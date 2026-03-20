86-годишният Чък Норис бе приет в болница по спешност на Хаваите

Чък Норис е бил хоспитализиран на Хавайските острови, съобщи TMZ.

Източници с пряка информация съобщават, че през последните 24 часа на остров Кауаи е възникнала някаква спешна медицинска ситуация, която е вкарала легендата в болницата. Не се знае какъв е характерът на спешния случай, но медии в САЩ споделят, че Чък е в добро настроение, допълва mma.bg.

Каквото и да се е случило, то трябва да е станало бързо, защото в сряда Норис е тренирал на острова. Приятел на Чък е говорил с него по телефона и споделя, че Чък е бил в добро настроение и е разказвал вицове.

86-годишният актьор имаше рожден ден по-рано този месец и отбеляза събитието, като публикува видео в социалните медии, на което се вижда как се боксира с треньор. Норис е черен колан по карате, таекуондо, танг су до, бразилско джиу-джицу и джудо.

След като служи във Военновъздушните сили на Съединените щати, Норис печели много шампионати по бойни изкуства и по-късно основава собствена дисциплина, Чун Кук До. Малко след това, в Холивуд, Норис обучава известни личности в бойните изкуства и сам се снима в куп екшъни.