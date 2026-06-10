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Рецепта на деня: Клефтико - агнешко по гръцки
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Клефтико - агнешко по гръцки

10 Юни, 2026 10:05 625 1

  • клефтико-
  • агнешко-
  • гръцка кухня-
  • какво да сготвя

Едно от традиционните гръцки ястия

Рецепта на деня: Клефтико - агнешко по гръцки - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 1,5 - 2 кг агнешко месо (бут или плешка);
  • 5 - 6 средни картофа;
  • 2 - 3 чушки;
  • 1 - 2 червени лука;
  • 4 - 6 скилидки чесън;
  • 100 - 150 г сирене (кефалотери, гравера или фета, на кубчета – по желание);
  • ½ чаша зехтин;
  • Сок от 1 - 2 лимона;
  • ½ чаша бяло сухо вино;
  • 2 с.л. сушен риган;
  • 1 - 2 стръка пресен розмарин (или 1 ч.л. сушен);
  • 2 дафинови листа;
  • Сол и черен пипер на вкус.

Пригответе си и хартия за печене или фолио.

Начин на приготвяне:

Нарежете агнешкото на големи парчета или оставете цял бут/плешка.

В купа смесете зехтина, лимоновия сок, смачкания чесън, ригана, розмарина, сол, пипер и виното. Мариновайте месото най-малко 2 часа, най-добре една нощ в хладилника.

Нарежете картофите на едри парчета, лука на филии, чушките на ивици. Подправете зеленчуците със сол, пипер, малко зехтин и риган. В голям лист хартия за печене сложете зеленчуците на дъното. Отгоре подредете агнешкото месо, добавете дафиновите листа, кубчетата сирене и останалата марината.

Затворете добре пакета – краищата трябва да са добре запечатани, за да не излиза парата. Поставете в тавичка.

Печете в предварително загрята фурна на 160–170°C около 3–3,5 часа (или на 150°C за 4 часа за още по-крехко месо). В последните 20–30 минути можете да отворите хартията, за да се запече леко месото.

Сервирайте горещо направо от пакета, с прясно хлебче и салата, пише flagman.bg.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    2 0 Отговор
    Не е "Агнешко по гръцки", а по "Агнешко по хайдушки".
    Щото "клефтико", значи крадено.

    10:15 10.06.2026