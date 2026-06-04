Кремъл прави крачка назад? Владимир Путин: Тръмп ме помоли! Готов съм на известни компромиси по отношение на Украйна

Руският президент Владимир Путин каза на среща с ръководителите на водещи световни новинарски агенции, че американският му колега Доналд Тръмп е поискал от Москва да направи известни компромиси по отношение на Украйна, и добави, че Русия има такава готовност, ако Киев направи същото, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Путин посочи на срещата, която се състоя в Константиновския дворец в Санкт Петербург, че Русия разполага с всички необходими ресурси, за да постигне военните си цели и че силите ѝ продължават да напредват в Украйна. Въпреки това „ние безспорно сме готови и желаем да постигнем споразумение с Украйна по мирен път, и то на основата, за която говорихме по време на срещата с президента Тръмп в Анкоридж“, отбеляза Путин.
Путин коментира и използването на руската хиперзвукова ракета „Орешник“ срещу Украйна. Тази ракета може да бъде оборудвана с ядрена бойна глава, а обсегът ѝ надхвърля 5000 км. Руските сили за първи път изстреляха ракета „Орешник“ срещу Украйна през 2024 г.
Путин каза на днешната среща в Санкт Петербург, че Русия никога не е използвала това оръжие в реални бойни условия в Украйна, а само е тествала ракетата. Руският лидер отбеляза, че това е било важно във връзка с вземането на решения за пълномащабното използване на „Орешник“.
Путин също така каза, че Русия е против перспективата ЕС да се превърне във военен блок и добави, че това е причина за безпокойство.
По думите му Европейският съюз може да изиграе позитивна роля, убеждавайки Украйна да се съгласи на компромис. Но той добави, че Киев не е готов на компромиси.
Той посочи бившият германски канцлер Герхард Шрьодер като човек, на когото може да се има доверие за посредничество между Русия и Европа. „Кой, освен Шрьодер, може да действа като посредник?!“, обърна се руският президент към участниците в срещата. Путин определи бившия канцлер като държавник, който има свои възгледи и готов да ги отстоява. Въпреки това Путин посочи, че Русия не се опитва да налага на Европа никого за посредник.
Путин заяви и че Русия е готова да възобнови доставките на газ за Европа и призова Германия да вземе решение за бъдещето на газопровода „Северен поток“, по който от 2022 г. има тежки щети, предизвикани от експлозии. Руският лидер добави, че подновяването на доставките зависи от Берлин.
Освен това той каза, че е сигурен, че Москва и Пекин скоро ще подпишат нови споразумения в областта на енергетиката, които ще бъдат приветствани от световните пазари, но не оповести повече подробности.
Русия отдавна се стреми към подписването на договор за изграждане на нов газопровод, наречен „Силата на Сибир 2“, който да доставя газ до Китай през територията на Монголия.
Путин коментира и руско-индийските отношения, като посочи, че те няма да бъдат засегнати от сътрудничеството на Делхи с Вашингтон. Руският президент отбеляза, че САЩ се опитват да оказват натиск върху Индия, включително и върху връзките ѝ с Москва, но по думите му е безполезно да се опитват да притискат премиера Нарендра Моди.
Руският лидер говори и за двустранните отношения с Казахстан, като посочи, че те се развиват „много успешно, във възходяща посока“.
„При това искам да кажа още веднъж, че нашите казахстански приятели, партньори, съвсем не са лесни. Винаги по почти всеки въпрос има остра дискусия. Това касае и финансовите взаимоотношения, и отношенията в сферата на промишлеността, условията за инвестиционни дейности, и всякакви големи проекти“, добави Путин, цитиран от ТАСС.
Изявлението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио относно ролята на Вашингтон, който се изявява не като посредник в украинския конфликт, а като страна, подкрепяща киевския режим, нагледно показва, че "войната на Байдън" всъщност се превърна във "войната на Тръмп", заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров в рамките на Петербургския икономически форум, цитиран от ТАСС и Ройтерс.
Лавров посочи, че ако САЩ наистина са се опитвали да сключат мирно споразумение, бойните действия в Украйна вече щяха да са приключили.
Марко Рубио заяви пред подкомисия на Сената вчера, че "съвсем скоро" предстоят да бъдат оповестени новини за отпускането на средствата, възлизащи на 400 млн., които Конгресът одобри в полза на Украйна, но които бяха забавени от министерството на правосъдието.
