно можеш да направиш тая сметка по официалните руски данни.


    А тия 1.7 милиона украинци, лично ли прочете и провери списъка?

    Коментиран от #93, #98

    22:10 04.06.2026

  • 92 604

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Руснаци":

    ко дъ са радвам ве, ми да се бият да не се правя аз на велика сила, ти се замисли как пусин си предаде народа за 80 000кв км!!!!! направиха ги за смях. там играят олигарси и мафиоти, на укрите поне им показват кирливите ризи , а онея ти е бедна фантастиката, винаги съм мислел че има нещо гнило в тая цялата история, те сега ми се изясни....сполай ти нищо лично!!!!

    Коментиран от #97

    22:12 04.06.2026

  • 93 Руснаци

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Украинци":

    Хахахаха, точно че проверих досега са доказани 220000 убити руснаци по имена, за укрите ги има в руски телеграм канали още миналата година, когато бяха хакнали системата на укрите и да има ги по именно, сайта за убитите руснаци е проект на ббс и на руски медии против Путин, напиши в Интернет и ще ти излезне, така че както казах не говоря празни приказки за сметка на вас, аз действам с доказателства

    Коментиран от #115

    22:13 04.06.2026

  • 94 Бай Доню дървара

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Руснаци":

    Как мислиш, при тая сеч на руснаци и петролни съоръжения, какво ще предложи Зеленски? Може би ще му предложи Домбас? Вярвай ми, зелето е кисело, по умно е от путинката, нищо няма да му даде, ами ще му предложи да напуснат Украйна без много кръв! Съобразявай се с новите реалности! Сигурно и путин се съобразява!

    Коментиран от #101

    22:13 04.06.2026

  • 95 Брей

    3 1 Отговор
    Русия разполага с всички необходими ресурси, за да постигне военните си цели и че силите ѝ продължават да напредват в Украйна

    А кво правиха до сега толкова години, зимен сън ли спаха

    Коментиран от #99

    22:14 04.06.2026

  • 96 Аз съм веган

    3 0 Отговор
    Стига бе, пак ли жест на добра воля ?

    22:17 04.06.2026

  • 97 Руснаци

    3 2 Отговор

    До коментар #92 от "604":

    Маняк нищо не ти разбрах, честно ти казвам, какви неща пишеш, Путин разби 50 държави, разбираш, Путин 5 година се бие срещу цялото Нато, 500 млрд в оръжия и техника и както казваш при руснаците няма рев, няма молби за мир, санкции срещу руснаците и въпреки това те са 5 година в Украйна на нейна територия, 5 година освобождават земя.Бъди честен и ми кажи коя друга държава след 5 години санкции, 500 млрд за противника в оръжия и техника ще продължи това което е започнала, няма такава държава дори американците няма да се справят. Това е истината, просто е приемете

    Коментиран от #100, #105

    22:17 04.06.2026

  • 98 604

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "Украинци":

    не си прав, много по малко са , украинците имат поне 5-6 пъти повече загуби, но не в това въпроса , а в смисалът на цялата тая гнусотия....за бога ЗАЩО!! и не ми казвай че бранел рускоговорящите, ако ги бранеше къде спа 8 години....ааа или сега станаха силни не думай ///щот преди тва нямаха пак 1,5млн войска въоръжена ди зъби, и сега е така ма интереса клати феса, ония им плювът в мусурти оня ми говори за духъ на анкъридж....американците му насочват дрон по резиденцията, той им гу праща на рижавия и вика мъ той зеля....поне може да се каже че съпортнаха иранците качествено, но и там още не е свършило....да чалмите няма как да имат такива технологиии, дори да си ги правят ...технологията е руска 100% !!!!

    22:18 04.06.2026

  • 99 Радой Ралин 🔥☝️

    2 1 Отговор

    До коментар #95 от "Брей":

    "Българин е всъщност балкански циганин" (с) Радой Ралин


    Един циганин лесно ще победи с юмруци четирима българи. Третият българин ще предаде първите двама, а четвъртият просто ще избяга. 😂😂👍

    22:19 04.06.2026

  • 100 604

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Руснаци":

    кво се бие ве бро, стреля орешници без заряди, а войничетата мрът от дрончета.....замисли се малко.....

