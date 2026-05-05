"Възраждане" : Потресени сме от "Прогресивна България", че ще се тегли нов дълг. Трябват разговори за връщането на лева

5 Май, 2026 16:37 2 952 91

"При положение че днес Гълъб Донев обяви пред вас, че ще се теглят нови кредити, е безумие ние да даваме още пари за Украйна - тоест да вземаме заеми, за да ги предоставяме на друга държава. В момента трябва да се погрижим за собствената си страна и за нашите съграждани", каза още Ангел Славчев на консултациите при президента Йотова

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Възраждане" пристигнаха на консултации в президентството при Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.

"Бяхме подготвили четири теми за обсъждане, но лично аз съм потресен от чутото днес от представителите на "Прогресивна България" и от Гълъб Донев. Беше заявено, че още преди да са встъпили официално в длъжност, ще се тегли нов дълг. Това потвърждава предупрежденията, които от "Възраждане“ отправяхме по време на цялата кампания: България навлиза в дългова спирала, подобна на тази в Гърция. Буквално повтаряме техния сценарий, който води към фалит на държавата", заяви Ангел Славчев от "Възраждане".

Според него единственото решение за стабилизиране на страната е връщането на българския лев.

"Смятаме, че спешно трябва да започнат разговори за връщане към пълноценното използване на българския лев. Това е единственият начин да излезем от настоящата ситуация", каза той.

"Друга важна тема за нас е дългът от 90 милиарда, поет от служебното правителство за Украйна. Настояваме това решение да бъде обявено за нелегитимно. При положение че днес Гълъб Донев обяви пред вас, че ще се теглят нови кредити, е безумие ние да даваме още пари за Украйна - тоест да вземаме заеми, за да ги предоставяме на друга държава. В момента трябва да се погрижим за собствената си страна и за нашите съграждани", каза още представителят на "Възраждане".

Друг ключов приоритет за тях е премахването на санкциите срещу Русия. Според "Възраждане" тези ограничения носят единствено негативи за страната.

"От тези санкции България печели единствено милиарди загуби. При отмяна на ограниченията срещу Русия цените на горивата ще паднат с 30-40%. Това автоматично ще доведе до поевтиняване на стоките от първа необходимост, тъй като в икономиката всичко е свързано. България стана жертва на политика, която не донесе нищо добро на държавата и на нейните граждани", обясни той.

Последната голяма тема в дневния ред на партията са въглеродните квоти.

"Това е въпрос от първостепенно значение, тъй като цените на квотите директно повишават цената на електроенергията. От това страда както бизнесът, така и обикновените граждани. Ще продължим да защитаваме тази позиция с всички сили и в настоящия парламент", завърши Славчев.


Оценка 3.8 от 40 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    62 9 Отговор
    Така Ротшилд прави стотици милиарди само от лихви на година ,от заемите които насила ги бутат на държавите и която държава не иска такива заеми и да плаща рекет на ционисткия банков кабал си има проблеми ,влиза Сорос и сменят режима,пример Жан Виденов и Орешарски и слагат техните агенти ,Костов и Тиквата

    Коментиран от #3, #23, #40, #65, #75

    16:44 05.05.2026

  • 2 Сталин

    56 12 Отговор
    България скоро няма да я има на карта на света,за 30 години кошерна демокрация България е в терминален стадий

    Коментиран от #41, #68

    16:45 05.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сталин

    42 13 Отговор
    България уверено върви по пътя на Гърция.
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #11, #76

    16:48 05.05.2026

  • 5 НЛО

    33 2 Отговор
    ,,А пък с лихвите ще връщат
    Внуците на мойта тъща."

    Коментиран от #26

    16:50 05.05.2026

  • 6 Възраждане,

    38 27 Отговор
    са единствената пробългарска и патриотична партия в Б-я. Всичко друго е леш, продажна

    16:50 05.05.2026

  • 7 Добре, че

    46 11 Отговор
    Възраждане влезе в НС. Все някой трябва да казва, че "царят е гол", независимо от резултата. Пак пенсионерите ще плащат, докато изчезнат съвсем.

