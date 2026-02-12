Брендън Фрейзър и Рейчъл Вайс се завръщат в "Мумията"

57-годишният Брендън Фрейзър и 55-годишната Рейчъл Вайс ще участват в продължението на поредицата „Мумията“, съобщава Deadline. Премиерата на филма е насрочена за 19 май 2028 г.

Изданието отбелязва, че актьорите вече са се появявали във филмите „Мумията“. Вайс може да се види в първите две части на поредицата – „Мумията“ (1999) и „Мумията се завръща“ (2001). Фрейзър е участвала в три филма, включително „Мумията: Гробницата на драконовия император“ (2008).

Deadline съобщи, че актьорите водят преговори за завръщане към поредицата през ноември. Подробности за сюжета все още не са разкрити. Матю Бетинели и Тайлър Джилет, известен с филма на ужасите за вампирите „Абигейл“ (2024), ще режисират. Сценарият е поверен на Дейвид Когешал („Сирак 3“, „Семейният план 2“, „Сирак: Първа жертва“).