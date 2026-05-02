Промяна в правилата на "Оскарите": Без повече филми с AI и повече номинации за актьори

Академията за кинематографично изкуство и наука одобри съществен пакет от нови и актуализирани правила за 99-ото издание на наградите Оскар, планирано за 2027 г., като промените отразяват еволюцията в стандартите за допустимост, авторство и международно участие.

Най-съществената промяна засяга актьорските категории. За първи път изпълнители ще могат да получат повече от една номинация в рамките на една и съща категория, ако техните изпълнения попаднат сред първите пет по гласове. Така се премахва досегашното ограничение, при което само най-високо класираното изпълнение оставаше в надпреварата. Новият модел цели да ограничи т.нар. „категорийни манипулации“, при които кампаниите насочват актьорски участия към поддържащи роли, за да избегнат вътрешна конкуренция.

Исторически подобни случаи не са рядкост. През 2008 г. Кейт Уинслет води паралелна кампания за ролите си в Revolutionary Road и The Reader, като впоследствие печели „Оскар“ за най-добра актриса. Според новите правила подобни двойни номинации вече биха били възможни в рамките на една категория.

Академията въведе и уточнения относно допустимостта на актьорските изпълнения, като подчерта, че ще се разглеждат само роли, изпълнени от реални актьори със съгласие и ясно кредитиране. Това идва на фона на нарастващите дебати около използването на дигитални двойници и технологии, свързани с изкуствен интелект. В категориите за сценарий вече изрично се изисква текстовете да бъдат създадени от хора, като Академията си запазва правото да изисква допълнителна информация за степента на човешко участие при използване на генеративни технологии.

Съществена реформа беше въведена и в категорията за международен филм. Вече е възможно повече от една продукция от една и съща държава да достигне до номинации, ако отговаря на определени критерии. Освен чрез национални селекционни комисии, филми на чужд език могат да се класират и чрез спечелване на водещи награди на фестивали като Филмов фестивал в Кан (Златна палма), Берлински международен филмов фестивал (Златна мечка) и Венециански филмов фестивал (Златен лъв). Промяната е вдъхновена от случаи като "Анатомия на падането", който не беше избран от Франция, но впоследствие получи множество номинации и награда за оригинален сценарий.

Други промени включват увеличаване на броя на отличията в категорията за кастинг до три, въвеждане на фиксиран кратък списък от 20 филма в категорията операторско майсторство, както и по-строги изисквания за участие в гласуването в категории като визуални ефекти и грим. В категорията за оригинална песен се изисква представянето на конкретен видео откъс, включващ последните секунди преди финалните надписи.

Академията актуализира и правилата за промоционални кампании, като допуска по-широко участие в дискусии и въвежда задължителни изисквания за достъпност при комуникация със своите членове.

Ключовите срокове за кандидатстване за 99-ите „Оскари“ започват през август 2026 г., като допустими са филми с премиера между 1 януари и 31 декември същата година. Очакванията към селекцията вече са високи, с оглед на предстоящи заглавия като Dune: Part Three на Дени Вилньов и нов проект на Алехандро Гонсалес Иняриту.

99-ата церемония по връчването на наградите „Оскар“ ще се състои на 14 март 2027 г. в театър „Долби“ в Холивуд и ще бъде излъчена на живо в над 200 държави.