    Коментиран от #17

    16:51 05.05.2026

  • 8 хъхъ

    26 37 Отговор
    С връщането на лева Възраждане се срина до 4%.
    Ако продължават така, на следващите избори 0.4

    Коментиран от #35, #47

    16:52 05.05.2026

  • 9 Българин

    9 24 Отговор
    Хората нямат пари! За това трябва да се вземат кредити и да се дадат парите на хората! Друг начин няма!

    Коментиран от #63

    16:52 05.05.2026

  • 10 Роки

    33 10 Отговор
    Арести, конфискация и доживотен затвор няма да има. Ще има договорняк, нови дългове и нови кражби!

    16:52 05.05.2026

  • 11 Буханка

    14 31 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Я разкажи, как е в Съветска Русия.

    16:52 05.05.2026

  • 12 Бай Иван

    25 30 Отговор
    Възраждане не разбраха ли че тях никой не ги взима на сериозно .Пеят една и съща песен . С 4 % искат да диктуват полетиката в парламента
    Смех .

    16:53 05.05.2026

  • 13 аритметика, 3 клас

    25 10 Отговор
    Радев много иска да върне лева, обаче няма никакво желание! За това и хората го подкрепиха така силно!

    16:53 05.05.2026

  • 14 Мирослав

    29 28 Отговор
    Възраждане е най-българската партия и винаги защитава интересите на българския народ!

    16:53 05.05.2026

  • 15 Нито

    26 5 Отговор
    левът ще се върне , нито ще спрат да пилеят без мозък милиарди ! Ей , на с Ботош какво се нанесе на държавата и гражданите !

    Коментиран от #21

    16:54 05.05.2026

  • 16 Иванов

    50 13 Отговор
    Въвеждането на еврото си е кражба на 50 процента от парите на хората. Ако преди плащахме 10 лева, а сега за същото 10 евро, т.е. 20 лева, значи ни карат да дадем ДВА ПЪТИ повече пари за едно и също нещо! Това си е 50% данък доход

    Коментиран от #33

    16:55 05.05.2026

  • 17 Възраждане

    15 20 Отговор

    До коментар #7 от "Добре, че":

    Възраждане от колко години са в парламента? Единственото което родиха е това:

    1. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:

    „(2) В системата на предучилищното и училищното образование се забраняват действия, свързани със:

    1. налагането на идеологически и/или религиозни доктрини;

    2. осъществяването на политическа и партийна дейност;

    3. извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и/или определяне на полова идентичност, различна от биологичната.“


    Затова сме платили от данъци десетки милиони на Възраждане!

    Коментиран от #61

    16:57 05.05.2026

  • 18 Въпросче

    24 15 Отговор
    И като върнем лева по какъв курс и към коя валута ще се прикрепим с борд този път?
    Или може искаме да са припомним времето когато лева беше свободен и 1 долар стана 3000 лв за няколко месеца?

    Коментиран от #19, #29

    16:57 05.05.2026

  • 19 Може

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Въпросче":

    би, едва ли не !

    16:58 05.05.2026

  • 20 Дориана

    23 27 Отговор
    Поредното доказателство , че Възраждане нямат място в Парламента и трябва да излязат от политиката, защото нанасят вреди на България. Вече Еврото е влязло в сила те искали референдум за връщане на лева , което е ненормално , защото цялата процедура по влизането на България в Еврозоната вече е извървяна и няма връщане назад . Искали и България да излезе от Европейския съюз , което ще срине България на дъното в изолация. Така, че налудничавите силно националистически идеи на Възраждане по скоро унищожават България. Абсолютно вредни са отвсякъде. На следващите избори излизат от Парламента.

    Коментиран от #83

    16:58 05.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ДрайвингПлежър

    16 7 Отговор
    Народа искаше дурагя спасител вместо Вузраждане, които единствени предлагат нещо ново, а не ремонтиране на старото... ами народа да си плаща милиардите!

    16:59 05.05.2026

  • 23 Ае копейки мамини!

