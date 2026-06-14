Арън Тейлър-Джонсън: Едва сега започвам да се чувствам истински актьор

С коя роля най-често свързвате Арън Тейлър-Джонсън? С Джон Ленън в "Младият Джон Ленън", със супергероя от "Kick-Ass", с Куиксилвър от Marvel или с впечатляващите му превъплъщения в "Носферату" и "Nocturnal Animals"?
След близо 30 години пред камерата британският актьор признава, че едва сега започва да се чувства истински уверен в професията си.
"Работя в тази индустрия от почти 30 години и едва сега усещам, че наистина овладявам занаята. Може би най-после мога да се нарека актьор", казва той пред IndieWire.
Според Тейлър-Джонсън успехът не се измерва само с ролите на екрана, а и с доверието, което изгражда с режисьори и екипи през годините.
"Колкото по-силно е доверието между режисьор и актьор, толкова по-свободен ставаш да рискуваш и да даваш повече от себе си", споделя той.
Новият му филм
Последната му роля е във филма "Fuze" на режисьора Дейвид Макензи. Историята проследява сапьор, който трябва да обезвреди огромна невзривена бомба от Втората световна война, открита в центъра на Лондон.
Тейлър-Джонсън определя проекта като динамичен трилър с много обрати и признава, че една от основните причини да приеме ролята е възможността отново да работи с Макензи.
"Чувствам се късметлия, че вече имам възможност да работя по втори и трети път с режисьори, които уважавам. Това е огромен комплимент", казва актьорът.
Семейството е на първо място
Въпреки натоварената си кариера, Тейлър-Джонсън признава, че семейството остава най-важният фактор при избора на проекти.
Заедно със съпругата си, режисьорката Сам Тейлър-Джонсън, той отглежда четири дъщери и често съобразява графика си с техните нужди.
"От май до края на юни не приемам работа. Едната ми дъщеря полага важни изпити и искам да съм до семейството си. Това ме зарежда най-много", казва актьорът.
За актьорството и егото
Тейлър-Джонсън смята, че най-голямата грешка на младите актьори е да вярват, че всичко на снимачната площадка се върти около тях.
"Не можеш да идваш с огромно его. Трябва да покажеш уязвимост, да работиш като част от екип и да си готов да се учиш. Именно тогава се получават най-силните изпълнения", убеден е той.
След десетки роли и почти три десетилетия в киното Арън Тейлър-Джонсън остава воден от същите неща – добър сценарий, талантлив режисьор и възможността да се развива като артист.
"Интересувам се от всякакви филми – от независими продукции до големи студийни проекти. Най-важното е да работя с хора, на които вярвам и които ме предизвикват да ставам по-добър", обобщава актьорът.
Източник: Dir.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мануил
15:49 14.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 сенегалски дивак
16:14 14.06.2026
4 Пеньо Монев
16:17 14.06.2026