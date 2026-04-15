Първа звезда у нас? Кулинарни експерти от Michelin тръгват тайно по ресторантите в София

15 Април, 2026 12:59 435 5

Инспекциите започват скоро и може би страната ни ще се сдобие с първата си звезда Michelin

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ресторантите в София ще бъдат официално инспектирани от хора на Michelin Guide. Възможно е в крайна сметка ресторант у нас най-накрая да получи първата звезда в най-авторитетния международен справочник за ресторанти и висока гастрономия, пише Телергаф.

Договорът за кулинарен одит между Столичната община и Michelin вече е подписан, а инспекциите започват скоро. Това става ясно от официална комуникация, изпратена миналата седмица от Антон Пенев, директор на Общинско предприятие „Туризъм“ към столичните ресторантьори.

„Извървяхме дълъг път дотук и се надяваме това да е само началото на един успешен процес, който ще доведе до позитивна оценка за нашата кулинарна сцена“, се казва в съобщението. Самите инспекции по ресторантите вече се случват и се очаква да завършат до края на юни. Инспектори на Michelin вече посещават ресторанти без предварително известие и оценяват кухнята в реална среда. Съгласно практиката на Michelin заведенията се одитират без предупреждение, а целта е да се оценят характеристики като последователност, работа под натиск, контрол на качеството и отношение към продуктите.

Процесът е фокусиран изцяло върху София и ресторантската сцена на града, като инициативата идва от Столичната община, обясниха за „Телеграф“ от „Московска“ 33. Оттам поясниха, че етапът на одит не означава присъждане на звезди и не гарантира автоматично включване на който и да било ресторант в Michelin Guide. Това може да се случи на по-късен етап, ако някой или повече ресторанти впечатлят инспекторите с качество на храната, атмосфера и обслужване. Кулинарният одит е стандартна практика в модела, по който Michelin Guide навлиза в нови дестинации, каквато е София.

Одитите започват в резултат на стартирали между София и Michelin през ноември миналата година преговори. Тогава кметът Васил Терзиев обяви, че от ОП „Tуризъм“ преговарят световната мрежа да изпрати свои хора, които да инспектират столичния гастрономичен пейзаж. „Michelin Guide е най-уважаваният световен стандарт в гастрономията. Неговите инспектори търсят не лукс, а качество – честна кухня, талант, последователност и авторство. Ако София влезе в селекцията на Мichelin, това дава световна видимост на нашите готвачи и ресторанти. Поставя ни в маршрута на хора, които пътуват заради храна. И носи признание, което трудно се купува, но много лесно развива град“, заяви тогава кметът.


  • 1 въпрос

    0 0 Отговор
    Как така Последния софиянец още не се е похвалил, че са го посетили инспекторите? Обикновено е първи в новините.

    13:06 15.04.2026

  • 4 Коста

    1 0 Отговор
    Представям си... Най-добрата верига ресторанти в момента в България е Хепи

    13:16 15.04.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    ми че то капаните по морето са сичките със звезди мишелин щом пържолите почват от 600 лв, нищо че сервитьора е по потник и чехли

    13:18 15.04.2026