    16 17 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Кога ще вдянете, че за вас всичко е Game Over?!?

    17:00 05.05.2026

  • 24 Цвете

    18 23 Отговор
    " ВЪЗРОЖДЕНЦИ " СТЯГАЙТЕ КУФАРИТЕ И ЗАМИНАВАЙТЕ В РУСИЯ. ТАМ ЩЕ ВИ ПОСТЕЩНАТ С ОТВОРЕНИ ОБЯТИЯ И МЕЖДУ ДРУГОТО, ТЕ НЯМАТ НАМЕРЕНИЕ ДА СИ СМЕНЯТ РУБЛАТА, А ЗА КОПЕЙКАТА ДА НЕ ГОВОРИМ.НА ДОБЪР ЧАС, А, ЩЯХ ДА ЗАБРАВЯ, ЧЕ ОТ 3 МЕСЕЦА НЯМАТ ИНТЕРНЕТ.🎲🎃🐷👺🚔🤔😠

    17:00 05.05.2026

  • 25 Ивелин Михайлов

    9 3 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ НАСТОЯВА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ДЪЛГА!

    Коментиран от #28

    17:00 05.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Иван

    12 5 Отговор
    Боже , колко измет има по тази земя, Боже!

    17:02 05.05.2026

  • 28 Прокуратурата

    12 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ивелин Михайлов":

    Настоява да те вкара в пандиза при бай Ставри.

    17:02 05.05.2026

  • 29 Хи хи

    19 12 Отговор

    До коментар #18 от "Въпросче":

    Доларът стана 3000 лв при демокрацията, даже не за няколко месеца, а за няколко демократични години !! При комунизма долара беше 3 ТРИ лева !!

    17:03 05.05.2026

  • 30 Вие сте бунаци

    12 9 Отговор
    Шегаджии! Да поевтинеят горивата 40-50% руснаците трябва да ни подаряват нефта!

    Коментиран от #43

    17:04 05.05.2026

  • 31 избирателите на вгазраждани

    9 11 Отговор
    са в потрес

    17:04 05.05.2026

  • 32 а така!

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Така е":

    ти нали си изхакан

    17:05 05.05.2026

  • 33 Това са плюс 50 процента данък общ доход

    13 3 Отговор

    До коментар #16 от "Иванов":

    Защото хората които работят плащат ДОД но от приемането на еврото те плащат плюс 50 процента горница заради еврото.. Така се получи.

    17:06 05.05.2026

  • 34 анонимен

    14 2 Отговор
    Ама то си го пише в дебелите книги .Капитализма винаги води до циклични кризи през няколко години , и в крайна сметка винаги стига до фалит

    17:06 05.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 помним

    17 7 Отговор
    Бъркате ! Долара до 1989година си беше 90 ст . Когато се смени системата , тогава долара стана 3000 лева .До 1989година , лева беше обезпечен със злато.

    Коментиран от #44

    17:09 05.05.2026

  • 38 бръмбари калинки стари

    9 0 Отговор
    явно нищо няма да се промени
    ще си остане като по тиквено време

    17:10 05.05.2026

  • 39 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    7 0 Отговор
    АКО НАМАЛЯТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ИЛИ ИМ ЗАМРАЗЯТ ПОНЕ ЗА ПЕТ ГОДИНИ ГОЛЕМИТЕ ДАНАКОЗАПЛАТИ С ПАЧКИ НЯМА ДА ИМА НУЖДА ОТ ОЩЕ ЗАГРОБВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ.

    17:10 05.05.2026

  • 40 Дон Корлеоне

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Хаяско що не печата долари?

    17:11 05.05.2026

  • 41 600 хил. подписа

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    и-ават се с народа..

    17:11 05.05.2026

  • 42 икономист

    9 0 Отговор
    Нали имаше едни милиарди във валутния борд .Къде са тези пари ? Сега могат да ни свършат работа

    Коментиран от #48

    17:13 05.05.2026

  • 43 Последния Софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #30 от "Вие сте бунаци":

    Ако първи подпишем договор с Русия ще получим най добри условия.За да зарибят и други страни.

