Първа звезда у нас? Кулинарни експерти от Michelin тръгват тайно по ресторантите в София

Ресторантите в София ще бъдат официално инспектирани от хора на Michelin Guide. Възможно е в крайна сметка ресторант у нас най-накрая да получи първата звезда в най-авторитетния международен справочник за ресторанти и висока гастрономия, пише Телергаф.

Договорът за кулинарен одит между Столичната община и Michelin вече е подписан, а инспекциите започват скоро. Това става ясно от официална комуникация, изпратена миналата седмица от Антон Пенев, директор на Общинско предприятие „Туризъм“ към столичните ресторантьори.

„Извървяхме дълъг път дотук и се надяваме това да е само началото на един успешен процес, който ще доведе до позитивна оценка за нашата кулинарна сцена“, се казва в съобщението. Самите инспекции по ресторантите вече се случват и се очаква да завършат до края на юни. Инспектори на Michelin вече посещават ресторанти без предварително известие и оценяват кухнята в реална среда. Съгласно практиката на Michelin заведенията се одитират без предупреждение, а целта е да се оценят характеристики като последователност, работа под натиск, контрол на качеството и отношение към продуктите.

Процесът е фокусиран изцяло върху София и ресторантската сцена на града, като инициативата идва от Столичната община, обясниха за „Телеграф“ от „Московска“ 33. Оттам поясниха, че етапът на одит не означава присъждане на звезди и не гарантира автоматично включване на който и да било ресторант в Michelin Guide. Това може да се случи на по-късен етап, ако някой или повече ресторанти впечатлят инспекторите с качество на храната, атмосфера и обслужване. Кулинарният одит е стандартна практика в модела, по който Michelin Guide навлиза в нови дестинации, каквато е София.

Одитите започват в резултат на стартирали между София и Michelin през ноември миналата година преговори. Тогава кметът Васил Терзиев обяви, че от ОП „Tуризъм“ преговарят световната мрежа да изпрати свои хора, които да инспектират столичния гастрономичен пейзаж. „Michelin Guide е най-уважаваният световен стандарт в гастрономията. Неговите инспектори търсят не лукс, а качество – честна кухня, талант, последователност и авторство. Ако София влезе в селекцията на Мichelin, това дава световна видимост на нашите готвачи и ресторанти. Поставя ни в маршрута на хора, които пътуват заради храна. И носи признание, което трудно се купува, но много лесно развива град“, заяви тогава кметът.