Подкрепата за Украйна, осигурявана от Пентагона, беше одобрена до 2029 г., а санкциите, въведени по време на мандата на Байдън, продължават да важат, изтъкна Лавров.
"Съединените щати обявиха целта си да доминират на световните енергийни пазари. Оттук започна историята около Венецуела и изместването на "Лукойл" и "Роснефт" от изпълняваните от тях напълно законни проекти извън пределите на Русия. Всичко това свидетелства за желанието на Вашингтон да подчини ключовите сфери на световната икономика и по този начин да контролира процесите за въздействие върху неговите конкуренти, на първо място Русия и Китай", подчерта Лавров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #26
21:06 04.06.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #4, #6
21:07 04.06.2026
3 604
Коментиран от #22
21:09 04.06.2026
4 хмммм
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Тя покрайната следва СССР.
21:09 04.06.2026
5 Разберете това
21:09 04.06.2026
6 факт
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":айде към босфора фес чалма чаламбаааа
Коментиран от #9
21:09 04.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 604
До коментар #6 от "факт":айде майде, амъ пудинг напълно си сътветства на името!!!!
21:12 04.06.2026
10 да питам
Коментиран от #20, #88
21:12 04.06.2026
11 Нямат край
Коментиран от #44
21:12 04.06.2026
12 Роки
21:13 04.06.2026
13 Българските Tатари, никой не
Разбирачите Асан, оня Немития на Механите, баш Каратиста Бойчето, и още няколко екземпляра от Планетата на Маймуните?🤣😝❤️🇧🇬
21:13 04.06.2026
14 Дзак
21:13 04.06.2026
15 Правило
Но в неговата мащабна програма Украина и Ес са междо другото ... Прави евала на Тръмп...
Коментиран от #21, #36
21:13 04.06.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #54
21:14 04.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дон Корлеоне
21:15 04.06.2026
19 .....
21:16 04.06.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "да питам":да-един от най-добрите в Питер...многоходов един такъв..
21:17 04.06.2026
21 То се види
До коментар #15 от "Правило":ПЕ дал..тридневен! Хихихихихи Е Петербург, московия, Туапсе, Перм, Орск, Ингушетия,... купони, НПЗ, корабли, подводници...сичко... Фира
Хихихихихи
21:19 04.06.2026
22 Добре ли си?
До коментар #3 от "604":Лекувай нервите..намали кафето
Коментиран от #27
21:20 04.06.2026
23 604
До коментар #17 от "ДААААААА.....":Пригожин се оказа прав с.....! рушкая олигарсия се къпе в денги, дечките им се друсът у западя, а рашките патриоти мрът на фронту за 2 кв км на месец...... тия орешници, слънцепеци и тем подобни сатани могат да си ги нъвръат отзадзе, те явно и за тва ги правят.....
21:21 04.06.2026
24 Хехехех
21:21 04.06.2026
25 Късно е чадо , мандалото хлопна
21:22 04.06.2026
26 Браво
До коментар #1 от "Варна 3":Русите винаги са имали достойнство да направят крачка назад, когато е необходимо. Това са разумни хора.
Ще има мир.
21:23 04.06.2026
27 604
До коментар #22 от "Добре ли си?":ДА много съм добре , ама нящу вие не схващате на къде духа ветера....много ще сте угорчини от ТОЧНО казано пуся!!!!!!!!! да идеш до киев и да се върнеш...пхахахах магучая е само на картинка
21:23 04.06.2026
28 Ами
Говори се, че Тръмп ще направи важно изказване.
За сега се носят само слухове, но за всеки случай
препоръчвам на турболибералите да си потърсят
партийните книжки и да си закупят лубриканти :)
21:26 04.06.2026
29 Тити
21:26 04.06.2026
30 Дзак
Коментиран от #34
21:28 04.06.2026
31 Малейши е усвоил буквално Идеологията
(no suppression) and exacts Tax на местните Лидери.
Докато Тръмп и Смотаняху са,
цитирам, "или сте мене или сте против мене" Доналд е зает да Възкресява Мъртвите в свободното си време, вместо да сложи галон Мляко на Масата на всяко семейство в Щатите на поносима Цена.
Затова ли господин Президент Мистър Доналд Ви избрахме?
Доналд Тръмп reneged on всичките си Президентски Обещания.
