Анна Курникова разкри името на четвъртото си дете с Енрика Иглесиас (СНИМКА)

Бившата тенисистка Анна Курникова и дългогодишният ѝ партньор Енрике Иглесиас разкриха името на четвъртото си дете, три месеца след раждането му, като новината беше споделена чрез публикация в Instagram.

44-годишната Курникова публикува рядък семеен кадър, на който се виждат четирите им деца. На снимката тримесечното бебе е в скута на дъщеря им Мери, докато близнаците Люси и Николас позират до тях. Фотографията, заснета по време на разходка с лодка край Маями, показва рядък момент от личния живот на двойката, която традиционно избягва публичност.

С публикацията Курникова за първи път разкри името на най-малкия член на семейството – „Люси + Николас + Мери + Ромео“, написа тя, потвърждавайки, че синът им носи името Ромео. Името предизвика множество положителни реакции сред почитателите, които отбелязаха препратката към класическата трагедия Ромео и Жулиета на Уилям Шекспир.

Двойката посрещна четвъртото си дете на 17 декември, като първоначално обяви новината в социалните мрежи без да уточнява пола и името на бебето. Тогава Курникова сподели снимка на новороденото, увито в одеяло и поставено до плюшена играчка.

По информация на източници, цитирани от People, двамата родители са приели новината с ентусиазъм. „Анна и Енрике са изключително щастливи от появата на четвъртото си дете. Те буквално са на седмото небе“, посочва източникът. Той допълва: „Животът им винаги е бил динамичен и изпълнен с енергия, а сега е още по-оживен, но също така изпълнен с радост и любов.“

Анна Курникова и Енрике Иглесиас са заедно от 2001 г., когато се запознават по време на снимките на видеото към хита Escape. Оттогава те изграждат стабилна връзка далеч от медийното внимание, като рядко коментират личния си живот.

Бившата тенис звезда достига до осмо място в световната ранглиста и записва значителни успехи на двойки, включително титли от Откритото първенство на Австралия заедно с Мартина Хингис. Тя прекратява активната си кариера още в началото на 20-те си години заради серия от контузии.

През последната година Курникова предизвика притеснение сред феновете, след като беше забелязана с ортопедична обувка и в инвалидна количка в Маями. По-късни нейни появи, включително по време на ежедневни активности с децата ѝ, показаха, че състоянието ѝ се е подобрило.