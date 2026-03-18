Кочина в залата след награждаването на "Оскарите" взриви мрежата (СНИМКA)

Блясъкът на Оскари 2026 избледня за часове, след като шокираща снимка от Dolby Theatre разкри нещо съвсем различно – истинска кочина след края на церемонията, пише marica.bg.

Разпилени бутилки, опаковки от храна и боклуци по седалките – кадърът бързо стана вирусен и събра милиони гледания, отприщвайки вълна от гняв срещу холивудския елит.

„Някои от тях не бяха ли еколози?“, питат потребители, визирайки звезди като Джейн Фонда, Хавиер Бардем и Леонардо ди Каприо, които често говорят за опазването на планетата.

Социалните мрежи буквално избухнаха:

„Къде е сега цялата тази ‘зелена’ енергия?“

„Спасете планетата… но първо вижте какво оставят след себе си!“

„Лицемерие в чист вид!“

Други коментатори бяха още по-остри, обвинявайки богатите и известните, че оставят „мръсната работа“ на служителите:

„Елитът прави бъркотията, а другите чистят след тях.“

„Типично – те цапат, някой друг оправя.“

Снимката, озаглавена „Почистване на всички редове“, събра близо 4 милиона гледания и се превърна в един от най-обсъжданите моменти след церемонията.

От Академията за кинематографично изкуство и наука обаче побързаха да потушат напрежението, като заявиха, че ситуацията е „извадена от контекста“. Според тях гостите били предварително инструктирани да оставят отпадъците си, а почистването е стандартна практика, извършвана от персонала на залата.

Някои защитиха звездите, като посочиха и организационен проблем:

„Нямаше кошчета! При толкова хора това е рецепта за хаос“, отбелязва потребител.

Скандалът обаче вече е факт – и хвърля сянка върху блясъка на най-голямата филмова вечер, превръщайки се в нова гореща тема: лицемерие или просто лоша организация?