    17:14 05.05.2026

  • 44 Той

    9 4 Отговор

    До коментар #37 от "помним":

    Тоя па долара бил обезпечен със злато, ти чуваш ли се кви ги приказваш.

    17:14 05.05.2026

  • 45 Дедо

    12 3 Отговор
    Нашите деца и внуци ще плащат заемите на евроатлантиците . А на евроатлантиците не им пука - те деца и внуци нямат , петруханските умнокрасиви .

    17:15 05.05.2026

  • 46 Ха ха ха

    4 3 Отговор
    Който е чакал някаква промяна от новата Медикал партия е глупак. Това се отнася за всички гласували със друга глава но не и с горната. Сега никой да не се жалва. Недостигащите пари ще се събират от мачовците, но няма да има нищо конфискувано от краденото, никакви проверки за незаконно забогателите, никакви тежки присъди и т.н. Но така е с първосигнално я електорат и затова челата им са сини от многократното настъпване на една и съща мотика. Халал да са ви новите страдания след 35 годишните досегашни мъки. Нямам жал за вас.

    Коментиран от #54

    17:19 05.05.2026

  • 47 мнение

    4 8 Отговор

    До коментар #8 от "хъхъ":

    Колебливата позиция на Възраждане, когато имаше протести против еврото им изигра лош номер. Сега си насят политическия резултат от тази грешка. Другото нещо е, че гласуваха заедно с ГЕРБ, с което показаха чий проект са. Така че, съвсем логично, ГЕРБ и Възраждане, глътнаха вода на изборите.

    17:20 05.05.2026

  • 48 Читател

    8 0 Отговор

    До коментар #42 от "икономист":

    И тези милиарди отидоха както и златото ни като резерв на същото място.Лондон Сити.Уж за гаранция.А то и в двата случая жива кражба.

    17:22 05.05.2026

  • 49 Ха ха ха

    2 7 Отговор
    Израждане са проводник на руска пропаганда и руски лъжи.

    17:22 05.05.2026

  • 50 Ха ха ха

    5 5 Отговор
    Никакъв лев няма да се върне. Това са пълни лъжи за шарани.

    Коментиран от #56, #58

    17:23 05.05.2026

  • 51 Мимч

    9 1 Отговор
    Тук за дълга Възраждане са прави.Дано Гълубчо да се е объркал и да не теглят нови заеми за укрите.Радев трябва да го вразуми или иначе да го отстрани.

    17:24 05.05.2026

  • 52 гост

    2 6 Отговор
    С тази политика,нямате шанс за следващите избори,жалко че този път влезнахте с клизма..

    17:24 05.05.2026

  • 53 Абе

    4 4 Отговор
    Сидеров изтрезня ли ?🤣😂😅

    17:24 05.05.2026

  • 54 Всеки народ си заслужава управляващите

    7 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ха ха ха":

    Отивам да следя интервю с Божо по битиви общо взето за сто и първи път за последните дни по всички възможни медии.

    17:25 05.05.2026

  • 55 Перо

    7 4 Отговор
    Още не знаят истинското финансово положение и разходната част на бюджета и при толкова нерешени задачи започват с най-вредното нещо в икономиката, теглене на кредити за заплати и пенсии, без реформи! Май ще гледаме втора серия на Симеончо, наречена Мунчо!

    17:26 05.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Завърнал се

    2 8 Отговор

    До коментар #50 от "Ха ха ха":

    А и да се върне какво, ще паднат цените ли? Или ще се върне, ама при курс 5 лева за 1 евро, бордът приключи ако някой не е разбрал.

    Коментиран от #80, #85

    17:29 05.05.2026

  • 59 гост

    4 10 Отговор
    Възраждане са пария която не мисли за БГ а за Русия..доказано...изменници..

    17:29 05.05.2026

  • 60 нннн

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ти няма да имаш ни деца, ни внуци.":

    За копейки и центове не зная, но тpетопoловите със сигурност нямат деца, колкото и да работят по въпроса в зaд ния двор.

