Кевин Спейси сключи извънсъдебно споразумение за секс обвиненията

Американският актьор Кевин Спейси е постигнал извънсъдебно споразумение с трима мъже, завели граждански искове срещу него във Висшия съд в Лондон за предполагаеми сексуални посегателства, извършени в периода между 2000 и 2013 г. Решението е потвърдено със съдебен акт от 13 март, с който делата са официално прекратени, а насроченият за октомври процес няма да се състои.

Двама от ищците вече бяха дали показания по време на наказателното дело срещу Кевин Спейси във Великобритания през 2023 г., когато актьорът беше оправдан по всички обвинения след продължил седмици процес, следен отблизо от международните медии. Тогава съдебните заседатели приеха, че представените доказателства не са достатъчни за осъдителна присъда.

Настоящото развитие бележи нов етап в серията от съдебни казуси около Спейси, които през последните години оказаха съществено влияние върху кариерата му. След първоначалните обвинения през 2017 г. актьорът беше отстранен от редица проекти, включително от популярния сериал "Къща от карти", и загуби ключови професионални ангажименти в Холивуд.

По време на всички съдебни процедури Кевин Спейси последователно отричаше обвиненията. Той поддържаше, че „описаните инциденти или не са се случили, или са били по взаимно съгласие“, позиция, която защитата му отстояваше и в съдебната зала.

Въпреки оправдателната присъда във Великобритания и последвалото прекратяване на гражданските искове, случаят остава част от по-широкия контекст на разследвания срещу публични фигури в рамките на движението #MeToo. Анализатори отбелязват, че подобни извънсъдебни споразумения често слагат край на продължителни и чувствителни процеси, без да се стига до ново съдебно разглеждане по същество.

През последната година Спейси постепенно се завръща към професионалната сцена с участия в независими филмови проекти и европейски продукции, макар позицията му в големите студийни проекти да остава ограничена.