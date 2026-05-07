Певицата Бони Тайлър влезе в болница за спешна операция

7 Май, 2026 13:59 622 0

Това се случва, докато хитовата изпълнителка се готви за европейско турне

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Певицата Бони Тайлър е била приета по спешност в болница във Фаро, Португалия за операция на червата, съобщиха от екипа ѝ чрез официалния ѝ уебсайт.

В изявлението се посочва, че 74-годишната изпълнителка е претърпяла спешна хирургична интервенция, която е преминала успешно, а в момента се възстановява. Бони Тайлър притежава дом в Португалия и прекарва голяма част от времето си там извън концертните си ангажименти.

„Операцията премина добре и тя вече се възстановява. Знаем, че семейството, приятелите и феновете ѝ ще бъдат разтревожени от новината и ще ѝ пожелаят бързо и пълно оздравяване“, се казва още в съобщението.

Към момента не е ясно дали здравословният проблем ще се отрази на предстоящото европейско турне на певицата, което трябваше да започне на 22 май с концерт в Малта.

Бони Тайлър придобива популярност в края на 70-те години с песни като „Lost in France“ и „It’s a Heartache“, но световният ѝ пробив идва през 1983 г. с хита Total Eclipse of the Heart и албума Faster Than the Speed of Night. Песента остава една от най-разпознаваемите поп рок балади в музикалната история и редовно се връща в класациите при слънчеви затъмнения и големи телевизионни събития.

През 1984 г. певицата записва и Holding Out for a Hero за саундтрака на филма Footloose, което допълнително затвърждава международната ѝ популярност.

В интервю по-рано тази година изпълнителката заяви, че въпреки възрастта си продължава активно да концертира и няма намерение да се пенсионира. Тя призна, че през последните години е имала проблеми с коленете и е преминала медицински процедури, които по думите ѝ са дали добри резултати.

„Ако имаш здравето си, имаш всичко“, коментира Тайлър през март, когато говори за подготовката си за новите концерти.


