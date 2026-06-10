Рецепта на деня: Клефтико - агнешко по гръцки

Необходими продукти:
- 1,5 - 2 кг агнешко месо (бут или плешка);
- 5 - 6 средни картофа;
- 2 - 3 чушки;
- 1 - 2 червени лука;
- 4 - 6 скилидки чесън;
- 100 - 150 г сирене (кефалотери, гравера или фета, на кубчета – по желание);
- ½ чаша зехтин;
- Сок от 1 - 2 лимона;
- ½ чаша бяло сухо вино;
- 2 с.л. сушен риган;
- 1 - 2 стръка пресен розмарин (или 1 ч.л. сушен);
- 2 дафинови листа;
- Сол и черен пипер на вкус.
Пригответе си и хартия за печене или фолио.
Начин на приготвяне:
Нарежете агнешкото на големи парчета или оставете цял бут/плешка.
В купа смесете зехтина, лимоновия сок, смачкания чесън, ригана, розмарина, сол, пипер и виното. Мариновайте месото най-малко 2 часа, най-добре една нощ в хладилника.
Нарежете картофите на едри парчета, лука на филии, чушките на ивици. Подправете зеленчуците със сол, пипер, малко зехтин и риган. В голям лист хартия за печене сложете зеленчуците на дъното. Отгоре подредете агнешкото месо, добавете дафиновите листа, кубчетата сирене и останалата марината.
Затворете добре пакета – краищата трябва да са добре запечатани, за да не излиза парата. Поставете в тавичка.
Печете в предварително загрята фурна на 160–170°C около 3–3,5 часа (или на 150°C за 4 часа за още по-крехко месо). В последните 20–30 минути можете да отворите хартията, за да се запече леко месото.
Сервирайте горещо направо от пакета, с прясно хлебче и салата, пише flagman.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
Щото "клефтико", значи крадено.
10:15 10.06.2026