Затова ли Ви избрахме господин Президент, за това ли? ❤️🇺🇸🤔
21:29 04.06.2026
32 Самите монголья
ПЕН дел могучая след 13.г..оше мляска Украински шпекове пред Селото Купянск, ПОКРОВСК, Малая Токмачка!
АааааааХахахаха
После Пиздюхин педофила Фулира ДЕРМО чемоданчика и пищи с фалцет: нас Обманули и Надули
АааааааХахахаха
Коментиран от #41
21:29 04.06.2026
33 ООрана държава
21:30 04.06.2026
34 604
До коментар #30 от "Дзак":показа само унижение!!!!!!!!! по време на форума допусна удари в градът! всички рафинерии до урал са капо!!!! а пудинг културка го давал, пххахахахаххаах!!!!
21:31 04.06.2026
35 Ако Путин
21:32 04.06.2026
36 Такива унижения, каквито Тръмп
До коментар #15 от "Правило":причини на Русия, никога не е имало в руската история. Истинска геополитическа и финансова катастрофа.
21:32 04.06.2026
37 Стивън Дарси...
21:33 04.06.2026
38 Факти
21:34 04.06.2026
39 Новината на деня
21:34 04.06.2026
40 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
Всички други опити за ОПРАВДАНИЯ, " добра воля", отстъпки и повръщни са.. пе дофи лски и Пен ДЕЛ фантазии, копнежи и мурафети!
АааааааХахахаха
21:36 04.06.2026
41 604
До коментар #32 от "Самите монголья":абе не баш така, ма тая фуния от 2г ще я правели, пуффффф пуся прати войничетата на заколение, при толкова воена мощ да си пратиш войничетата да мрът от дрончетъ. и накрая пак ще откъснат парчета от украйна, но се видя че не са нищо повече от олигарска кочина, бил ги управил нищо не е управил ....дал е цицките на ниските чела, а народеца мре по фронтовете. тъй им се пада! А бг русофила е с мантрата че тва е СССР , че помага че хрантути, че там има справедливост.....амиййй
21:36 04.06.2026
42 0001
21:37 04.06.2026
43 ХЪ ХЪ ЪЪ
21:37 04.06.2026
44 Европеец
До коментар #11 от "Нямат край":Съгласен съм с коментара ти и ника ти..... Последните три четири години либералния Путин се ис😟ра на това, което беше градил предишните 20 години..... Не знам руския народ как ще приеме поредното унижение сервирано от президента либерала Путин.... За четири години и три месеца СВО Путин не постигна нищо, а дори загуби много и причини много неудобства на руския народ, да не говоря че нито една от целите и задачите на СВО не са постигнати, въпреки руските жертви и при военните и при цивилните.....
21:38 04.06.2026
45 хихи
21:39 04.06.2026
46 Вишис
Коментиран от #59
21:39 04.06.2026
47 Боби Баламата
И...само 2 та екземпляра ( кюмюра) от Зимбабве и Еритрея ли ше присъстват пак?!?
Коментиран от #50, #52
21:40 04.06.2026
48 Криза удря Русия.
21:40 04.06.2026
49 не може да бъде
21:41 04.06.2026
50 да питам
До коментар #47 от "Боби Баламата":защо Пуся не се интересува от жени ?
Коментиран от #61
21:41 04.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 604
До коментар #47 от "Боби Баламата":амиййй догодина и те няма да са там
21:43 04.06.2026
53 Санде Глухия
Ни ЕДИН?!? Ееееедехееее
Ама то от пи ДАРАСЕ и Фюрер Педофил... толкова
Ееееедехееее
21:44 04.06.2026
54 Хи хи хи
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":я кажи, ама честно,
защо те изритаха от Русия ???!
Коментиран от #60
21:45 04.06.2026
55 Коментар
21:45 04.06.2026
56 РКИ
Коментиран от #68
21:45 04.06.2026
57 Мишел
21:46 04.06.2026
58 хаха
Явно санкциите си вършат работата.
21:47 04.06.2026
59 НАЧАЛЕН СИ.
