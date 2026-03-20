Рецепта на деня: Лесна бананово-шоколадова торта без печене

Необходими продукти:

бисквити - 300 г;

прясно мляко - 600 мл;

захар - 120 г;

брашно - 3 с.л.;

яйца - 2 бр.;

масло - 50 г;

ванилия - 1 ч.л.

банани - 3 бр.;

шоколад - 100 г;

орехи - 50 г.

Начин на приготвяне:

В тенджера се разбиват яйцата със захарта, след което към тях се добавя брашното и част от прясното мляко, като се разбърква до гладка смес без бучки. Останалото мляко се добавя постепенно и сместа се поставя на умерен огън, като се бърка непрекъснато, докато се сгъсти до крем.

След сваляне от котлона се добавят маслото и ванилията и се разбърква до пълното им разтваряне.

В подходяща тава или форма се нарежда ред бисквити, леко потопени в мляко, след което се разпределя част от крема. Отгоре се подреждат нарязани на колелца банани и се поръсва с част от натрошения шоколад и орехи.

Реденето продължава по същия начин - бисквити, крем, банани и шоколад, докато продуктите свършат, като най-отгоре се завършва с крем, банани и шоколад.

Банановата торта се оставя в хладилник за поне 3-4 часа, за да се стегне и бисквитите да омекнат добре, пише gotvach.bg.