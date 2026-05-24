Наоми Кембъл на 56: супермоделът разкри как поддържа безупречна форма и младежки вид

Няма как да се отрече, че Naomi Campbell притежава впечатляващи гени. На 56 години британският супермодел продължава да изглежда безупречно и да впечатлява с перфектна фигура, сияйна кожа и завиден тонус, пише Dir.bg.

С кариера, обхващаща повече от четири десетилетия, Наоми се превръща в една от най-големите модни икони на 90-те години заедно с Linda Evangelista, Christy Turlington и Cindy Crawford. Днес тя продължава да бъде сред най-разпознаваемите лица в модната индустрия, а освен това е и майка на две деца - дъщеря и син, появили се чрез сурогатство.

Зад младежкия ѝ вид стои стриктна рутина, насочена към здравето и дълголетието. Супермоделът започва деня си с бананово смути, обогатено с баобаб, колаген, артишок, моринга на прах, витамин C и масло от нар.

Освен това Наоми приема и сериозно количество хранителни добавки - сред тях цинк, витамин D, B12, пробиотици, куркума, черни семена, течен витамин C и различни мултивитамини. Когато се чувства напрегната, тя разчита и на натурално лавандулово масло.

Любопитното е, че моделът обикновено се храни само веднъж дневно. „Обядът е моята вечеря, защото всъщност ям само веднъж на ден“, признава тя в свои интервюта. Въпреки това настоява, че не се лишава от любими храни, а в неделя си позволява десерти, торти и сладки изкушения.

Наоми избягва млечните продукти и глутена, а през годините е споделяла, че понякога прекарва ден или два само на вода и сокове. По думите ѝ това не е диета, а начин на живот, който я кара да се чувства добре.

През 2014 г. тя разкрива пред Harper’s Bazaar, че преминаването към вегетариански режим ѝ е помогнало да се чувства „по-лека и по-спокойна“.

Личният ѝ готвач Шон Джон също потвърждава строгите ѝ хранителни навици. По думите му Наоми държи храната ѝ да бъде „изключително чиста и здравословна“, дори когато пътува, защото отказва да яде самолетна храна.

Що се отнася до тренировките, супермоделът предпочита пилатес и упражнения със собствено тегло вместо тежки фитнес натоварвания. „Не вдигам тежести. Харесва ми да работя със съпротивлението на собственото си тяло“, казва тя пред W Magazine.

И макар строгият режим да звучи крайно за мнозина, за Наоми Кембъл това очевидно е формулата, която ѝ помага да изглежда почти непроменена през годините.