До коментар #46 от "Вишис":Путин всичко до тук си свърши сам. НЕ Е ПРОСИЛ ПО ВОАЯЖИ КРУИЗИ НЕ Е ХОДИЛ ДОРИ МУ ЗАПОРИРАХА СТОТИЦИ МИЛИАРДИ. А ЗЕЛЬО ГРИВНАТА ЕДНА ГРИВНА ОКРАНяСКА НЕ Е ДАЛ ВСИЧКО ОТ ПРОСИЯ. НАРКОТО Е ХИТЪР ЕВРЕИН НО РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ГО ДУА СИБИРСКИЯ.
21:47 04.06.2026
60 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #54 от "Хи хи хи":не са ме изритали-сам си тръгнах! имаше приключения с ИЗХОДните визи , но се оправих...
21:47 04.06.2026
61 То е ясно
До коментар #50 от "да питам":Бившата класна беше искрена:
" Всички знаехме за нездравият интерес на малкия Вовка към .. кавказките Брадати Батки и чичковци"!!
ПЕ... ДАЛ си беше... Импотентен педофил стана...
Хехехехехехе
21:49 04.06.2026
62 2222
Коментиран от #69, #78
21:50 04.06.2026
63 604
21:51 04.06.2026
64 Вишис
21:52 04.06.2026
65 Руснаци
21:52 04.06.2026
66 Муня
Коментиран от #70, #71
21:54 04.06.2026
67 В.В. Путин
21:54 04.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Хахахахаха
До коментар #62 от "2222":Ти сериозен ли си, 2 млн избити укри на фронта, а ти се радваш че руснаците нямат бензин хахахахах, падението на укрите продължава с всичка сила, тези 2 млн няма да се върнат, територията на Украйна няма да се върне, обаче бензина на руснаците ще се върне. Много тъжни фенчета на укрите
Коментиран от #73, #75
21:55 04.06.2026
70 Геня
До коментар #66 от "Муня":И как да му викат иначе? В България тоже му се подиграваме за многополовото име.
21:56 04.06.2026
71 604
До коментар #66 от "Муня":кът стана президен съ смях от сърце и то няколко месеца, само зарди името му... не знам рашките дали знаят ко значи туй на БГ....
21:56 04.06.2026
72 Тия двете стар ухи
Едната е...3 дневната а другата... 24 часовата...
Зачувай Господи
Хехехехехехе
21:57 04.06.2026
73 Хи хи хи хи
До коментар #69 от "Хахахахаха":При 2 милиона избити украинци, да си останал без бензин - си е национално постижение, нали така товаришч?
Коментиран от #77, #79
21:58 04.06.2026
74 Руснаци
Наркомана взе да се моли за мир
Коментиран от #83, #94
21:58 04.06.2026
75 604
До коментар #69 от "Хахахахаха":Е И? кво спечелиха, огромна русофобия и унижение! кът ще се биеш биий се, ба и тъпите рашки
Коментиран от #80
21:58 04.06.2026
76 Заглавието е едно...!
,,...и добави, че Русия има такава готовност, АКО КИЕВ НАПРАВИ СЪЩОТО..
"
21:59 04.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Имя
До коментар #62 от "2222":Ами ако Крим си беше останал в Украйна и бензин и нафта щяха да имат и 200 000 кримчани нямаше да са загинали в Угледарско направление.
Коментиран от #81
22:01 04.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Руснаци
До коментар #75 от "604":Радвай се, че не се бият както трябва, както искат руснаците, че тогава Украйна няма да я и а на картата, а между другото наркомана пиша писмо до Путин и иска мир, дали не усеща че нещо се задава, нещо много много лошо
Коментиран от #84, #90, #92
22:02 04.06.2026
81 Руснаци
До коментар #78 от "Имя":Хахахах, ще ми ги дадеш ли по именно, защото в Интернет има поименно 1,7 убити украинци, ама за руснаци не съм видял, видях за цялата война 200 000 убити руснака, срещу 1,7 укри, да ти сметна ли разликата в цифри
Коментиран от #91
22:03 04.06.2026
82 Много яко
22:04 04.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 ?????
Тва е толкова пъти повтаряния дух на Анкоридж, който май предполага засега да не се пипа Одеса, но щом ви е радостно радвайте се.
А вчерашните намеци на форума казани от говорещите глави естествено ги пропуснахте.
22:08 04.06.2026
86 Хи хи хи хи
До коментар #77 от "Хахахахаха":Като няма, какво да кажеш, минаваш на лични нападки и фантазии.
