Скандал след „Оскарите“: Джейн Фонда се заяде с Барбра Стрейзънд за Робърт Редфорд

Джейн Фонда предизвика смут вечерта след тазгодишната церемония по раздаването на наградите „Оскар“, когато публично се заяде с колежката си Барбра Стрейзънд заради почитта към покойния им колега Робърт Редфорд, предава Dir.bg.
Барбра Стрейзънд разчувства публиката по време на сегмента „In Memoriam“, като отдаде почит на „внимателния и смел“ актьор, починал през септември миналата година на 89-годишна възраст. Тя изпълни и песента „The Way We Were“ като част от трибюта.
Извън театър „Долби“ обаче реакциите не бяха единодушни. Джейн Фонда коментира остро избора именно Стрейзънд да участва в почитта.
„Искам да знам как така Стрейзънд беше там, правейки това за Редфорд. Тя направи само един филм с него, аз направих четири!“, заяви Фонда.
Въпреки привидно шеговития тон, отношенията между двете актриси от години са напрегнати. През 2016 г. напрежението стана публично, когато Стрейзънд заяви, че е „направила кариерата на Джейн Фонда“.
Според „Ню Йорк Таймс“ актрисата е направила коментара, посочвайки, че след като е отказала участия във филми като „Клут“, „Джулия“ и „Уморените коне ги убиват, нали?“, ролите в крайна сметка са отишли при Фонда.
Джейн Фонда отвърна остро в предаването „Watch What Happens Live“, заявявайки, че подобни коментари са форма на несигурност.
И двете актриси са свързани дълбоко с наследството на Робърт Редфорд. Фонда е участвала с него в четири филма, сред които „Боси в парка“ и „Електрическият конник“, докато Стрейзънд е снимала само в „Каквито бяхме“ (1973).
И двете са признавали публично, че са били впечатлени от харизмата му, макар личният му живот да е бил свързан основно със съпругата му Лола Ван Вагенен, с която има четири деца.
Редфорд по-късно се жени повторно през 2009 г. за немската художничка Сибиле Сагарс, като остават заедно до смъртта му.
През годините Джейн Фонда често е говорила открито за приятелството и професионалната си връзка с Редфорд, включително и за личното си възхищение към него.
Барбра Стрейзънд също не е крила силната си емоционална връзка с актьора, особено около работата им по „Каквито бяхме“.
Въпреки старите различия, двете актриси продължават да остават ключови фигури в историята на Холивуд, свързани чрез обща епоха, роли и една от най-емблематичните звезди на киното - Робърт Редфорд.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На кой ли му пука?
17:57 05.04.2026
2 старата любов
18:21 05.04.2026
3 Дзак
18:24 05.04.2026
4 Хвърчи ли перушина
18:33 05.04.2026
5 колко
20:03 05.04.2026
6 Лупи
20:24 05.04.2026
7 Ламбо
20:31 05.04.2026
8 Какво съперничество,
Коментиран от #9
20:32 05.04.2026
9 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Какво съперничество,":То пък Джейн Фонда много свястна. Има 4 брака зад гърба си. Никой мъж не може да я търпи. Беше се хванала и с едно афроамериканец и си разби кариерата. Никой не искаше да я види повече. Колкото за спора между тези две шаврантии, дори не си струва да се коментира.
20:54 05.04.2026
10 Волуметонамакс
21:13 05.04.2026
11 Еха
21:49 05.04.2026
12 Политкоректен
22:56 05.04.2026
13 Цвете
23:08 05.04.2026
14 Запознат
00:33 06.04.2026