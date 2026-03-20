86-годишният Чък Норис бе приет в болница по спешност на Хаваите

20 Март, 2026 07:42 1 423 17

Не се знае какъв е характерът на спешния случай

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Чък Норис е бил хоспитализиран на Хавайските острови, съобщи TMZ.

Източници с пряка информация съобщават, че през последните 24 часа на остров Кауаи е възникнала някаква спешна медицинска ситуация, която е вкарала легендата в болницата. Не се знае какъв е характерът на спешния случай, но медии в САЩ споделят, че Чък е в добро настроение, допълва mma.bg.

Каквото и да се е случило, то трябва да е станало бързо, защото в сряда Норис е тренирал на острова. Приятел на Чък е говорил с него по телефона и споделя, че Чък е бил в добро настроение и е разказвал вицове.

86-годишният актьор имаше рожден ден по-рано този месец и отбеляза събитието, като публикува видео в социалните медии, на което се вижда как се боксира с треньор. Норис е черен колан по карате, таекуондо, танг су до, бразилско джиу-джицу и джудо.


След като служи във Военновъздушните сили на Съединените щати, Норис печели много шампионати по бойни изкуства и по-късно основава собствена дисциплина, Чун Кук До. Малко след това, в Холивуд, Норис обучава известни личности в бойните изкуства и сам се снима в куп екшъни.


  • 1 Разбирач

    7 2 Отговор
    Чък Норид не бива приет в болница, той се лекува са м

    Коментиран от #2

    07:46 20.03.2026

  • 2 12340

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Разбирач":

    Болницата е приета от Чък Норис!

    07:50 20.03.2026

  • 3 Иван

    8 3 Отговор
    Явно заради това краварите губят така позорно войната с Иран !

    07:56 20.03.2026

  • 4 Никой

    8 0 Отговор
    Жалко за болницата.

    07:57 20.03.2026

  • 5 Старчо

    7 0 Отговор
    Много да внимават лекарите-хавайци! Лекуват не кого да е!

    07:59 20.03.2026

  • 6 123456

    10 0 Отговор
    Дръж се , Чък ! За да му вземат кръв за проба, пробивали кожата с диамантени бургии! 5-6 изхабили докато изкарат 1 капка кръв ! И не била течна , а на стружки излизала .....

    08:03 20.03.2026

  • 7 Пич

    4 1 Отговор
    В добро настроение ще бъде, я !!! Смъртта пак е опитала да го вземе, а той отново и е заврял дръжката на косата сещате се къде.....

    08:07 20.03.2026

  • 8 лют пипер

    6 0 Отговор
    ДАНО ЧЪК НОРИС СЕ ОПРАВИ! И болницата с него,де.

    Коментиран от #11

    08:27 20.03.2026

  • 9 Чък е наритал островите

    4 1 Отговор
    Сега си почива в болницата, защото е скромен.

    08:28 20.03.2026

  • 10 В голяма грешка сте

    4 0 Отговор
    Чък Норис е приел болницата по спешност!

    08:40 20.03.2026

  • 11 ганю

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "лют пипер":

    Дълги години и добро здраве на Тексаският Рейнджър
    Винаги точен и Възхитителен
    Велик

    08:43 20.03.2026

  • 12 Цървул

    3 0 Отговор
    Чък Норис да се обади по телефона на Тръмп и Путин и да им каже да спрат военните действия . Да се види онлайн . И те да спрат . Това ще е един много добър край . Да е жив и здрав Карлос още 86 г.

    08:56 20.03.2026

  • 13 Само

    2 0 Отговор
    Чък Норис може да пие вода на екс от чешмата

    08:56 20.03.2026

  • 14 Механик

    0 0 Отговор
    "бразилско джиу-джицу"???? Тва нещо като "желязна дъска" ли е?
    Бразилското "жиу-жицу" се нарича "Капоейра". Вероятно това е имал предвид неграмотния написал материала.

    Коментиран от #15

    09:00 20.03.2026

  • 15 Батее...

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Коментирай автомобили, там имаш компетентност! От бойните изкуства нищо не разбираш! Капоейра, и както японците го наричат - Джу джуцо, нямат нищо общо!

    09:10 20.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Мейла му е gmail@chucknoriss. com

    09:16 20.03.2026