А ти велики Пабедителю, защо не си на фронта с братушките да пабеждаваш укри, а се правиш на мажленце в интернетя?
22:08 04.06.2026
87 Феркяан
22:08 04.06.2026
88 Работил е като Личен Ми не тчия на
До коментар #10 от "да питам":По едрите си приятели от гетото
22:09 04.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Туй нЯщо преди...
До коментар #80 от "Руснаци":Да Избега посред нощ само по прашки от ЛОШИОТ ГОТВАЧ или.. след ..3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон?!?
Хихихихихи
Украйна сама , 13 год..Ши ба монгольята от 22 ядрени Републики, Фюрера пеДо-фил и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким у ДОНБАС!
Хихихихихи
22:10 04.06.2026
91 Украинци
До коментар #81 от "Руснаци":Руските загуби за 5 години война са 1.5 милиона. Лесно можеш да направиш тая сметка по официалните руски данни.
А тия 1.7 милиона украинци, лично ли прочете и провери списъка?
Коментиран от #93, #98
22:10 04.06.2026
92 604
До коментар #80 от "Руснаци":ко дъ са радвам ве, ми да се бият да не се правя аз на велика сила, ти се замисли как пусин си предаде народа за 80 000кв км!!!!! направиха ги за смях. там играят олигарси и мафиоти, на укрите поне им показват кирливите ризи , а онея ти е бедна фантастиката, винаги съм мислел че има нещо гнило в тая цялата история, те сега ми се изясни....сполай ти нищо лично!!!!
Коментиран от #97
22:12 04.06.2026
93 Руснаци
До коментар #91 от "Украинци":Хахахаха, точно че проверих досега са доказани 220000 убити руснаци по имена, за укрите ги има в руски телеграм канали още миналата година, когато бяха хакнали системата на укрите и да има ги по именно, сайта за убитите руснаци е проект на ббс и на руски медии против Путин, напиши в Интернет и ще ти излезне, така че както казах не говоря празни приказки за сметка на вас, аз действам с доказателства
Коментиран от #115
22:13 04.06.2026
94 Бай Доню дървара
До коментар #74 от "Руснаци":Как мислиш, при тая сеч на руснаци и петролни съоръжения, какво ще предложи Зеленски? Може би ще му предложи Домбас? Вярвай ми, зелето е кисело, по умно е от путинката, нищо няма да му даде, ами ще му предложи да напуснат Украйна без много кръв! Съобразявай се с новите реалности! Сигурно и путин се съобразява!
Коментиран от #101
22:13 04.06.2026
95 Брей
А кво правиха до сега толкова години, зимен сън ли спаха
Коментиран от #99
22:14 04.06.2026
96 Аз съм веган
22:17 04.06.2026
97 Руснаци
До коментар #92 от "604":Маняк нищо не ти разбрах, честно ти казвам, какви неща пишеш, Путин разби 50 държави, разбираш, Путин 5 година се бие срещу цялото Нато, 500 млрд в оръжия и техника и както казваш при руснаците няма рев, няма молби за мир, санкции срещу руснаците и въпреки това те са 5 година в Украйна на нейна територия, 5 година освобождават земя.Бъди честен и ми кажи коя друга държава след 5 години санкции, 500 млрд за противника в оръжия и техника ще продължи това което е започнала, няма такава държава дори американците няма да се справят. Това е истината, просто е приемете
Коментиран от #100, #105
22:17 04.06.2026
98 604
До коментар #91 от "Украинци":не си прав, много по малко са , украинците имат поне 5-6 пъти повече загуби, но не в това въпроса , а в смисалът на цялата тая гнусотия....за бога ЗАЩО!! и не ми казвай че бранел рускоговорящите, ако ги бранеше къде спа 8 години....ааа или сега станаха силни не думай ///щот преди тва нямаха пак 1,5млн войска въоръжена ди зъби, и сега е така ма интереса клати феса, ония им плювът в мусурти оня ми говори за духъ на анкъридж....американците му насочват дрон по резиденцията, той им гу праща на рижавия и вика мъ той зеля....поне може да се каже че съпортнаха иранците качествено, но и там още не е свършило....да чалмите няма как да имат такива технологиии, дори да си ги правят ...технологията е руска 100% !!!!
