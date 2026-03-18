Кочина в залата след награждаването на "Оскарите" взриви мрежата (СНИМКA)

Блясъкът на Оскари 2026 избледня за часове, след като шокираща снимка от Dolby Theatre разкри нещо съвсем различно – истинска кочина след края на церемонията, пише marica.bg.
Разпилени бутилки, опаковки от храна и боклуци по седалките – кадърът бързо стана вирусен и събра милиони гледания, отприщвайки вълна от гняв срещу холивудския елит.
„Някои от тях не бяха ли еколози?“, питат потребители, визирайки звезди като Джейн Фонда, Хавиер Бардем и Леонардо ди Каприо, които често говорят за опазването на планетата.
Социалните мрежи буквално избухнаха:
„Къде е сега цялата тази ‘зелена’ енергия?“
„Спасете планетата… но първо вижте какво оставят след себе си!“
„Лицемерие в чист вид!“
Други коментатори бяха още по-остри, обвинявайки богатите и известните, че оставят „мръсната работа“ на служителите:
„Елитът прави бъркотията, а другите чистят след тях.“
„Типично – те цапат, някой друг оправя.“
Снимката, озаглавена „Почистване на всички редове“, събра близо 4 милиона гледания и се превърна в един от най-обсъжданите моменти след церемонията.
От Академията за кинематографично изкуство и наука обаче побързаха да потушат напрежението, като заявиха, че ситуацията е „извадена от контекста“. Според тях гостите били предварително инструктирани да оставят отпадъците си, а почистването е стандартна практика, извършвана от персонала на залата.
Някои защитиха звездите, като посочиха и организационен проблем:
„Нямаше кошчета! При толкова хора това е рецепта за хаос“, отбелязва потребител.
Скандалът обаче вече е факт – и хвърля сянка върху блясъка на най-голямата филмова вечер, превръщайки се в нова гореща тема: лицемерие или просто лоша организация?
4 Кочина в залата
парла ментата ли дето изхранват едни за угояване
09:20 18.03.2026
7 Пулна Простотия
Естествено че ще хвърлят на земята
Да няма да излезне да си взема Оскара със празни бутилки от вода в джобовете
Оливиерници
09:25 18.03.2026
8 Незнам защо има толко много изненадани
Правиш се на света вода пред медии и общество а всъщност си мизерник до мозъка на костите
Уейнстейн .пи диди.спейси.джексън.
Само част от тези същества и всички прикриващи и мълчащи за тези неща
09:27 18.03.2026
9 Въшшшкари
Фасоните им не струват и пукнат грош.
09:29 18.03.2026
