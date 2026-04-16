Лео Бианки сигнализира за нагла измама със SMS-и

16 Април, 2026 18:31 737 0

  • лео бианки-
  • кулинар-
  • измама-
  • измамници

Кулинарят бил изненадан със съобщение, че е глобен

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Известният готвач и риалити герой Лео Бианки разкри, че е станал мишена на опит за SMS измама, която за щастие е успял да разпознае навреме и да предотврати.

Лео получил на пръв поглед стандартно съобщение, в което се твърдяло, че той е глобен заради автомобила си. В съобщението имало и линк, на който да научи повече за глобата. Необичайният уеб адрес обаче веднага събудил подозренията на кулинаря и той се усетил, че става дума за измама. Вместо това той направил скрийншот и го пуснал в профила си онлайн, за да предупреди и други.

„Внимание, това е измама!!“, написа Бианки към снимката.

Кибер експерти напомнят, че подобни схеми обикновено имат няколко цели – да подведат жертвата да въведе лични данни или да изтегли зловреден софтуер, който да направи това. Друг вариант е и при въвеждане на данни от банкова сметка, тя да бъде източена от измамниците.


