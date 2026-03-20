K-pop групата BTS издаде нов албум преди голямото си завръщане на сцената

Южнокорейската момчешка група BTS издаде нов албум, представян като отражение на корейските ѝ корени и идентичност, на фона на нарастващото вълнение в навечерието на грандиозния концерт в Сеул, който ще отбележи завръщането ѝ на сцената, предаде АФП.

Албумът Arirang е първият студиен проект на BTS след Be от 2020 г.

Концертът на открито в събота вечер, който се очаква да привлече около 260 000 души в сърцето на южнокорейската столица, ще отбележи първото появяване на сцената на феноменалната кей-поп група след пауза от близо четири години. През това време седмината членове на BTS отбиха задължителната си военна служба, припомня БТА.

Грандиозното шоу предшества световно турне, в рамките на което групата ще изнесе най-малко 82 концерта в 34 града.

„Задълбочено размишлявахме върху идентичността ни и най-добрият начин да изразим нашата автентичност е чрез цялостната ни музика и изпълнения“, каза Джимин от BTS преди излизането на новия албум.

Започващ с Body to Body и завършващ с Into the Sun, албумът Arirang, включващ 14 песни, черпи името си от народна песен, която изразява носталгия и раздяла и често е считана за неофициален национален химн на Южна Корея.

Вълнението в Сеул нараства в навечерието на грандиозния концерт на BTS: хотелите отдавна са пълни, а хиляди фенове пристигат от чужбина, което ясно показва огромната международна популярност на групата, въпреки че тя пее предимно на корейски.

Улиците са украсени с лилави и сини транспаранти с надпис Welcome BTS & ARMY – начина, по който фенове на групата наричат себе си. Суичъри с качулка, портмонета и фигурки с образа на Би Ти Ес се продават във временни магазини и минимаркети.

Сред гостите на столицата са две почитателки на групата от Филипините, които са дошли чак до Сеул, въпреки че не са успели да си намерят билети за концерта в събота.

По време на шоуто се очаква BTS да изпълнят песните от новия си албум, който според няколко източника е записан по време на престоя на групата в Лос Анджелис, САЩ.

Въпреки че албумът включва сътрудничества с западни композитори и продуценти, заглавието му Arirang служи, за да „напомни на международните фенове, че BTS е преди всичко корейска група“, казва Грейс Као, професор по социология в Йейлския университет.

Четирима от членовете на BTS са отбили военната си служба близо до силно укрепената граница между Северна и Южна Корея, известна с бодливата си тел, суровите зими и интензивната си подготовка.

По този начин момчетата „се завръщат по-силни, готови да продължат по пътя си“, споделя пред АФП Лукия Кирацоглу, фенка от Гърция.

На върха на славата си преди паузата BTS бяха сред най-слушаните артисти в платформата „Спотифай“, заедно с Тейлър Суифт и Джъстин Бийбър.

След като посетиха Белия дом, издадоха песни на английски език с феноменален успех и изнесоха концерти на емблематични места по целия свят, членовете на Би Ти Ес избраха историческа обстановка за концерта, отбелязващ завръщането им: обширния площад Гуангуамун в Сеул, близо до кралския дворец Гьонбокун – сцена на много политически прояви.

Стрийминг гигантът Нетфликс, който ще излъчи концерта на живо в около 190 държави, отбеляза, че албумът представлява „задълбочено размишление върху корените и идентичността“ на BTS.

Този нов албум „прилича на любовно писмо, адресирано към родната им страна“, смята кей-поп колумнистът Джеф Бенджамин от „Билборд“.

Според него „фактът, че BTS открива тази нова ера с внушителен концерт в самото сърце на Сеул, създава впечатлението за група, която държи Корея да остане във фокуса на това мащабно очаквано завръщане“.