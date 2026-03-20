Новини
Любопитно »
Внимание: Облак фини прахови частици ще замърси въздуха в части от Европа

20 Март, 2026 18:01 430 1

  • фини прахови частици-
  • фпч-
  • замърсяване-
  • замърсяване на въздуха-
  • европа

За това предупреждава Службата за климатични промени "Коперник" на Европейския съюз

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

През следващите дни в части от Европа се очаква "значителен" епизод на замърсяване на въздуха с фини прахови частици, предупреди Службата за климатични промени "Коперник" на Европейския съюз, цитирана от АФП.

Това "влошаване на качеството на въздуха" се дължи на фини прахови частици (PM 2,5) в Западна Европа, които ще засегнат няколко държави. Сред тях са Германия, Белгия, Франция, Ирландия, Нидерландия и Великобритания, пояснява БТА.

"Въпреки че това е обичайно явление през пролетта, то представлява сериозна ситуация, причинена от фини частици, произхождащи от различни източници, и по-специално от селското стопанство", се казва в прессъобщението на "Коперник".

Земеделските стопани са в период на торене, което е източник на емисии на амоняк - силно дразнещ газ и предшественик на фините частици. Стабилните метеорологични условия освен това пречат на разсейването на тези замърсители, които произхождат и от автомобилния транспорт.

Качеството на въздуха ще се влоши допълнително и от увеличаването на количеството на полени от бреза и елша.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    0 0 Отговор
    Радиоактивни има ли?
    Или всички са радиопасивни..

    18:08 20.03.2026