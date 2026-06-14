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Принц Луи отново открадна шоуто

Принц Луи отново открадна шоуто

14 Юни, 2026 10:35 800 11

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  • принц луи

Най-малкият внук на крал Чарлз III предизвика усмивки и реакции с игривото си поведение на балкона на Бъкингамския дворец

Принц Луи отново открадна шоуто - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британското кралско семейство се събра в пълен състав в събота за традиционния военен парад „Trooping the Colour 2026“. Събитието, което отбелязва официалния рожден ден на крал Чарлз III, отново събра вниманието на хиляди зрители в Лондон, предава Vesti.bg.

Въпреки строгия официален характер на церемонията, голямата звезда на деня се оказа най-малкият внук на монарха - 8-годишният принц Луи. Синът на принц Уилям и Кейт Мидълтън за пореден път привлече вниманието с енергичното си и спонтанно поведение.

По време на появата си на балкона на Бъкингамския дворец, заобиколен от членовете на кралското семейство, малкият принц бе уловен от камерите да прави забавни физиономии, да наблюдава с любопитство тълпите и да реагира оживено на прелитащите самолети от Кралските военновъздушни сили.

На балкона той се появи заедно с по-големите си брат и сестра - 12-годишния принц Джордж и 11-годишната принцеса Шарлот, както и с родителите си Уилям и Кейт, крал Чарлз III и кралица Камила. Основната цел на кралското семейство беше да наблюдава въздушното шоу, но вниманието на публиката често се насочваше към най-малкия член на семейството.

Социалните мрежи реагираха с множество положителни коментари, като много потребители отбелязаха, че Луи изглежда като напълно естествено и жизнено дете, въпреки високия си обществен статут.

Според близки до двореца източници, малкият принц вече се е превърнал в своеобразна „традиция“ на подобни събития, където често привлича вниманието с непредсказуемото си поведение.

При предишни издания на парада той също е попадал в центъра на вниманието - включително с реакции към шума от самолетите и забавни жестове към публиката.

„Trooping the Colour“ е едно от най-важните събития в календара на британската монархия и се провежда ежегодно през юни. В шествието участват над 1400 войници, стотици коне и десетки музиканти от Конната гвардия.

За поредна година внимание привлече и отсъствието на принц Хари и Меган Маркъл, както и на децата им Арчи и Лилибет, които не присъстват на официалния рожден ден на монарха от 2019 г. насам.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 1 Отговор
    Никакво шоу не е това! Вчера, Нейно величество отново беше на мотика!!! Личи си, че Княгинята е българска - поне на литър концентрат!!!

    10:39 14.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анджо

    2 4 Отговор
    Много е сладък малкия. В ю туб и много клипове как се забавлява и сестра му само му се кара.

    10:43 14.06.2026

  • 4 Анджо

    1 5 Отговор
    Много е сладък малкия. В ю туб има много клипове как се забавлява и сестра му само му се кара.

    10:44 14.06.2026

  • 5 БГ ПУЯК

    6 1 Отговор
    Браво ели, многобройните жители на кралството, които четат ежедневно сайта, са ти много благодарни, че ги уведомяваш кво става на балкона в двора. Ся вземи да ни разкажеш и за вокалиста на уан дарекшън. А после и за онея двамата джъстистин и блейк лавли, дето се чудят да се изплющят ли или да се съдят.

    10:45 14.06.2026

  • 6 Да питам само

    4 0 Отговор
    Защо пълнежът от кралски жълтини не се публикува от ингилизката мисирчица Ингилизова?

    10:49 14.06.2026

  • 7 Цвете

    1 2 Отговор
    ПРИНЦЪТ Е РОДЕН НА 21 ЮНИ 1982 ГОДИНА. ЗА НЕЗНАЕЩИТЕ.🥰

    Коментиран от #9

    10:54 14.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Я се пробай пак с годината.

    10:58 14.06.2026

  • 10 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Прайдърмен":

    Къ те не е срам.

    11:00 14.06.2026

  • 11 Злоба

    2 0 Отговор
    Когато стана поданик ще ми интересно за тези . За сега не сме още поданици на тези и няма да бъдем.

    11:10 14.06.2026