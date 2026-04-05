Скандал след „Оскарите“: Джейн Фонда се заяде с Барбра Стрейзънд за Робърт Редфорд

Джейн Фонда предизвика смут вечерта след тазгодишната церемония по раздаването на наградите „Оскар“, когато публично се заяде с колежката си Барбра Стрейзънд заради почитта към покойния им колега Робърт Редфорд, предава Dir.bg.

Барбра Стрейзънд разчувства публиката по време на сегмента „In Memoriam“, като отдаде почит на „внимателния и смел“ актьор, починал през септември миналата година на 89-годишна възраст. Тя изпълни и песента „The Way We Were“ като част от трибюта.

Извън театър „Долби“ обаче реакциите не бяха единодушни. Джейн Фонда коментира остро избора именно Стрейзънд да участва в почитта.

„Искам да знам как така Стрейзънд беше там, правейки това за Редфорд. Тя направи само един филм с него, аз направих четири!“, заяви Фонда.

Въпреки привидно шеговития тон, отношенията между двете актриси от години са напрегнати. През 2016 г. напрежението стана публично, когато Стрейзънд заяви, че е „направила кариерата на Джейн Фонда“.

Според „Ню Йорк Таймс“ актрисата е направила коментара, посочвайки, че след като е отказала участия във филми като „Клут“, „Джулия“ и „Уморените коне ги убиват, нали?“, ролите в крайна сметка са отишли при Фонда.

Джейн Фонда отвърна остро в предаването „Watch What Happens Live“, заявявайки, че подобни коментари са форма на несигурност.

И двете актриси са свързани дълбоко с наследството на Робърт Редфорд. Фонда е участвала с него в четири филма, сред които „Боси в парка“ и „Електрическият конник“, докато Стрейзънд е снимала само в „Каквито бяхме“ (1973).

И двете са признавали публично, че са били впечатлени от харизмата му, макар личният му живот да е бил свързан основно със съпругата му Лола Ван Вагенен, с която има четири деца.

Редфорд по-късно се жени повторно през 2009 г. за немската художничка Сибиле Сагарс, като остават заедно до смъртта му.

През годините Джейн Фонда често е говорила открито за приятелството и професионалната си връзка с Редфорд, включително и за личното си възхищение към него.

Барбра Стрейзънд също не е крила силната си емоционална връзка с актьора, особено около работата им по „Каквито бяхме“.

Въпреки старите различия, двете актриси продължават да остават ключови фигури в историята на Холивуд, свързани чрез обща епоха, роли и една от най-емблематичните звезди на киното - Робърт Редфорд.