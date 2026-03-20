Рецепта на деня: Лесна бананово-шоколадова торта без печене

Необходими продукти:
- бисквити - 300 г;
- прясно мляко - 600 мл;
- захар - 120 г;
- брашно - 3 с.л.;
- яйца - 2 бр.;
- масло - 50 г;
- ванилия - 1 ч.л.
- банани - 3 бр.;
- шоколад - 100 г;
- орехи - 50 г.
Начин на приготвяне:
В тенджера се разбиват яйцата със захарта, след което към тях се добавя брашното и част от прясното мляко, като се разбърква до гладка смес без бучки. Останалото мляко се добавя постепенно и сместа се поставя на умерен огън, като се бърка непрекъснато, докато се сгъсти до крем.
След сваляне от котлона се добавят маслото и ванилията и се разбърква до пълното им разтваряне.
В подходяща тава или форма се нарежда ред бисквити, леко потопени в мляко, след което се разпределя част от крема. Отгоре се подреждат нарязани на колелца банани и се поръсва с част от натрошения шоколад и орехи.
Реденето продължава по същия начин - бисквити, крем, банани и шоколад, докато продуктите свършат, като най-отгоре се завършва с крем, банани и шоколад.
Банановата торта се оставя в хладилник за поне 3-4 часа, за да се стегне и бисквитите да омекнат добре, пише gotvach.bg.