    Коментиран от #70

    17:30 05.05.2026

  • 61 Хмм

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "Възраждане":

    В ролята на опозиция и без подкрепа от другите партии, какво очакваш да направят повече? И това не е малко, това означава, че организации като LGBTQ и Антифа няма да подлагат децата на идеологическа обработка във възраст, когато те са най-възприемчиви.

    Коментиран от #81

    17:30 05.05.2026

  • 62 Като Се !

    3 3 Отговор
    На !

    Си !

    -----


    Р -- !

    Аш !

    Прави Го !

    Както !

    Трябва !

    17:33 05.05.2026

  • 63 Ха ха ха

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Рублен като изтегли кредит ще облагодетелства олигарсите и обкръжението си, ти няма нищо да получиш.

    17:34 05.05.2026

  • 64 Румен

    2 4 Отговор
    Ще върнем лева кога ти замениш колата си за Москвич

    17:35 05.05.2026

  • 65 Всичко се Купува !

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    В Това Число !

    И Парите !

    17:37 05.05.2026

  • 66 Горски

    4 0 Отговор
    Пак ли с вашите номера да триете обективната истина?

    17:38 05.05.2026

  • 67 Вий се…

    3 2 Отговор
    …радвайте, че въобще сте депутати!

    17:38 05.05.2026

  • 68 Румънското правителство падна

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Румънските законодатели свалиха проевропейското правителство на премиера Илие Боложан с вот на недоверие във вторник, съобщи частната тв "Диджи24", като се позова на източници. По този начин рейтингът на Румъния по суверенния дълг, достъпа ѝ до фондове от ЕС и стабилността на валутата ѝ са изложени на риск.

    17:42 05.05.2026

  • 69 Хайде, започвайте разговора!

    0 1 Отговор
    От мен имате насърчително не.

    17:43 05.05.2026

  • 70 Точно в тоя заден двор

    1 4 Отговор

    До коментар #60 от "нннн":

    те е правил тейко ти.
    А колкото до РФ, аз работя с руснаци. От тях знам, че всеки 3-ти клуб в Москва или Петер е гейклуб. Момичетата се оплакват, че няма нормални мъже вече. Пълно било хомо, би или други изкривявания.
    И при жените не била много розова работата.
    А това, че са на второ място по ХИВ на глава от населението, и с най-голямата ЛГТБ пбщност след Бразилия е публична тайна.

    17:44 05.05.2026

  • 71 Горски

    4 3 Отговор
    Уважавам мнението на тези, които са против Възраждане, но ако Радев не се справи и се стигне до нови избори, следващите спасители ще са именно Възраждане, няма кой друг, свършиха се спасителите. Народа ще опита и с тях, ще им даде шанс, но ако и те се провалят, тогава, както беше казал тук един съфорумец - след провал и на възраждане "гасим лампите". И аз си искам лева защото е български .. не ми пука ни за инфлации ни за лихви ни за глупости просто защото е български ако ще да е най-лошия.. но тия момчета просто бълнуват с тва връщане на лева няма как да стане нахендриха ни го и вече .. единствения начин да се върне е след някъв абсолютен икономически крах в който еврото да е като тоалетна хартия. На времето така стана и с блоковете на Козлодуй. Първи Миглена и пасито лъгаха, че "нямало как", трябвало да си самоунищожим държавата (енергетика, селскостопанство и пр.), за да влезем, пък послеще може да оправяме нещата.

    17:45 05.05.2026

  • 72 Анономен

    1 1 Отговор
    Потресен разтфесени това е вие нямате думата само може да лаете

    17:48 05.05.2026

  • 73 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    1 3 Отговор
    На това сборище от неудачници, което се събра около konaнаpa Къстадин, ще му гледаме npocтотиите още в един Парламент, преди да изчезнат напълно и не намират копейките по улиците както бялата златка.

