Наоми Кембъл на 56: супермоделът разкри как поддържа безупречна форма и младежки вид

24 Май, 2026 09:54, обновена 24 Май, 2026 09:55 1 272 13

Бананови смутита, витамини, пилатес и само едно хранене на ден са част от режима на легендарната „Черна пантера“

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Няма как да се отрече, че Naomi Campbell притежава впечатляващи гени. На 56 години британският супермодел продължава да изглежда безупречно и да впечатлява с перфектна фигура, сияйна кожа и завиден тонус, пише Dir.bg.

С кариера, обхващаща повече от четири десетилетия, Наоми се превръща в една от най-големите модни икони на 90-те години заедно с Linda Evangelista, Christy Turlington и Cindy Crawford. Днес тя продължава да бъде сред най-разпознаваемите лица в модната индустрия, а освен това е и майка на две деца - дъщеря и син, появили се чрез сурогатство.

Зад младежкия ѝ вид стои стриктна рутина, насочена към здравето и дълголетието. Супермоделът започва деня си с бананово смути, обогатено с баобаб, колаген, артишок, моринга на прах, витамин C и масло от нар.

Освен това Наоми приема и сериозно количество хранителни добавки - сред тях цинк, витамин D, B12, пробиотици, куркума, черни семена, течен витамин C и различни мултивитамини. Когато се чувства напрегната, тя разчита и на натурално лавандулово масло.

Любопитното е, че моделът обикновено се храни само веднъж дневно. „Обядът е моята вечеря, защото всъщност ям само веднъж на ден“, признава тя в свои интервюта. Въпреки това настоява, че не се лишава от любими храни, а в неделя си позволява десерти, торти и сладки изкушения.

Наоми избягва млечните продукти и глутена, а през годините е споделяла, че понякога прекарва ден или два само на вода и сокове. По думите ѝ това не е диета, а начин на живот, който я кара да се чувства добре.

През 2014 г. тя разкрива пред Harper’s Bazaar, че преминаването към вегетариански режим ѝ е помогнало да се чувства „по-лека и по-спокойна“.

Личният ѝ готвач Шон Джон също потвърждава строгите ѝ хранителни навици. По думите му Наоми държи храната ѝ да бъде „изключително чиста и здравословна“, дори когато пътува, защото отказва да яде самолетна храна.

Що се отнася до тренировките, супермоделът предпочита пилатес и упражнения със собствено тегло вместо тежки фитнес натоварвания. „Не вдигам тежести. Харесва ми да работя със съпротивлението на собственото си тяло“, казва тя пред W Magazine.

И макар строгият режим да звучи крайно за мнозина, за Наоми Кембъл това очевидно е формулата, която ѝ помага да изглежда почти непроменена през годините.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 24 май

    9 0 Отговор
    един прекрасен празник, време е за наомито. Браво на вас.

    10:04 24.05.2026

  • 2 Рамбо

    9 1 Отговор
    Ако ще и нафта да пие все тая, ЕГН-то не прощава

    10:05 24.05.2026

  • 3 БРАВО

    14 0 Отговор
    Утре да я пуснете за трети път тая статия, че може да има някой неразбрал най-важната новина, някаква моделка ставала на 56г.

    10:08 24.05.2026

  • 4 Дзак

    6 0 Отговор
    Преди няколко дни в самолета имаше момиче, което й приличаше! Както и пънкарка, през две седалки, което ме напомня за внезапната дописка за дъщерята на Сталин. Както се казва - две случайности са тенденция. Провокации. Не че нещо особено.

    10:09 24.05.2026

  • 5 Абе

    9 0 Отговор
    те в Столипиново много модерни бе !

    10:10 24.05.2026

  • 6 Нарича се лифтинг,пластинг, смукинг бейб

    6 0 Отговор
    Защото както я помня и няма нищо общо със сега, дори косата и е перука. Наоми има високо и силно лунисто чело остра брадичка и скули въобще няма, докато сега само скули стърчат, пък и вярно, че поради многото меланин афроамериканците стареят по-бавно, но пък и къвсим една бръчка да няма, аре моля ти се.

    10:10 24.05.2026

  • 7 Важно

    5 4 Отговор
    Леле колко е остаряла. Времето на никой не прощава.

    10:16 24.05.2026

  • 8 Абе

    6 1 Отговор
    Гангабанга сингаманга.

    10:50 24.05.2026

  • 9 Църна маца

    0 0 Отговор
    Кой работи в тунелите? Или е автоматизирано

    11:47 24.05.2026

  • 10 Набор

    2 0 Отговор
    Е много младежка визия, изглежда само на 70. Цялата в тунинг и пак е дзвер.

    11:50 24.05.2026

  • 11 бат Данчо

    0 0 Отговор
    Много налита на банани , защо ли...

    11:51 24.05.2026

  • 12 аБе,

    4 0 Отговор
    На 22ри -Наоми,на 24ти -Наоми.Хайде нЕма нужда.

    11:55 24.05.2026

  • 13 Така искам.........

    0 1 Отговор
    Да нацеля черната G-точка

    13:12 24.05.2026