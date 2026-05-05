"Възраждане" : Потресени сме от "Прогресивна България", че ще се тегли нов дълг. Трябват разговори за връщането на лева

"Възраждане" пристигнаха на консултации в президентството при Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.

"Бяхме подготвили четири теми за обсъждане, но лично аз съм потресен от чутото днес от представителите на "Прогресивна България" и от Гълъб Донев. Беше заявено, че още преди да са встъпили официално в длъжност, ще се тегли нов дълг. Това потвърждава предупрежденията, които от "Възраждане“ отправяхме по време на цялата кампания: България навлиза в дългова спирала, подобна на тази в Гърция. Буквално повтаряме техния сценарий, който води към фалит на държавата", заяви Ангел Славчев от "Възраждане".

Според него единственото решение за стабилизиране на страната е връщането на българския лев.

"Смятаме, че спешно трябва да започнат разговори за връщане към пълноценното използване на българския лев. Това е единственият начин да излезем от настоящата ситуация", каза той.

"Друга важна тема за нас е дългът от 90 милиарда, поет от служебното правителство за Украйна. Настояваме това решение да бъде обявено за нелегитимно. При положение че днес Гълъб Донев обяви пред вас, че ще се теглят нови кредити, е безумие ние да даваме още пари за Украйна - тоест да вземаме заеми, за да ги предоставяме на друга държава. В момента трябва да се погрижим за собствената си страна и за нашите съграждани", каза още представителят на "Възраждане".

Друг ключов приоритет за тях е премахването на санкциите срещу Русия. Според "Възраждане" тези ограничения носят единствено негативи за страната.

"От тези санкции България печели единствено милиарди загуби. При отмяна на ограниченията срещу Русия цените на горивата ще паднат с 30-40%. Това автоматично ще доведе до поевтиняване на стоките от първа необходимост, тъй като в икономиката всичко е свързано. България стана жертва на политика, която не донесе нищо добро на държавата и на нейните граждани", обясни той.

Последната голяма тема в дневния ред на партията са въглеродните квоти.

"Това е въпрос от първостепенно значение, тъй като цените на квотите директно повишават цената на електроенергията. От това страда както бизнесът, така и обикновените граждани. Ще продължим да защитаваме тази позиция с всички сили и в настоящия парламент", завърши Славчев.