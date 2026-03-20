Новини
Любопитно »
Анна Курникова разкри името на четвъртото си дете с Енрика Иглесиас (СНИМКА)

20 Март, 2026 14:58 1 330 9

  • енрике иглесиас-
  • анна курникова-
  • дете-
  • име-
  • син

Двойката посрещна новородения си син в края на миналата година

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Събина Андреева

Бившата тенисистка Анна Курникова и дългогодишният ѝ партньор Енрике Иглесиас разкриха името на четвъртото си дете, три месеца след раждането му, като новината беше споделена чрез публикация в Instagram.

44-годишната Курникова публикува рядък семеен кадър, на който се виждат четирите им деца. На снимката тримесечното бебе е в скута на дъщеря им Мери, докато близнаците Люси и Николас позират до тях. Фотографията, заснета по време на разходка с лодка край Маями, показва рядък момент от личния живот на двойката, която традиционно избягва публичност.

С публикацията Курникова за първи път разкри името на най-малкия член на семейството – „Люси + Николас + Мери + Ромео“, написа тя, потвърждавайки, че синът им носи името Ромео. Името предизвика множество положителни реакции сред почитателите, които отбелязаха препратката към класическата трагедия Ромео и Жулиета на Уилям Шекспир.

Двойката посрещна четвъртото си дете на 17 декември, като първоначално обяви новината в социалните мрежи без да уточнява пола и името на бебето. Тогава Курникова сподели снимка на новороденото, увито в одеяло и поставено до плюшена играчка.

По информация на източници, цитирани от People, двамата родители са приели новината с ентусиазъм. „Анна и Енрике са изключително щастливи от появата на четвъртото си дете. Те буквално са на седмото небе“, посочва източникът. Той допълва: „Животът им винаги е бил динамичен и изпълнен с енергия, а сега е още по-оживен, но също така изпълнен с радост и любов.“

Анна Курникова и Енрике Иглесиас са заедно от 2001 г., когато се запознават по време на снимките на видеото към хита Escape. Оттогава те изграждат стабилна връзка далеч от медийното внимание, като рядко коментират личния си живот.

Бившата тенис звезда достига до осмо място в световната ранглиста и записва значителни успехи на двойки, включително титли от Откритото първенство на Австралия заедно с Мартина Хингис. Тя прекратява активната си кариера още в началото на 20-те си години заради серия от контузии.

През последната година Курникова предизвика притеснение сред феновете, след като беше забелязана с ортопедична обувка и в инвалидна количка в Маями. По-късни нейни появи, включително по време на ежедневни активности с децата ѝ, показаха, че състоянието ѝ се е подобрило.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Браво

    20 0 Отговор
    Жената си има семейство, а нашият шматарок още обикаля по дърти ромейки като пар ясник!

    15:01 20.03.2026

  • 3 Лена

    2 15 Отговор
    Курника може да захранва източния фронт с мяса.

    15:07 20.03.2026

  • 4 Енрика?!

    5 0 Отговор
    Май още едно кръщаване ще трябва според Събина,от Енрике в Енрика!

    15:23 20.03.2026

  • 5 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    На това му викам аз семейство ,дано никога не се разделят

    15:38 20.03.2026

  • 6 Кори Гофф

    4 0 Отговор
    ЕНРИКЕ ИГЛЕСИАС,А НЕ ЕНРИКА! ЕНРИКА Е ЖЕНА.

    15:44 20.03.2026

  • 7 Прекрасни

    5 0 Отговор
    и истински ! Щастливи деца и щастливи родители !

    15:47 20.03.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Енрика?!🤣 Всъщност...да, Енрика е.😎

    16:28 20.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.