Новини
Любопитно »
Скандал след „Оскарите“: Джейн Фонда се заяде с Барбра Стрейзънд за Робърт Редфорд

5 Април, 2026 17:55 2 366 14

  • джейн фонда-
  • барбара стрейзънд-
  • оскари-
  • робърт редфорд-
  • скандал

Двете легенди на Холивуд отново влязоха в публичен спор, свързан с покойния актьор и тяхното дългогодишно съперничество

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Джейн Фонда предизвика смут вечерта след тазгодишната церемония по раздаването на наградите „Оскар“, когато публично се заяде с колежката си Барбра Стрейзънд заради почитта към покойния им колега Робърт Редфорд, предава Dir.bg.

Барбра Стрейзънд разчувства публиката по време на сегмента „In Memoriam“, като отдаде почит на „внимателния и смел“ актьор, починал през септември миналата година на 89-годишна възраст. Тя изпълни и песента „The Way We Were“ като част от трибюта.

Извън театър „Долби“ обаче реакциите не бяха единодушни. Джейн Фонда коментира остро избора именно Стрейзънд да участва в почитта.

„Искам да знам как така Стрейзънд беше там, правейки това за Редфорд. Тя направи само един филм с него, аз направих четири!“, заяви Фонда.

Въпреки привидно шеговития тон, отношенията между двете актриси от години са напрегнати. През 2016 г. напрежението стана публично, когато Стрейзънд заяви, че е „направила кариерата на Джейн Фонда“.

Според „Ню Йорк Таймс“ актрисата е направила коментара, посочвайки, че след като е отказала участия във филми като „Клут“, „Джулия“ и „Уморените коне ги убиват, нали?“, ролите в крайна сметка са отишли при Фонда.

Джейн Фонда отвърна остро в предаването „Watch What Happens Live“, заявявайки, че подобни коментари са форма на несигурност.

И двете актриси са свързани дълбоко с наследството на Робърт Редфорд. Фонда е участвала с него в четири филма, сред които „Боси в парка“ и „Електрическият конник“, докато Стрейзънд е снимала само в „Каквито бяхме“ (1973).

И двете са признавали публично, че са били впечатлени от харизмата му, макар личният му живот да е бил свързан основно със съпругата му Лола Ван Вагенен, с която има четири деца.

Редфорд по-късно се жени повторно през 2009 г. за немската художничка Сибиле Сагарс, като остават заедно до смъртта му.

През годините Джейн Фонда често е говорила открито за приятелството и професионалната си връзка с Редфорд, включително и за личното си възхищение към него.

Барбра Стрейзънд също не е крила силната си емоционална връзка с актьора, особено около работата им по „Каквито бяхме“.

Въпреки старите различия, двете актриси продължават да остават ключови фигури в историята на Холивуд, свързани чрез обща епоха, роли и една от най-емблематичните звезди на киното - Робърт Редфорд.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На кой ли му пука?

    15 5 Отговор
    Стари чанти!

    17:57 05.04.2026

  • 2 старата любов

    8 2 Отговор
    Приятно им е да си спомнят палавата младост и бляновете по Редфорд и... още нещо.И вместо да се сприятелят и да си споделят тези моменти- те враждуват... безсмислено . Старата любов ръжда не хваща и години не брои- но и старата ръжда- любов не я чисти.

    18:21 05.04.2026

  • 3 Дзак

    4 1 Отговор
    Едва ли може да има спор!

    18:24 05.04.2026

  • 4 Хвърчи ли перушина

    11 4 Отговор
    от дърти кокошки? 😄😄😄

    18:33 05.04.2026

  • 5 колко

    2 2 Отговор
    му знаят седалките на червеният форд, ама мълчат щото са мокри.

    20:03 05.04.2026

  • 6 Лупи

    5 2 Отговор
    Две баби се карат за един дядо 😀

    20:24 05.04.2026

  • 7 Ламбо

    3 1 Отговор
    А арбата каква артиска е , нали е певачка .

    20:31 05.04.2026

  • 8 Какво съперничество,

    2 2 Отговор
    Бе - едната красавица, другата грозновата, с подпухнал, сякаш нажилен от пчели нос и големи бузи. Всеки мъж би ви казал, че едната въобще не я е забелязал!

    Коментиран от #9

    20:32 05.04.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Какво съперничество,":

    То пък Джейн Фонда много свястна. Има 4 брака зад гърба си. Никой мъж не може да я търпи. Беше се хванала и с едно афроамериканец и си разби кариерата. Никой не искаше да я види повече. Колкото за спора между тези две шаврантии, дори не си струва да се коментира.

    20:54 05.04.2026

  • 10 Волуметонамакс

    2 0 Отговор
    Такъв скандал в Dolby surround HD звучи впечатляващо.

    21:13 05.04.2026

  • 11 Еха

    3 3 Отговор
    Двете поостарели и изхабени неолибералки и "бунтарки" не се понасят, така ли? Противни жени, които направиха кариера по най- долния политическо/комунистически начин......

    21:49 05.04.2026

  • 12 Политкоректен

    2 1 Отговор
    На мен не ми стана ясно за какво се карат. Редфорд беше забележителен актьор. И както става ясно, също е бил доста читав човек.

    22:56 05.04.2026

  • 13 Цвете

    1 0 Отговор
    СТАТИЯТА Е ДОСТА СТАРА, А ИСТОРИЯТА Е СЛЕД ОСКАРИТЕ.👏👍👏

    23:08 05.04.2026

  • 14 Запознат

    0 0 Отговор
    Какво я чака на алтавата циганка Господ да и е на помощ шнорхела ще я спасява 🤭🤣🥳

    00:33 06.04.2026