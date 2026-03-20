Рецепта на деня: Лесна бананово-шоколадова торта без печене

20 Март, 2026 10:05 839 4

Бананите добавят естествена сладост и мекота, а комбинацията с шоколад прави десерта неустоим

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • бисквити - 300 г;
  • прясно мляко - 600 мл;
  • захар - 120 г;
  • брашно - 3 с.л.;
  • яйца - 2 бр.;
  • масло - 50 г;
  • ванилия - 1 ч.л.
  • банани - 3 бр.;
  • шоколад - 100 г;
  • орехи - 50 г.

Начин на приготвяне:

В тенджера се разбиват яйцата със захарта, след което към тях се добавя брашното и част от прясното мляко, като се разбърква до гладка смес без бучки. Останалото мляко се добавя постепенно и сместа се поставя на умерен огън, като се бърка непрекъснато, докато се сгъсти до крем.

След сваляне от котлона се добавят маслото и ванилията и се разбърква до пълното им разтваряне.

В подходяща тава или форма се нарежда ред бисквити, леко потопени в мляко, след което се разпределя част от крема. Отгоре се подреждат нарязани на колелца банани и се поръсва с част от натрошения шоколад и орехи.

Реденето продължава по същия начин - бисквити, крем, банани и шоколад, докато продуктите свършат, като най-отгоре се завършва с крем, банани и шоколад.

Банановата торта се оставя в хладилник за поне 3-4 часа, за да се стегне и бисквитите да омекнат добре, пише gotvach.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Т. Чамов содом и гомор

    0 3 Отговор
    Аз и гейчетата обмисляме да отидем на концерт е Ирландия 😅🤣🥳🥳😅😅

    10:08 20.03.2026

  • 2 А аз

    1 2 Отговор
    От всички торти най много обичам джанково - сливовите! Праскам денонощно без да ми омръзват!

    10:09 20.03.2026

  • 3 това е

    2 0 Отговор
    бисквитена торта с банани

    10:39 20.03.2026

  • 4 алексия

    0 0 Отговор
    козунаци с банани дали ще пуснат 🙈

    11:08 20.03.2026