    17:49 05.05.2026

  • 74 Не разбирате ли, че целта е в създаванет

    2 0 Отговор
    на зависимости. Погледнете най-големите харчове на държавите за какво са! Идеята е народът да бачка, да плаща данъци, за да няма много останали пари, после парите от тези данъци да се разкарат по най-престъпен начин или чрез схеми, за да няма излишък и държавите да взимат дълг, чието обслужване да изяжда голяма част от финансовия ресурс. Проблемът, е че с тази инфлация се качват и приходите в хазната и после трябва пак да дойдат малоумни проекти и кражби, за да няма излишък. И така се върти спиралата с десетки години, докато не дойде кредитора и не си поиска част от държавата, правителството, децата, родителите и сие. Само погледнете през миналите години къде са най-големите харчове. Например АЕЦ Белене, АПИ, Ф16 самолети, милиарди се крадат в здравеопазване, администрация и сие. И нищо не става. А икономическата логика е като взимаш заем, то да има някаква позитивна логика.

    17:49 05.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 питане

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    В този случай дъщерята на Рашков,наследница на поне 30 скъпи имоти и половината да загуби,другите 15 ще останат.Ако това влезе в сила,бедняците ще останат голтаци.

    17:53 05.05.2026

  • 77 Дядо от село

    3 3 Отговор
    Честито на всички гласували за Радев... Гответе се за Радевата зима.. Веднага почва със заеми за заплати на нашите хора, настанени на синекурни държавни длъжности..

    17:54 05.05.2026

  • 78 русороб

    0 1 Отговор
    РадеФ НАШ. Тръмп НАШ.
    ХА ХА ХА

    17:59 05.05.2026

  • 79 Аз съм веган

    0 2 Отговор
    Обичам когато копейките се скубят и драскат.Кеф.

    Коментиран от #89

    18:02 05.05.2026

  • 80 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Завърнал се":

    Не схващаш че е въпрос на принцип да те питат кога да се въведе, макар че имаше читави финансисти начело със Стив Ханке, на които излезе пяна на устата да обясняват с аргументи че не е сега момента при такава разлика в покупателната способност. Свикнал си на унижения и не ти правят впечатление. Сега ще свикнеш и да те лъжат непрекъснато и ти да се хващаш като рибка. А такива като мазния арменец Хампаргъзян са най- отвратителната еманация на боклука от несвършилия преход. Не си заслужава да ти се обяснява повече. Бъди здрав и стягай здраво каиша.Олигарсите и крадците няма да плащат, ще плащаш ти.

    18:02 05.05.2026

  • 81 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Хмм":

    достатъчно са им гласовете да запазят охраната на пеевски и борисов, без техните гласове охраната щеше да падне

    18:02 05.05.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 А бе бунак,

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дориана":

    Има само едно нещо, невъзможно. Да се върнеш там, откъдето си излязал. Всичко друго е възможно, стига да има желание.

    18:06 05.05.2026

  • 84 "демократ"

    0 2 Отговор
    Нямам притеснения, защото съм в клуба на богатите.

    18:06 05.05.2026

  • 85 Ми те повечето държави

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Завърнал се":

    Могат да излязат от Еврозоната само Франция не може да излезе защото има милярди задължения. Няма страшно ние оставаме и ние ще ги плащаме както и на Украйна. Ние сме на поста и само влизаме никога не излизаме. Щот имаме да плащаме.

    18:07 05.05.2026

  • 86 Хмм

    2 0 Отговор
    няма пари за пенсии и заплати, ужас, "успешното правителство" е оставило празна хазна,то също тегли само за два месеца милиард и половина евро

    18:08 05.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ще плащате

    2 1 Отговор
    Докато ви се изминат жилите. Ай ся мрънканици.

    18:09 05.05.2026

  • 89 Веганите

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Аз съм веган":

    сте си швecтерчета.

    18:10 05.05.2026

  • 90 Ще плащате

    2 0 Отговор
    Докато ви се изкинат жилите. Ай ся мрънканици.

    18:11 05.05.2026

  • 91 Червен картон

    1 1 Отговор
    От Възраждане толкова ли са прости. В държавата няма пари. Откъде да ги вземат?

    18:14 05.05.2026

