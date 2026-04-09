"Сова Харис": Подкрепата за Радев продължава да расте

9 Април, 2026 10:50 1 008 26

Оценката за дейността на Илияна Йотова в качеството ѝ на президент на страната е положителна, но не еднозначна

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С наближаването на изборния ден има повишаване на желанието за гласуване. Това показват данните от новото социологическо проучване на агенция "Сова Харис", проведено в периода 2 - 6 април 2026 г. сред 800 български граждани.

Това се дължи на оформянето на позиция сред част от колебаещите се. Този ефект обаче засега не променя радикално картината. Може да се очаква броят на гласувалите да достигне 3 милиона души.

Агенцията отбелязва, че трябва да се има предвид сериозната акция, предприета от МВР срещу купуването на гласове. Посочва се, че ако прогнозата за активността около 3 млн. избиратели се потвърди, ще има значително повишаване на интереса на гражданите към изборния процес.

Засега ситуацията не може да се охарактеризира като вълна, но може да се определи като сериозен прилив.

До изборите остават още 10 дни - обикновено най-важните във всяка кампания, когато могат да се случат събития, които да се отразят на крайния резултат. Такъв ефект би могъл да има един рязък скок на цените на горивата, отбеляза "Сова Харис".

Подписването от служебното правителство на споразумението за сътрудничество с Украйна също е фактор, който има потенциал да промени поведението на гласоподавателите.

Резултатите от изследването сочат, че темата за високите цени и инфлацията се е превърнала в ключова за предизборната кампания. За повече от половината избиратели това е най-важният въпрос. Това е така, след като 69,8% от пълнолетните българи се опасяват, че вследствие на кризата материалното им положение може да се влоши до степен, че ще са затруднени да се издържат. Едва около 1/4 смятат, че няма да се стигне дотам. Това означава, че повечето хора се чувстват на ръба, поради което търсят сигурност и промяна на статуквото.

Подкрепата за отделните политически сили показва една сравнително устойчива картина в последния месец. Лидер е политическият проект на бившия президент Румен Радев. Регистрира се покачване на резултата на "Прогресивна България", което показва, че кампанията им дава положителен резултат с тенденция за развитие.

Подкрепата за ГЕРБ-СДС е стабилна, което предполага сериозна битка на финала на кампанията. В резултат от предстоящия вот се очертава нов двуполюсен модел в политическото ни пространство.

За посоката, в която ще се развиват събитията след изборите, обаче от решаващо значение ще бъдат резултатите на партиите, които ще влязат в Народното Събрание. Важно ще бъде да има възможност да се състави не само правителство, но и квалифицирано мнозинство, което да реформира Конституцията и да избере нови ръководства на регулаторните органи, посочва агенцията.

Според получените резултати трета политическа сила се очертава коалицията ПП-ДБ, която може да има решаващо значение при създаването на реформаторски блок. ДПС пък е четвърта политическа сила с шансове в коалиция да може да контролира квалифицираното мнозинство и да има влияние върху промените в съдебната система.

Шансовете за това обаче намаляват, ако в парламента влезе и шеста политическа сила - тогава относителната тежест на партията на Делян Пеевски ще намалее. В този план се вижда и значението на присъствието в НС на коалицията "БСП-Обединена левица".

"Възраждане", чието място в новия парламент изглежда сигурно, се очертава като коректор, който като опозиция може да влияе върху редица важни решения.

Отбелязва се, че повечето избиратели разбират, че проблемите с инфлацията и цените зависят главно от външнополитически обстоятелства. По тази причина оценката на политическите сили за военните конфликти и за позиционирането на България в тях се оказва основополагащ фактор при оформянето на подкрепата за отделните партии.

Данните показват ясно изразено обществено неодобрение към подписването на споразумението с Украйна от служебното правителство на Андрей Гюров. Делът на отрицателните оценки е доминиращ, докато високият процент на колебаещите се подсказва недостатъчна информираност или сложност на темата. Това е индикатор за дефицит на легитимност при външнополитически решения, взети от служебна власт.

Обществото предпочита умерена и балансирана външнополитическа линия по отношение на войните в Украйна и Иран - повечето хора подкрепят дипломатически подход, отчитащ интересите на всички страни.

Подкрепата за пълно съгласуване с линията на Европейската комисия остава ограничена, което говори за търсене на по-автономна национална позиция. Значителният дял на неопределилите се показва несигурност по отношение на сложната международна обстановка.

Има силно недоверие към последователността на Европейската комисия - мнозинството от гласоподавателите смятат, че не се прилагат еднакви критерии към конфликтите в Украйна и Иран. Това възприятие може да подхранва евроскептични нагласи и усещане за двойни стандарти.

Преобладава скептицизъм относно възможността изборите да произведат стабилно управление. Делът на негативните оценки надвишава положителните, а значителният брой колебаещи се показва ниско доверие в политическата система като цяло. "Сова Харис" посочва, че това е типичен индикатор за хронична политическа нестабилност.

Обществените нагласи са по-скоро критични към способността на служебното правителство да гарантира честни избори. Негативните оценки изпреварват положителните, но без категорично мнозинство, което говори за поляризация и несигурност. Делът на неопределените остава висок, което предполага чувствителност на темата към текущи събития.

