Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тревожна тенденция: Европа се затопля два пъти по-бързо от останалия свят

30 Април, 2026 18:59 613 14

2025 г. е третата най-топла година в историята на наблюденията за Европа

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Европа се затопля с повече от два пъти по-бързо от глобалната средна стойност вследствие на климатичните промени, показва последният доклад за състоянието на климата на континента. Данните сочат, че през последните три десетилетия средната температура на планетата се е повишавала с около 0,27°C на десетилетие, докато в Европа темпът достига приблизително 0,56°C за същия период.

В резултат на тази тенденция средната температура на континента вече е с около 2,5°C по-висока спрямо прединдустриалните нива, при глобално повишение от приблизително 1,4°C. Според учените ускореното затопляне води до увеличаване на екстремните метеорологични явления, нарастване на смъртността, свързана с горещини, и разширяване на мащаба на горските пожари.

Докладът на Copernicus Climate Change Service отчита, че 2025 г. е третата най-топла година в историята на наблюденията за Европа, със средна температура от 10,41°C. През същата година 95% от територията на континента е регистрирала температури над обичайните стойности, което според Хана Клоук от University of Reading показва, че вече не става дума за изолирани климатични аномалии, а за системна промяна на базовите климатични условия.

Един от ключовите фактори за ускореното затопляне е географската близост на Европа до Арктика – регионът с най-бързо покачващи се температури на планетата, където затоплянето достига около 0,75°C на десетилетие. Допълнително влияние оказват и дългосрочните политики за ограничаване на замърсяването на въздуха. Намаляването на аерозолите, които отразяват слънчевата радиация обратно в космоса, води до по-голямо задържане на топлина в атмосферата.

Климатичните промени създават и т.нар. положителни обратни връзки, които допълнително ускоряват процеса. Повишаването на температурите променя атмосферната циркулация и увеличава честотата и интензивността на летните горещи вълни. Намаляването на снежната покривка, която обичайно отразява слънчевата радиация, също допринася за допълнително затопляне. През март 2025 г. снежната покривка в Европа достига едно от най-ниските си нива от началото на наблюденията през 1983 г.

Последствията вече са ясно измерими. През 2025 г. горски пожари са засегнали над 1 034 000 хектара територия – най-голямата регистрирана площ до момента. В страни като Испания, Кипър, Обединеното кралство, Нидерландия и Германия са отчетени рекордни нива на емисии от пожари. Увеличава се и честотата на дните със силен топлинен стрес, като почти половината от Европа е преживяла над средния брой такива дни, а в Испания те са били с около 50 повече от обичайното.

Паралелно с това по-топлата атмосфера задържа повече влага и енергия, което води до по-интензивни бури и наводнения. През 2025 г. подобни екстремни явления са причинили смъртта на най-малко 21 души и са засегнали около 14 500 души в Европа.

Затоплянето се проявява особено силно и в традиционно по-студените северни региони. В субарктическите части на Скандинавия са регистрирани продължителни горещи вълни с температури над 30°C, което е нетипично за тези географски ширини. Същевременно ледниците в Европа продължават да се оттеглят, като Гренландия е загубила около 139 милиарда тона лед за една година, допринасяйки за повишаването на морското равнище.

Според Акшай Деорас от University of Reading промените са „дълбоко тревожни“, като условията в Европа са се трансформирали значително още от средата на XX век – с по-топли, по-влажни и по-кратки зими, които влияят върху снежната и ледниковата покривка и създават предпоставки за екстремни горещини.

В този контекст международните усилия за ограничаване на климатичните промени, заложени в Парижкото споразумение, придобиват все по-голямо значение. Споразумението предвижда ограничаване на глобалното затопляне до под 2°C, с цел достигане на праг от 1,5°C, който според научните оценки значително би намалил рисковете и последиците от климатичните промени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напишете истината

    12 2 Отговор
    Европа умира два пъти по-бързо от останалият свят защото е водена от неадекватни усмихващи се и целуваш ти се индивиди от Брюксел.
    И потъването на Европа няма нищо общо с екологична а с умствена ръководна управляваща тъпо умна брюкселска идиотщина

    Коментиран от #12

    19:03 30.04.2026

  • 2 Тръмп

    3 2 Отговор
    Трае да ядете по малко фелафел

    19:04 30.04.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 1 Отговор
    Това е логично,защото ЕС се напълни с печки от Африка!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    19:05 30.04.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Наистина тревожна тенденция - в тва европейско затопляне съм си пуснал радиаторчето да ме топли и то и се чудя дали да не напаля парното!

