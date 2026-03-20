Новини
Любопитно »
Пуснаха първия ТРЕЙЛЪР на новия "Спайдърмен"

20 Март, 2026 11:14 620 5

  • спайдърмен-
  • трейлър

Продължението ще открие нова глава за супергероя в кинематографичната вселена на Marvel

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 18 март беше пуснат първият трейлър за новия Спайдърмен, показващ тъжния Питър Паркър, изигран от Том Холанд, и завръщането на Марк Ръфало като Хълк. Изминаха пет години от успеха на предишния филм, „Спайдърмен: Няма път към дома“. Продължението ще открие нова глава за супергероя в кинематографичната вселена на Marvel. Четвъртият самостоятелен филм за Спайдърмен е със заглавие „Нов ден“.

Премиерата му ще се състои на 31 юли 2026 г.

Sony и Marvel първоначално планираха да пуснат филма седмица по-рано. Премиерата на филма обаче беше отложена заради "Одисея" на Кристофър.

Новият епизод ще даде началото на нова трилогия, посветена на супергероя. Предишните филми – „Спайдърмен: Завръщане у дома“ (2017), „Спайдърмен: Далеч от дома“ (2019) и „Спайдърмен: Няма път към дома“ (2021) – образуваха една единствена история.

Marvel Studios не разкрива подробности за сюжета, а актьорите и създателите го пазят в тайна на пресконференции. Сади Синк, която се присъедини към актьорския състав, отбелязва, че елементите на сюжета са дори по-секретни от спойлерите за края на „Stranger Things“.

Президентът на Marvel Studios и главен креативен директор на Marvel Кевин Файги заяви, че в новия филм Спайдърмен е сам, изцяло посветен на защитата на града, и се изправя срещу улична престъпност, а не срещу заплахи, които ще доведат до края на света.

Подзаглавието „Нов ден“ препраща към едноименната арка на комикса „Невероятният Спайдърмен“, която започва през 2008 г. с брой #546. Историята бележи ново начало за героя: Питър Паркър е сам, бракът му с Мери Джейн никога не е съществувал в новата реалност поради събитията от арката „Още един ден“ и героят се връща към обичайния модел на сериала да съчетава ежедневната си работа като фотограф и живота си като супергерой.

Актьорският състав включва:

Том Холанд („Отмъстителите: Краят“) като Питър Паркър, Спайдърмен.

Зендая („Еуфория“) като MJ, приятелката и любовта на Питър.

Сейди Синк („Stranger Things“) - ролята е неизвестна.

Джейкъб Баталон („Отмъстителите: Война без край“) като Нед, приятелят на Питър.

Джон Бернтал („Форд срещу Ферари“) като Наказателя.

Марк Ръфало („Горкият“) като д-р Брус Банър, Хълк.

Лиса Колон-Заяс („Мечката“) - ролята е неизвестна.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мнение

    5 2 Отговор
    Аре вече махнете ги тия простотии бе драскачи!
    Колко малоумни версии още трябва да търпим на "спайдърмен", "супермен", "батман" и др???

    Когато се изчерпате откъм сценарии за добри филми, пристъпвате към предъвканите вече комикси???

    Например направете филм за "Епщайн", островът му и ВСИЧКИ участвали в "партитата" на острова, според документите!
    ЗНАЕТЕ ЛИ КАКЪВ ЩЕ БЪДЕ РЕЙТИНГЪТ???
    МНОГОКРАТНО ПО-ВИСОК И ОТ ТИЯ С ОСКАРИТЕ (ДАЖЕ И НЯКОИ ОТ ТЯХ МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖАТ ОТ "ЕПЩАЙНОВЦИТЕ")!!!

    Коментиран от #5

    11:28 20.03.2026

  • 3 Механик

    1 1 Отговор
    Виждам, че актьора не е черничък, значи е поне 3-тополов.
    Тук две мнения по въпроса не може да има.

    11:49 20.03.2026

  • 4 ЕстетЪ

    3 0 Отговор
    ...и този филм стана сериал.

    12:25 20.03.2026

  • 5 Кубинки в зъбите

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Няма кой да го направи,защото всички са замесени.

    12:27 20.03.2026