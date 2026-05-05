Блейк Лайвли и Джъстин Балдони се споразумяха 2 седмици преди старта на делото

Правният спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони, възникнал около филма "Никога повече", приключи със споразумение извън съда, постигнато дни преди насроченото съдебно заседание.

Двете страни финализираха договореността в началото на седмицата, приблизително две седмици преди делото да бъде разгледано по същество на 18 май. Развитието идва след решение на федерален съдия, с което бяха отхвърлени 10 от общо 13-те иска, предявени от Лайвли.

В съвместно изявление двете страни подчертават, че филмът остава „източник на гордост“ за всички, участвали в създаването му, и акцентират върху темата за домашното насилие, която стои в основата на продукцията. Те признават, че процесът е бил съпътстван от сериозни предизвикателства и че повдигнатите от актрисата въпроси са заслужавали внимание.

Съдебният спор започна през декември 2024 г., когато Блейк Лайвли подаде иск срещу Балдони, обвинявайки го в сексуален тормоз по време на снимките. Режисьорът отхвърли обвиненията и през януари 2025 г. заведе насрещен иск за 400 милиона долара срещу актрисата, съпруга ѝ Райън Рейнолдс и тяхната пиарка, с твърдения за клевета и изнудване. Този иск беше отхвърлен от съда през юни същата година.

По-късно федералният съдия Луис Лиман отхвърли и по-голямата част от претенциите на актрисата, включително тези за сексуален тормоз и клевета. Делото обаче продължи по три пункта – нарушаване на договор, ответни действия и съучастие в ответни действия – до постигането на окончателното споразумение.

В рамките на съдебната процедура бяха разкрити и лични комуникации на актрисата. Сред тях – имейл до Бен Афлек и тогавашната му съпруга Дженифър Лопес с молба да гледат нейна версия на филма. Публичност получиха и съобщения с Тейлър Суифт, в които певицата използва остър език по адрес на Балдони.

През лятото на 2025 г. Джъстин Балдони направи опит да призове Тейлър Суифт като свидетел, но призовката впоследствие беше оттеглена. По информация на американски медии, напрежението около случая е довело до прекъсване на контактите между певицата и Блейк Лайвли.

Съдебни източници посочват, че постигнатото споразумение слага край на един от най-широко отразяваните правни конфликти в развлекателната индустрия през последните месеци.