Принц Луи отново открадна шоуто

Британското кралско семейство се събра в пълен състав в събота за традиционния военен парад „Trooping the Colour 2026“. Събитието, което отбелязва официалния рожден ден на крал Чарлз III, отново събра вниманието на хиляди зрители в Лондон, предава Vesti.bg.

Въпреки строгия официален характер на церемонията, голямата звезда на деня се оказа най-малкият внук на монарха - 8-годишният принц Луи. Синът на принц Уилям и Кейт Мидълтън за пореден път привлече вниманието с енергичното си и спонтанно поведение.

По време на появата си на балкона на Бъкингамския дворец, заобиколен от членовете на кралското семейство, малкият принц бе уловен от камерите да прави забавни физиономии, да наблюдава с любопитство тълпите и да реагира оживено на прелитащите самолети от Кралските военновъздушни сили.

На балкона той се появи заедно с по-големите си брат и сестра - 12-годишния принц Джордж и 11-годишната принцеса Шарлот, както и с родителите си Уилям и Кейт, крал Чарлз III и кралица Камила. Основната цел на кралското семейство беше да наблюдава въздушното шоу, но вниманието на публиката често се насочваше към най-малкия член на семейството.

Социалните мрежи реагираха с множество положителни коментари, като много потребители отбелязаха, че Луи изглежда като напълно естествено и жизнено дете, въпреки високия си обществен статут.

Според близки до двореца източници, малкият принц вече се е превърнал в своеобразна „традиция“ на подобни събития, където често привлича вниманието с непредсказуемото си поведение.

При предишни издания на парада той също е попадал в центъра на вниманието - включително с реакции към шума от самолетите и забавни жестове към публиката.

„Trooping the Colour“ е едно от най-важните събития в календара на британската монархия и се провежда ежегодно през юни. В шествието участват над 1400 войници, стотици коне и десетки музиканти от Конната гвардия.

За поредна година внимание привлече и отсъствието на принц Хари и Меган Маркъл, както и на децата им Арчи и Лилибет, които не присъстват на официалния рожден ден на монарха от 2019 г. насам.