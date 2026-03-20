Три момичета си тръгнаха от "Ергенът", не успяха да се срещнат с Марто Елвиса

В "Ергенът" днес се оформи кратък 60-минутен коктейл, по време на който кавалерите имаха право да направят само осем индивидуални срещи с момичетата, пише bgdnes.bg.

След изтичане на единия час Наум Шопов обяви, че ще се проведе драматична церемония на розата. Михаела е единствената, която има роза, а три от останалите ще трябва да си тръгват от Шри Ланка. Заради състезанията през седмицата Марин имаше право на 8 рози, Стоян на 6, а Крис едва на 4.

Марин даде първото цвете на Алия. Стоян на Илияна, с която по време на коктейла се дръпнаха на първа индивидуална среща. Първата роза на Крис отиде при Елеонора, с която по-рано се поцелуваха.

Имаше и изненади. Стоян подари роза на Вероника, която плачеше, защото Марин не ѝ обръща внимание. Последното си цвете Марин даде на Нурджан, заради което Елеонора обяви, че ще го пребие. Между Санта Китана и Стоян прехвърчаха искри. Последната роза бе за нея и тя му обяви, че това е последната ѝ зелена светлина за него, но той контрира, че всъщност зелената светлина е от него и това ще е последната роза, която ѝ подарява, ако не промени отношението си. Най-последното цвете от вазата отиде от Крис при Гориция, която призна, че се е изпотила от напрежение. Без рози останаха Анастасия, Анабела и Ангелина и така Алия остана единственото момиче в имението, чието име започва с първата буква от азбуката.

През следващата седмица Мартин Елвиса ще влезе с гръм и трясък в шоуто. От анонса се видя, как обявява, че не е нов ерген, а всъщност той е вечният ерген.

"Добре дошли в моя свят", приветства всички Елвиса и заформя яко парти с музика и алкохол.