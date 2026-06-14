Арън Тейлър-Джонсън: Едва сега започвам да се чувствам истински актьор

С коя роля най-често свързвате Арън Тейлър-Джонсън? С Джон Ленън в "Младият Джон Ленън", със супергероя от "Kick-Ass", с Куиксилвър от Marvel или с впечатляващите му превъплъщения в "Носферату" и "Nocturnal Animals"?

След близо 30 години пред камерата британският актьор признава, че едва сега започва да се чувства истински уверен в професията си.

"Работя в тази индустрия от почти 30 години и едва сега усещам, че наистина овладявам занаята. Може би най-после мога да се нарека актьор", казва той пред IndieWire.

Според Тейлър-Джонсън успехът не се измерва само с ролите на екрана, а и с доверието, което изгражда с режисьори и екипи през годините.

"Колкото по-силно е доверието между режисьор и актьор, толкова по-свободен ставаш да рискуваш и да даваш повече от себе си", споделя той.

Новият му филм

Последната му роля е във филма "Fuze" на режисьора Дейвид Макензи. Историята проследява сапьор, който трябва да обезвреди огромна невзривена бомба от Втората световна война, открита в центъра на Лондон.

Тейлър-Джонсън определя проекта като динамичен трилър с много обрати и признава, че една от основните причини да приеме ролята е възможността отново да работи с Макензи.

"Чувствам се късметлия, че вече имам възможност да работя по втори и трети път с режисьори, които уважавам. Това е огромен комплимент", казва актьорът.

Семейството е на първо място

Въпреки натоварената си кариера, Тейлър-Джонсън признава, че семейството остава най-важният фактор при избора на проекти.

Заедно със съпругата си, режисьорката Сам Тейлър-Джонсън, той отглежда четири дъщери и често съобразява графика си с техните нужди.

"От май до края на юни не приемам работа. Едната ми дъщеря полага важни изпити и искам да съм до семейството си. Това ме зарежда най-много", казва актьорът.

За актьорството и егото

Тейлър-Джонсън смята, че най-голямата грешка на младите актьори е да вярват, че всичко на снимачната площадка се върти около тях.

"Не можеш да идваш с огромно его. Трябва да покажеш уязвимост, да работиш като част от екип и да си готов да се учиш. Именно тогава се получават най-силните изпълнения", убеден е той.

След десетки роли и почти три десетилетия в киното Арън Тейлър-Джонсън остава воден от същите неща – добър сценарий, талантлив режисьор и възможността да се развива като артист.

"Интересувам се от всякакви филми – от независими продукции до големи студийни проекти. Най-важното е да работя с хора, на които вярвам и които ме предизвикват да ставам по-добър", обобщава актьорът.

Източник: Dir.bg.