Оценката за дейността на Илияна Йотова в качеството ѝ на президент на страната е положителна, но не еднозначна. Делът на позитивните оценки надвишава негативните, което показва стабилен обществен образ. Дори гласоподавателите, които изповядват различни от нейните възгледи, приемат, че ролята ѝ на арбитър и балансьор в политическото пространство е полезна и предизвиква респект.

Очакванията за изборен резултат са силно концентрирани около "Прогресивна България" като водеща политическа сила, докато останалите партии изостават значително.

Същевременно близо 1/3 от хората не могат да преценят, което сигнализира за потенциална динамика и нестабилност в електоралните нагласи. Това разминаване предполага възможност за изненади в кампанията и респективно в резултатите от изборите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    9 7 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ОБЯВЯВА КОАЛИЦИЯ С РАДЕВ!

    Коментиран от #6

    10:51 09.04.2026

  • 2 Бойко Българоубиец

    9 4 Отговор
    Всичките ми тро лове да идват бързо и да ме защитават!

    10:51 09.04.2026

  • 3 Браво и успех!

    11 4 Отговор
    Герберо-пеевските парчета на простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, скимтят и вият.

    10:51 09.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    9 11 Отговор
    В листите на Радев само червени милионери, ВМРО и хора на Доган.Вече има алтернатива -Движение на непартийните кандидати.Партията на редовите хора от протеста.Ако намерите един олигарх в нашите листи елате ме заплюйте!С номер 10 народа влиза в парламента

    Коментиран от #15

    10:52 09.04.2026

  • 5 Ъхъ!!!

    11 5 Отговор
    Ха-ха-ха-хааа! Смешници, 1 април мина, а те продължават с шегите.

    10:52 09.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Изгони гербавите крадци Румба!

    10 8 Отговор
    Успех! Победа за Румен Радев!

    10:54 09.04.2026

  • 8 Румен с големия самолет

    6 1 Отговор
    ППлгДБ ще получат 51% от големия ми самолет в едното място

    10:56 09.04.2026

  • 9 хмммм

    10 3 Отговор
    Расте глупостта ви!

    10:57 09.04.2026

  • 10 БОЦ - ко

    10 3 Отговор
    Отново изборни клишета,
    Родени в минали кампании,
    Отново същите "пердета",
    В плен на свойте мании...

    А стадото в захлас,
    Попива всяка дума,
    И дарява своя глас,
    На поредния дебил безумен !

    10:58 09.04.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    4 7 Отговор
    Всеки ден работи за постигане на пълна победа за Радев. Пълно мнозинство и никаква коалиция. По джоба си всеки разбра, че Радев беше прав за еврото. Народът обедня. Крим си е пак руски и руски ще бъде. Без Русия не може. Както се казваше едно време " Дружбата с Русия е като слънцето и въздуха за съществуването ни"

    Коментиран от #17

    10:58 09.04.2026

  • 12 Ура,,Ура

    4 2 Отговор
    Ако Радев поиска предизборен дебат с тулупа ще си вдигне още повече рейтинга. Независимо от реакцията на тулупа.

    11:00 09.04.2026

  • 13 Сила

    1 2 Отговор
    Наесен пак ...и пак , и пак , и пак ....докато не измре поколението между 1945 и 1990 !!!

    Коментиран от #18, #19

    11:00 09.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Вече

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Те зап люх !
    Стой си на Централна и бърши запетайките по стените на "заведението" щот си циция за хартиики

    Коментиран от #22

    11:01 09.04.2026

  • 16 Има ни пак

    1 2 Отговор
    Треска ги тресе прасетата. И от тая новина и от работата на МВР.

    11:02 09.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 СТАТИСТИК

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    ТИ КОЯ СИ 1970 Г???
    И ОТ ТЕБЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТЪРВЕМ
    ЗА ДА СЕ ОПРАВИ ДЪРЖАВАТА

    11:06 09.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дедовия

    2 0 Отговор
    Радев каквото и да лъже и да маже няма да има мнозинство, мен това ме устройва.

    11:06 09.04.2026

  • 22 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Вече":

    Кой е олигарх в нашата партия ДНК?Кажи име?

    11:07 09.04.2026

  • 23 Усмихнат

    1 0 Отговор
    Драги гъбари, скъпи сънародници! Гласувайте против статуквото, пък после ходете да берете каквото ви душа иска.

    11:08 09.04.2026

  • 24 Западната "демокрация" муахахах

    0 0 Отговор
    Гласуваш, гласуваш и накрая пак... евреин.

    11:08 09.04.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Аз съм":

    Отпадък били руснаците, пък зареждаш гориво от техния Лукойл. Я иди там дето ме са отпадъци, да видиш , че цената мина 2 евро. Бил си 19 годишен тинейджър при промените. И ти си зелено, с мляко около устата, пък акъл раздаваш.

    11:09 09.04.2026

  • 26 Цъ,

    0 0 Отговор
    нема как да повервам на социолог-мултимилионер.

    11:09 09.04.2026

