Кочина в залата след награждаването на "Оскарите" взриви мрежата (СНИМКA)

18 Март, 2026 09:15 947 10

„Еколозите“ оставиха планини от боклук

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Блясъкът на Оскари 2026 избледня за часове, след като шокираща снимка от Dolby Theatre разкри нещо съвсем различно – истинска кочина след края на церемонията, пише marica.bg.

Разпилени бутилки, опаковки от храна и боклуци по седалките – кадърът бързо стана вирусен и събра милиони гледания, отприщвайки вълна от гняв срещу холивудския елит.

„Някои от тях не бяха ли еколози?“, питат потребители, визирайки звезди като Джейн Фонда, Хавиер Бардем и Леонардо ди Каприо, които често говорят за опазването на планетата.

Социалните мрежи буквално избухнаха:

„Къде е сега цялата тази ‘зелена’ енергия?“
„Спасете планетата… но първо вижте какво оставят след себе си!“
„Лицемерие в чист вид!“

Други коментатори бяха още по-остри, обвинявайки богатите и известните, че оставят „мръсната работа“ на служителите:

„Елитът прави бъркотията, а другите чистят след тях.“
„Типично – те цапат, някой друг оправя.“

Снимката, озаглавена „Почистване на всички редове“, събра близо 4 милиона гледания и се превърна в един от най-обсъжданите моменти след церемонията.

От Академията за кинематографично изкуство и наука обаче побързаха да потушат напрежението, като заявиха, че ситуацията е „извадена от контекста“. Според тях гостите били предварително инструктирани да оставят отпадъците си, а почистването е стандартна практика, извършвана от персонала на залата.

Някои защитиха звездите, като посочиха и организационен проблем:

„Нямаше кошчета! При толкова хора това е рецепта за хаос“, отбелязва потребител.

Скандалът обаче вече е факт – и хвърля сянка върху блясъка на най-голямата филмова вечер, превръщайки се в нова гореща тема: лицемерие или просто лоша организация?


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Пич

    10 1 Отговор
    Точно това е САЩ - фалшива "еко" кочина!!!

    09:17 18.03.2026

  • 2 Гост

    5 0 Отговор
    Все едно са били на кино.

    09:17 18.03.2026

  • 3 Сила

    11 0 Отговор
    Не са видели зала номер 1 на НДК след конференция на ГЕРБ ....кал , фасове , използвани презервативи , празни счупени бутилки и пластмасови чаши , дамско бельо , смрад на лубриканти ....!!!

    09:19 18.03.2026

  • 4 Кочина в залата

    2 0 Отговор
    за коя
    парла ментата ли дето изхранват едни за угояване

    09:20 18.03.2026

  • 5 Сталин

    3 0 Отговор
    Кво очаквате след м@нгали и еврейски ууроди

    09:20 18.03.2026

  • 6 Сталин

    2 0 Отговор
    "Не виждам много бъдеще за американците в тяхната разложена страна ,те имат своите расови проблеми,проблемът със социалните неравенства . Чувствата ми срещу американизма са чувства на омраза и дълбоко отвращение ,всичко в поведението на американското общество разкрива,че неговата половина е юдеизирана и другата половина негроизирана.Как някой може да очаква такава държава да издържи?"

    -Адолф Хитлер

    09:21 18.03.2026

  • 7 Пулна Простотия

    0 0 Отговор
    Трябва да има контейнери за смет между седалките ли???
    Естествено че ще хвърлят на земята
    Да няма да излезне да си взема Оскара със празни бутилки от вода в джобовете

    Оливиерници

    09:25 18.03.2026

  • 8 Незнам защо има толко много изненадани

    1 0 Отговор
    Лицемерието в Холивуд винаги е било основен фактор.

    Правиш се на света вода пред медии и общество а всъщност си мизерник до мозъка на костите

    Уейнстейн .пи диди.спейси.джексън.
    Само част от тези същества и всички прикриващи и мълчащи за тези неща

    09:27 18.03.2026

  • 9 Въшшшкари

    0 0 Отговор
    и празноглавци.
    Фасоните им не струват и пукнат грош.

    09:29 18.03.2026

  • 10 надарена кака

    0 0 Отговор
    Така са си свикнали-някой друг да чисти след тях и да им слугува.

    09:31 18.03.2026