    Ако потърсим някаква корелация ще видим, че Европа полага най-големи усилия срещу глобалното затопляне и изнасилва населението си със зелени прототии - резултата е по-бързо затопляне. Значи наблюдавайки тази взаимовръзка един нормален човек е реши да зареже зелената измама и да си живее живота... НО НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ В БРЮКСЕЛ НОРМАЛНИ НЯМА!

    19:06 30.04.2026

  • 5 Гост

    3 3 Отговор
    30 април 2026, 0 градуса и вали сняг. КЪде го виждате това затопляне. По-студена пролет не съм живял

    Коментиран от #11

    19:09 30.04.2026

  • 6 Иван

    5 0 Отговор
    Още климатичен рекет!
    Тези глупости нямат нищо общо с индустриализацията. В момента само Китай и Индия годишно произвеждат толкова въглеродни емисии , колкото цяла Европа за десетилетие, така че ако има пряка зависимост
    между индустриализацията и климатичните промени , в Азия трябва да си варят живи в момента.
    Аман от измислени анал-лизатори!

    19:12 30.04.2026

  • 7 1111

    1 1 Отговор
    Пълни глупости - тука ша изпукаме от студ, кво затопляне, кви пет левро? Освен това, статистиката трябва да отчита и колко пенсионера ще оцелеят в топлото, щото нямат пари за ток, за да не измрат от студ.

    19:14 30.04.2026

  • 8 Нормално

    7 0 Отговор
    Европе поема по-голяма част от глобалното затопляне, за да може на останалия свят да му е по-хладно. То и икономическата политика на Европа е такава - Европа се самонаранява икономически, за да може останалият свят да произвежда повече

    19:14 30.04.2026

  • 9 Пич

    4 1 Отговор
    Малоумнците Урсулианци спряха въздушните течения с още по малоумните си ветърни мелници!!!

    19:18 30.04.2026

  • 10 Ти си

    4 0 Отговор
    Сега да уточним някои неща !
    Европа е малък континент в сравнение с другите, гъсто населена с огромно количество пътнаинфраструктира и жилищни заради които за капак са покрити със солариум панели и фотоволтаици които при нагряване от слънцето отдават акомулираната топлина обратно в атмосферата .Изсичане на горите и повишаване на площите на обработваемите земи , екстремните ограничаване на малките прахови частици които имат способноста да отразяват слънчевите лъчи за да непопадат директно върху земята.
    Всичко друго са зелени глуписти ......

    19:19 30.04.2026

  • 11 Луд Скайуокър

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Малко си живял за това е така . Аз съм преживял снеговалеж на Гергьовден на 694 М надморска височина.

    19:24 30.04.2026

  • 12 Само като информация

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Напишете истината":

    Пясъчният сахарски вятър който носи частици от пустинята достига до Европа за около 24 или най-много 36 часа. Наистина ли си въобразявате че ако тук спазваме някакви екологични правила там в арабския свят където не се спазват никакви такива замърсяването не достига до нас за около ден и половина Макс. Или стадото е много много изкукуригало или са го облъчи ли но това няма нищо общо с Чернобил от Изток а с някакви брюкселски соросоидни идиотски твърдения

    19:26 30.04.2026

  • 13 ИВАН

    0 0 Отговор
    Гъсто населена и застроена, само асфалт и бетон, фотоволтаици, изсечени гори .... как няма да се затопля.

    19:45 30.04.2026

  • 14 Хаха

    1 0 Отговор
    Разбира се,че се затопля.В края на април на Петрохан и всички високи места вали сняг.

    19:46 30.04.2026