Пари Сен Жермен елиминира Байерн и се класира за финала в Шампионската лига

Пари Сен Жермен си осигури място на големия финал в Шампионската лига, след като устоя на натиска на Байерн Мюнхен и завърши 1:1 в драматичен реванш на „Алианц Арена“. С общ резултат 6:5 френският шампион изхвърли „баварците“ от надпреварата и ще се бори за трофея за втора поредна година.

Само три минути след началото на срещата, Фабиан Руис изведе по крилото Хвича Кварацхелия, който с бързината на светкавица проби и подаде към Усман Дембеле. Звездата на ПСЖ не се поколеба и с прецизен удар с левия крак откри резултата – 0:1 за гостите.

В 29-ата минута напрежението на терена се покачи, след като топката се отби в ръката на Жоао Невеш в наказателното поле на ПСЖ. Домакините настояваха за дузпа, но след консултация с ВАР, съдията остана непреклонен – играта продължи без наказателен удар.

Малко преди почивката Байерн организира опасна атака, при която Джамал Мусиала проби през центъра и стреля мощно, но вратарят Матвей Сафонов показа отличен рефлекс и запази преднината на своя тим.

В 56-ата минута Жоао Невеш изведе Брадли Баркола, който стреля опасно, но Мануел Нойер спаси. Само миг по-късно германският страж отново се намеси решително след удар на Кварацхелия.

Байерн не се предаде и в 69-ата минута Алфонсо Дейвис намери Луис Диас, но Сафонов отново бе на висота. В следващата атака Майкъл Олисе опита късмета си, но топката попадна право в ръцете на руския вратар.

В 80-ата минута Кварацхелия се откъсна сам срещу Нойер, но не успя да завърши атаката с удар, след като загуби равновесие в решителния момент.

В последните секунди на добавеното време, Хари Кейн получи топката в наказателното поле и с мощен изстрел оформи крайното 1:1. Това обаче не бе достатъчно за Байерн, тъй като общият резултат изпрати ПСЖ на финал.

Така, под ръководството на Луис Енрике, Пари Сен Жермен ще се изправи срещу Арсенал в битката за европейската корона. Финалният сблъсък ще се състои на 30 май от 19:00 часа българско време в Будапеща.