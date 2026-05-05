"Модата е изкуство": Met Gala 2026 събра погледите с блясък, голота и екстравагантни костюми (СНИМКИ)

Годишният бал на Метрополитън музей на изкуствата (Met Gala 2026) отново събра елита на световната сцена, като тазгодишното издание на Met Gala премина под мотото „Модата е изкуство“ и постави акцент върху връзката между облеклото, визуалните изкуства и идентичността.

Събитието, организирано традиционно в първия понеделник на май под ръководството на Ана Уинтур, събра рекордна сума от около 42 милиона долара в подкрепа на Института за костюми.

Сред водещите фигури на вечерта бяха Бионсе, Никол Кидман, Винъс Уилямс, Лорън Санчес, Зоуи Кравиц и дизайнерът Антъни Вакарело, като присъствието си отбелязаха и имена като Мадона, Риана, Bad Bunny, както и кей-поп звездите Джени и Лиса.

Завръщането на Бионсе на стълбите на музея за първи път от 2016 г. се превърна в един от най-коментираните моменти. Певицата се появи в създадена от Оливие Рустен рокля с прозрачни панели и кристална апликация, изграждаща анатомичен силует, вдъхновен от естетиката на мексиканските „калаверас“.

Визията беше допълнена от минималистичен грим и прибрана коса, а до нея беше дъщеря ѝ Блу Айви, която също привлече внимание със стилистично издържан тоалет. Любопитното е, че младата звезда, която акомпанираше майка си на последното ѝ турне, направи своя дебют на Met Gala, като наруши едно от основните правила - Ана Уинтур не допуска ненавършили 18 години да присъстват на модната вечер, но явно за дъщерята на една от най-големите звезди е направила изключение.

Модна къща Saint Laurent, основен партньор на събитието, наложи ясно присъствие чрез серия от визии в черно. Мадона заложи на драматичен "вещерски" силует с дълъг шлейф, носен от асистенти, комбиниран с характерни за нея аксесоари и корсетна линия. Зоуи Кравиц се появи в прозрачна дантелена рокля с подчертана графична линия, докато моделът Кейт Мос избра изчистена, но строго структурирана визия.

Риана отново запази традицията си да пристига последна, появявайки се със значително закъснение. Тя бе облечена в концептуална рокля на Maison Margiela, създадена от Глен Мартенс, вдъхновена от готическата архитектура на Фландрия, с обемна конструкция и пластични форми, напомнящи катедрални арки. Нeотлъчно до нея беше и партньорът ѝ Asap Rocky.

Сред най-обсъжданите и визуално силни появи на вечерта беше тази на Хайди Клум, която интерпретира темата „Модата е изкуство“ буквално, появявайки се като „жива статуя“. Моделът пристигна в скулптурна визия, изградена около твърда конструкция, наподобяваща изваяна фигура, с матово покритие и минимална подвижност, което създаде ефект на музейна експозиция върху самите стъпала на Метрополитън музей на изкуствата. Хайди Клум се придвижваше бавно и с ограничени движения, което допълнително засили впечатлението за „оживяла скулптура“ – една от най-буквалните и запомнящи се интерпретации на концепцията за модата като форма на изкуство на тазгодишното издание на Met Gala.

Сред силните модни препратки се открои и появата на Шер, която носеше модел на Burberry, интерпретиращ емблематичната ѝ визия от 70-те години, създадена първоначално от Боб Маки. Прозрачната рокля със сребърни пайети отново постави акцент върху сценичното ѝ присъствие.

Кей-поп сцената също беше представена с ясно изразен стил – Джени се появи в елегантна черно-бяла визия с архитектурна кройка, докато Лиса заложи на по-смел силует с металически елементи и висока линия на талията.

Сабрина Карпентър беше сред най-точно прочелите темата „Модата е изкуство“. Певицата се появи в рокля на Dior, създадена от Джонатан Андерсън, вдъхновена от филма „Сабрина“ от 1954 г. с Одри Хепбърн. Моделът беше изработен с ефект на филмова лента, украсена с кристали и кадри от класическата продукция, а визията беше допълнена с бижута Chopard. Карпентър беше и част от домакинския комитет на вечерта.

Bad Bunny заложи на един от най-неочакваните образи на вечерта. Той се появи в Zara и с тежък грим и протези, които го представяха като значително по-възрастен мъж. Изборът му се вписа в концепцията на изложбата „Костюмното изкуство“, която разглежда тялото, възрастта и трансформацията като част от модния разказ.

Блейк Лайвли се завърна на Met Gala за първи път от 2022 г. с архивна рокля Atelier Versace от колекция пролет 2006. Тоалетът беше в пастелни тонове, с 13-футов шлейф и архитектурни елементи, вдъхновени от венецианското рококо от XVIII век. Актрисата носеше и специална чанта Judith Leiber, украсена с рисунки на четирите ѝ деца – Джеймс, Инес, Бети и Олин. Появата ѝ дойде часове след съобщението за споразумение по делото ѝ с Джъстин Балдони.

Ким Кардашиян направи 13-ата си поява на бала с една от най-скулптурните визии на вечерта. Тя носеше изработен по тялото ѝ бронзов нагръдник, създаден от британския попарт художник Алън Джоунс в сътрудничество с Whitaker Malem и Надя Лий Коен. Визията беше допълнена от ръчно рисувана кожена пола и платинено руса коса, като препратката беше към произведението „Body Armour“ на Джоунс.

Кендъл Дженър избра custom GapStudio визия на Зак Позън, вдъхновена от древногръцката скулптура „Нике от Самотраки“. Роклята започва като интерпретация на класическа бяла тениска Gap, трансформирана в ефирна рокля от кожа, шифон и органза. Корсетната част е оформена с помощта на 3D сканиране на тялото ѝ.

Кайли Дженър се появи в скулптурна рокля на Schiaparelli с корсет с ефект на изваяно тяло. Тоалетът включваше обемна пола от сатен, 10 000 барокови перли, 7000 перлени люспи и хиляди сатенени елементи, като изработката му е отнела около 11 000 часа. Тимъти Шаламе не я придружи по любопитна причина - предпочете да гледа плейофен мач на „Ню Йорк Никс“.

Събитието не премина без обществен отзвук. Присъствието на Джеф Безос и Лорън Санчес като основни спонсори предизвика критики и призиви за бойкот от активистки групи в Ню Йорк. В същото време организаторите защитиха избора, подчертавайки значението на събитието за финансирането на културни инициативи.

Изложбата на Института за костюми, открита дни след бала, поставя акцент върху човешкото тяло като част от художествения наратив на модата, представяйки разнообразие от форми и идентичности. Кураторът Андрю Болтън определя концепцията като опит за премахване на йерархиите между изкуствата и телесността, поставяйки модата наравно с класическите художествени дисциплини.