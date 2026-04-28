Звезда от „Танцуващият с вълци" получи доживотна присъда за сексуален тормоз

Съдия в Невада осъди актьора от индиански произход Нейтън Преследващия Кон, познат с ролята си във филма „Танцуващият с вълци", на доживотен затвор за сексуално насилие над жени и момичета от коренното население, предаде Асошиейтед прес.
Преди това съдебните заседатели го признаха за виновен по 13 обвинения, свързани предимно със сексуално насилие над три жени.
Жертвите и техните семейства казаха пред съдия Джесика Питърсън, че продължават да страдат от травмата, причинена от 49-годишния актьор, и изпитват трудности по отношение на вярата си, след като той е злоупотребил с позицията си на духовен лидер, пише БТА.
Преследващия кон си е спечелил репутация сред индианските племена в САЩ и Канада като лечител знахар, който е способен да общува с духове. Според разследването той е злоупотребявал системно с положението си, като е насилвал физически и сексуално момичета и жени от коренното население, вземал си е малолетни съпруги и е ръководил религиозен култ.
„Няма начин да си върна младостта, загубеното детство, първия ми път, първата ми целувка, дипломирането, което никога не съм имала. Животът, който това малко момиче би могло да има, ми беше отнет завинаги", каза Корена Леоне-Лакроа, която е била на 14 години, когато Преследващия кон я е насилил.
Преследващия кон, който продължава да отрича обвиненията срещу него, ще има право на условно освобождаване след като изтърпи 37 години от присъдата си.
Съдия Питърсън сподели, че е останала впечатлена от постоянното му отричане на обвиненията, въпреки доказателствата, представени по време на процеса.
„Вие сте се възползвали от доверието и духовността на тези жени и сте ги манипулирали за собствено удоволствие", каза тя, преди да произнесе присъдата. Когато заседанието приключи, в залата се чуха аплодисменти.
Присъдата слага край на продължилите с години усилия за съдебно преследване на бившия актьор, след като той беше арестуван и обвинен за първи път през 2023 г.
Нейтън Преследващия кон е роден в резервата „Роузбъд" в Южна Дакота и е най-известен с ролята си на Голямата усмивка във филма „Танцуващият с вълци" на Кевин Костнър. Индианецът е обвинен в сексуални престъпления и в други щати на САЩ, както и в Канада.
