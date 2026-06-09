Рецепта на деня: Британска картофена запеканка с богат сос

Необходими продукти:

За запеканката:

картофи - 1 кг;

лук - 2 глави;

целина - 2 стръка;

масло - 50 г;

зехтин - 2 с.л.;

прясна мащерка - 4 стръка;

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.

За соса:

масло - 30 г;

брашно - 1 с.л.;

телешки бульон - 500 мл;

уорчестър сос - 1 с.л.;

горчица - 1 ч.л.;

дафинов лист - 1 бр.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 180 градуса. Картофите се обелват и се нарязват на тънки шайби с дебелина около 3-4 мм. Ако се режат предварително, се държат за кратко в студена вода, след което се отцеждат и подсушават добре. Така не потъмняват, а излишното нишесте не прави соса лепкав.

Лукът се нарязва на тънки полумесеци, а целината - на ситни парчета. В широк тиган се загряват зехтинът и 50 г масло.

Добавят се лукът, целината, част от мащерката, солта и черният пипер. Зеленчуците се готвят на умерен огън около 8-10 минути, докато омекнат и леко се карамелизират, без да загарят.

За соса в малка касерола се разтопяват 30 г масло. Добавя се брашното и се разбърква 1-2 минути, докато стане гладка златиста паста.

Бульонът се налива постепенно при постоянно разбъркване, за да не се образуват бучки. Прибавят се Уорчестър сосът, горчицата и дафиновият лист. Сосът се оставя да къкри 5 минути, докато леко се сгъсти, след което дафиновият лист се отстранява.

В намаслен огнеупорен съд се подрежда слой картофи, върху него се разпределя част от омекналия лук с целина и се полива с малко сос. Редуват се пластове, като най-отгоре трябва да останат картофи. Останалият сос се излива равномерно, така че да стига почти до горния слой, но да не покрива напълно картофите.

Съдът се покрива с капак или фолио и запеканката се пече 40 минути. След това се открива и се пече още 20-25 минути, докато картофите омекнат напълно, а повърхността стане златиста и апетитно запечена. Готовността се проверява с тънък нож - той трябва да преминава лесно през всички слоеве.

След изваждане от фурната запеканката се оставя да почине 10 минути. През това време сосът се стяга и порциите се сервират по-лесно.

Поднася се топла като основно ястие с лека салата или като богата гарнитура към печено месо, пише gotvach.bg.