    Коментиран от #104

    22:20 04.06.2026

  • 101 Руснаци

    1 3 Отговор

    До коментар #94 от "Бай Доню дървара":

    маняк махни си очилата, каква сеч на руснаци, да си видял какво е в Украйна, принудителна мобилизация 5 година, в Русия до сега не е има дори мобилизация, евентуално се говори че може да се наложи в края на годината частична мобилизация, ти вярваш ли си за тая сеч, ако ще убили толкова много руснаци поне половината територия щяхте да си върнете, а укрите не са си върнали дори 1 процент. Гледайте малко реално на нещата, за петрола вината е на ръководството на руските сили, че подцениха украинските дронове и всички руснаци го твърдят, руснаците имат капацитета да се справят, ама и там си има корупция на високо ниво и за това се ядосват руснаците, не е длъжност от злоба да говорите глупостти има Интернет и всичко може да се провери и да се водят нормални спорове с факти

    Коментиран от #107

    22:22 04.06.2026

  • 102 Спас

    3 1 Отговор
    Съдистът лъже,като типичен комунист в изроден фашист. Набута себе си и Русия в трапа и няма излизане

    22:23 04.06.2026

  • 103 Абе

    0 0 Отговор
    чудя ви се откъде се пръкнахте толкова уми и всезнаещи, проницателни, това българите са много умни, повече и от евреите...

    22:23 04.06.2026

  • 104 Руснаци

    1 1 Отговор

    До коментар #100 от "604":

    Никой не казва, че не умират руснаци, война е и има загуби от двете страни, но всяка една неутрална медия твърди, че украинските загуби са в пъти повече, не ти говоря за украинска, руска и някоя купена медия от Нато, говоря ти за неутрални медии които се обосновават с факти

    Коментиран от #108

    22:25 04.06.2026

  • 105 Спас

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Руснаци":

    Ами ти сиГлупак,тва е

    Коментиран от #109

    22:26 04.06.2026

  • 106 Путине, Путине...

    0 0 Отговор
    Тръмп не моли
    Той разпорежда

    Коментиран от #120

    22:27 04.06.2026

  • 107 604

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "Руснаци":

    спирам се! помисли да отидеш до киев да го обкръжиш и да се изтеглиш, за на кому чепа беше тва.... напълно разбирам Пригожин в момента на 100% прав се указа.

    Коментиран от #114

    22:27 04.06.2026

  • 108 604

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Руснаци":

    не отричам така е загубите са поне 5 към 1

    22:28 04.06.2026

  • 109 Руснаци

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Спас":

    Ще го приемам като комплимент от човек който е създаден след пиянска вечер между двама мъже, хахаха лягай да спиш, че утре те чака поредния казан в който да ровиш за една филийка хляб

    22:28 04.06.2026

  • 110 Фашистче

    0 1 Отговор
    Я да те изпитам!
    Кой е казал : « Крачка назад, две напред». Доказано е правило!
    Но това не е за брадясали бираджии!

    22:28 04.06.2026

  • 111 Мъдрецът

    1 1 Отговор
    Зеленски бута червената линия на восток! Копейките са са смахнали и са надяват че Европа е беднала и ще изостави Украина! Ми тя работата е към финала! Не е случайно че руската армия е със затихващи функции! Зеленски ще си свърши работата подкрепян от Европа! То все едно да стигнеш Рим и да не видиш папата! Руснаците пък да чекат рамо от С. Корея!

    Коментиран от #112

    22:28 04.06.2026

  • 112 604

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Мъдрецът":

    и все пак руските олигарсчета ще намажат 80 000км, ще строят там руския мир, ще си перат откраднатите денги.....за малко да запалят ядрен апокалипсис ....шибъан свят!

    22:32 04.06.2026

  • 113 Опят

    0 0 Отговор
    Обасраслис

    22:32 04.06.2026

  • 114 Руснаци

    0 2 Отговор

    До коментар #107 от "604":

    До колкото съм чел в Интернет и незнам дали е истина, руснаците се оттеглят защото е било почти сигурно, че ще има мир, отделно другаде бях чел че украинците успяват да отблъснат руснаците благодарение на украинския патриотизъм и бързата мобилизация, бях чел че 1 2 месеца 1 млн украински доброволци се записват в армията, това беше в началото но от 2023 все по малко украински патриотизъм остава в тях. За Пригожин по добре се радвай че не е той на мястото на Путин, защото тогава нямаше да ги чака нищо добро, той си беше патриот до костите и доста добър военен стратег, за това може би го ликвидираха от страх да не превземе властта

    22:33 04.06.2026

  • 115 Проверил си ми

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Руснаци":

    ДЕД ОВИЯТ

    22:34 04.06.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 ВВП

    0 0 Отговор
    Oкрипитецире да се махат от България.!!Да си отиват в ,незалежная,,!!Мнооо гнусни блядуве

    22:36 04.06.2026

  • 119 Браво

    0 0 Отговор
    Китай е най голямата опасност на Росията , икономически си взима далечния изток , който исторически китайска територия !

    22:38 04.06.2026

  • 120 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Путине, Путине...":

    Той нарежда ама дали някой му се вързва Нещо картите му са вече доста слаби ама лошото е че не може за го разбере

    22:38 04.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания