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Нора Шопова стана майка за втори път (СНИМКИ)

Нора Шопова стана майка за втори път (СНИМКИ)

12 Юни, 2026 14:58 999 10

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Моделът показа кадри на дъщеричката си Магдалена

Нора Шопова стана майка за втори път (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Моделът Нора Шопова роди второто си дете. Тя сподели новината за раждането на дъщеря си Магдалена в социалните мрежи, публикувайки серия от кадри на новороденото си момиченце.

"Магдалена попълни нашата великолепна четворка на 5-ти юни. Вихрен вече е батко, а малкият семеен свят, който с Траян създадохме - съвършено завършен и изпълнен с благодарност", написа моделът към снимките.

Очаквано постът предизвика огромно вълнение сред приятелите и последователите ѝ, като сред първите, които побързаха да поздравят щастливата майка бяха Луиза Григорова-Макариев, Александър Сано, шефката на "Ивет Фешън" Ивет Григорова и др.

Като професионален модел, красил корицата на модната Библия Vogue и ценител на женската красота, Нора Шопова се включва като член на журито в тазгодишния национален конкурс "Най-красива абитуриентка", припомня life.dir.bg.


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  • 1 Георги

    1 0 Отговор
    Бети мога да я наема да ми разхожда кучетата за по 10 евро на ден за друго нищо 🤭🤣🤭🤣🥳

    15:02 12.06.2026

  • 2 Радо

    1 0 Отговор
    Мимето от Люлин 5- та част и тя има второ дете.

    15:07 12.06.2026

  • 3 Запознат

    1 0 Отговор
    В прокуратурата и в съда в София ще се нагледат на будистки издухалщини чергата в коридора медитация и молитви , и това по 3 пъти на ден 🥳🤣🥳🤣

    15:07 12.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Aлфа Вълкът

    2 1 Отговор
    Идея нямам коя е 🤷🏻‍♂️

    15:20 12.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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