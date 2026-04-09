Авторката на хитовата поредица "Прислужницата" разкри истинската си самоличност

Авторката на бестселъровата поредица „Прислужницата“ Фрида Макфадън разкри публично истинската си самоличност, след като дълго време пишеше под псевдоним. В интервю за USA Today тя съобщи, че се казва Сара Коен и паралелно с литературната си кариера работи като лекар, специализиран в лечението на мозъчни заболявания.

Решението да излезе от анонимност идва на фона на нарастващия успех на поредицата и предстоящата екранизация на продължението. „Стигнах до момент в кариерата си, в който ми омръзна това да бъде тайна. Омръзна ми хората да спорят дали съм реален човек или трима мъже. Аз съм реален човек, имам истинска идентичност и няма какво да крия“, заявява тя.

Коен обяснява, че дълго време е пазила самоличността си в тайна, за да не се отрази това на медицинската ѝ практика. „Целта ми беше да запазя това в тайна, докато не се оттегля от лекарската си работа, за да не се случи така, че всички около мен изведнъж да разберат и това да повлияе на работата ми“, пояснява тя. През 2023 г., година след публикуването на първата книга „Прислужницата“, тя намалява значително ангажиментите си като лекар и към момента работи само по няколко пъти месечно.

Въпреки разкриването на истинското си име, авторката ще продължи да публикува под псевдонима Фрида Макфадън. „Въпреки че досега не бях споделяла истинското си име, смятам, че винаги съм показвала истинската си същност. Всичко, което съм казвала на читателите си, е било искрено. Името може да е изненада, но всичко останало – не“, допълва тя.

Литературният успех на поредицата вече се пренесе и на големия екран. След доброто представяне на първата филмова адаптация, продължението "Тайната на прислужницата" е в процес на подготовка, като режисьор отново ще бъде Пол Фийг. В главната роля се завръща Сидни Суини, а към актьорския състав се присъединява и Кирстен Дънст.

Сюжетът на продължението проследява героинята Мили Калоуей, която започва работа в дом, където няма право да вижда своя работодател. Постепенно тя разкрива тайни, които се оказват по-мрачни от собственото ѝ минало. Премиерата на филма е насрочена за 17 декември 2027 г.