Пуснаха първия ТРЕЙЛЪР на новия "Спайдърмен"

На 18 март беше пуснат първият трейлър за новия Спайдърмен, показващ тъжния Питър Паркър, изигран от Том Холанд, и завръщането на Марк Ръфало като Хълк. Изминаха пет години от успеха на предишния филм, „Спайдърмен: Няма път към дома“. Продължението ще открие нова глава за супергероя в кинематографичната вселена на Marvel. Четвъртият самостоятелен филм за Спайдърмен е със заглавие „Нов ден“.

Премиерата му ще се състои на 31 юли 2026 г.

Sony и Marvel първоначално планираха да пуснат филма седмица по-рано. Премиерата на филма обаче беше отложена заради "Одисея" на Кристофър.

Новият епизод ще даде началото на нова трилогия, посветена на супергероя. Предишните филми – „Спайдърмен: Завръщане у дома“ (2017), „Спайдърмен: Далеч от дома“ (2019) и „Спайдърмен: Няма път към дома“ (2021) – образуваха една единствена история.

Marvel Studios не разкрива подробности за сюжета, а актьорите и създателите го пазят в тайна на пресконференции. Сади Синк, която се присъедини към актьорския състав, отбелязва, че елементите на сюжета са дори по-секретни от спойлерите за края на „Stranger Things“.

Президентът на Marvel Studios и главен креативен директор на Marvel Кевин Файги заяви, че в новия филм Спайдърмен е сам, изцяло посветен на защитата на града, и се изправя срещу улична престъпност, а не срещу заплахи, които ще доведат до края на света.

Подзаглавието „Нов ден“ препраща към едноименната арка на комикса „Невероятният Спайдърмен“, която започва през 2008 г. с брой #546. Историята бележи ново начало за героя: Питър Паркър е сам, бракът му с Мери Джейн никога не е съществувал в новата реалност поради събитията от арката „Още един ден“ и героят се връща към обичайния модел на сериала да съчетава ежедневната си работа като фотограф и живота си като супергерой.

Актьорският състав включва:

Том Холанд („Отмъстителите: Краят“) като Питър Паркър, Спайдърмен.

Зендая („Еуфория“) като MJ, приятелката и любовта на Питър.

Сейди Синк („Stranger Things“) - ролята е неизвестна.

Джейкъб Баталон („Отмъстителите: Война без край“) като Нед, приятелят на Питър.

Джон Бернтал („Форд срещу Ферари“) като Наказателя.

Марк Ръфало („Горкият“) като д-р Брус Банър, Хълк.

Лиса Колон-Заяс („Мечката“) - ролята е неизвестна.