22:18 04.06.2026
99 Радой Ралин 🔥☝️
До коментар #95 от "Брей":"Българин е всъщност балкански циганин" (с) Радой Ралин
Един циганин лесно ще победи с юмруци четирима българи. Третият българин ще предаде първите двама, а четвъртият просто ще избяга. 😂😂👍
22:19 04.06.2026
100 604
До коментар #97 от "Руснаци":кво се бие ве бро, стреля орешници без заряди, а войничетата мрът от дрончета.....замисли се малко.....
Коментиран от #104
22:20 04.06.2026
101 Руснаци
До коментар #94 от "Бай Доню дървара":маняк махни си очилата, каква сеч на руснаци, да си видял какво е в Украйна, принудителна мобилизация 5 година, в Русия до сега не е има дори мобилизация, евентуално се говори че може да се наложи в края на годината частична мобилизация, ти вярваш ли си за тая сеч, ако ще убили толкова много руснаци поне половината територия щяхте да си върнете, а укрите не са си върнали дори 1 процент. Гледайте малко реално на нещата, за петрола вината е на ръководството на руските сили, че подцениха украинските дронове и всички руснаци го твърдят, руснаците имат капацитета да се справят, ама и там си има корупция на високо ниво и за това се ядосват руснаците, не е длъжност от злоба да говорите глупостти има Интернет и всичко може да се провери и да се водят нормални спорове с факти
Коментиран от #107
22:22 04.06.2026
102 Спас
22:23 04.06.2026
103 Абе
22:23 04.06.2026
104 Руснаци
До коментар #100 от "604":Никой не казва, че не умират руснаци, война е и има загуби от двете страни, но всяка една неутрална медия твърди, че украинските загуби са в пъти повече, не ти говоря за украинска, руска и някоя купена медия от Нато, говоря ти за неутрални медии които се обосновават с факти
Коментиран от #108
22:25 04.06.2026
105 Спас
До коментар #97 от "Руснаци":Ами ти сиГлупак,тва е
Коментиран от #109
22:26 04.06.2026
106 Путине, Путине...
Той разпорежда
Коментиран от #120
22:27 04.06.2026
107 604
До коментар #101 от "Руснаци":спирам се! помисли да отидеш до киев да го обкръжиш и да се изтеглиш, за на кому чепа беше тва.... напълно разбирам Пригожин в момента на 100% прав се указа.
Коментиран от #114
22:27 04.06.2026
108 604
До коментар #104 от "Руснаци":не отричам така е загубите са поне 5 към 1
22:28 04.06.2026
109 Руснаци
До коментар #105 от "Спас":Ще го приемам като комплимент от човек който е създаден след пиянска вечер между двама мъже, хахаха лягай да спиш, че утре те чака поредния казан в който да ровиш за една филийка хляб
22:28 04.06.2026
110 Фашистче
Кой е казал : « Крачка назад, две напред». Доказано е правило!
Но това не е за брадясали бираджии!
22:28 04.06.2026
111 Мъдрецът
Коментиран от #112
22:28 04.06.2026
112 604
До коментар #111 от "Мъдрецът":и все пак руските олигарсчета ще намажат 80 000км, ще строят там руския мир, ще си перат откраднатите денги.....за малко да запалят ядрен апокалипсис ....шибъан свят!
22:32 04.06.2026
113 Опят
22:32 04.06.2026
114 Руснаци
До коментар #107 от "604":До колкото съм чел в Интернет и незнам дали е истина, руснаците се оттеглят защото е било почти сигурно, че ще има мир, отделно другаде бях чел че украинците успяват да отблъснат руснаците благодарение на украинския патриотизъм и бързата мобилизация, бях чел че 1 2 месеца 1 млн украински доброволци се записват в армията, това беше в началото но от 2023 все по малко украински патриотизъм остава в тях. За Пригожин по добре се радвай че не е той на мястото на Путин, защото тогава нямаше да ги чака нищо добро, той си беше патриот до костите и доста добър военен стратег, за това може би го ликвидираха от страх да не превземе властта
22:33 04.06.2026
115 Проверил си ми
До коментар #93 от "Руснаци":ДЕД ОВИЯТ
22:34 04.06.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 ВВП
22:36 04.06.2026
119 Браво
22:38 04.06.2026
120 Смешник
До коментар #106 от "Путине, Путине...":Той нарежда ама дали някой му се вързва Нещо картите му са вече доста слаби ама лошото е че не може за го разбере
22:38 04.06.2026