Рецепта на деня: Британска картофена запеканка с богат сос

Необходими продукти:
За запеканката:
- картофи - 1 кг;
- лук - 2 глави;
- целина - 2 стръка;
- масло - 50 г;
- зехтин - 2 с.л.;
- прясна мащерка - 4 стръка;
- сол - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.
За соса:
- масло - 30 г;
- брашно - 1 с.л.;
- телешки бульон - 500 мл;
- уорчестър сос - 1 с.л.;
- горчица - 1 ч.л.;
- дафинов лист - 1 бр.
Начин на приготвяне:
Фурната се загрява на 180 градуса. Картофите се обелват и се нарязват на тънки шайби с дебелина около 3-4 мм. Ако се режат предварително, се държат за кратко в студена вода, след което се отцеждат и подсушават добре. Така не потъмняват, а излишното нишесте не прави соса лепкав.
Лукът се нарязва на тънки полумесеци, а целината - на ситни парчета. В широк тиган се загряват зехтинът и 50 г масло.
Добавят се лукът, целината, част от мащерката, солта и черният пипер. Зеленчуците се готвят на умерен огън около 8-10 минути, докато омекнат и леко се карамелизират, без да загарят.
За соса в малка касерола се разтопяват 30 г масло. Добавя се брашното и се разбърква 1-2 минути, докато стане гладка златиста паста.
Бульонът се налива постепенно при постоянно разбъркване, за да не се образуват бучки. Прибавят се Уорчестър сосът, горчицата и дафиновият лист. Сосът се оставя да къкри 5 минути, докато леко се сгъсти, след което дафиновият лист се отстранява.
В намаслен огнеупорен съд се подрежда слой картофи, върху него се разпределя част от омекналия лук с целина и се полива с малко сос. Редуват се пластове, като най-отгоре трябва да останат картофи. Останалият сос се излива равномерно, така че да стига почти до горния слой, но да не покрива напълно картофите.
Съдът се покрива с капак или фолио и запеканката се пече 40 минути. След това се открива и се пече още 20-25 минути, докато картофите омекнат напълно, а повърхността стане златиста и апетитно запечена. Готовността се проверява с тънък нож - той трябва да преминава лесно през всички слоеве.
След изваждане от фурната запеканката се оставя да почине 10 минути. През това време сосът се стяга и порциите се сервират по-лесно.
Поднася се топла като основно ястие с лека салата или като богата гарнитура към печено месо, пише gotvach.bg.
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