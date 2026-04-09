Джордж Клуни с остра позиция към Тръмп: Това е военно престъпление!

Двукратният носител на „Оскар“ Джордж Клуни реагира остро на официална позиция на Белия дом, след като отправи публични обвинения към Доналд Тръмп във връзка с неговите закани към Иран преди сключването на временно споразумение.

Повод за конфликта стана коментар на Тръмп, в който той предупреди, че „цяла цивилизация може да загине тази нощ“ в контекста на напрежението с Иран. В отговор Клуни заяви в реч пред ученици в Италия, че подобни изказвания могат да бъдат разглеждани като военно престъпление.

Реакцията на администрацията не закъсня. Директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чънг коментира пред The Independent: „Единственият човек, който извършва военни престъпления, е Джордж Клуни – с ужасните си филми и слабите си актьорски способности.“

В отговор Джордж Клуни публикува остра позиция, в която защити изказването си и отправи критика към тона на институционалната реакция: „Семейства губят близките си. Деца изгарят. Световната икономика е на ръба. Това е момент за сериозен дебат на най-високо ниво, а не за инфантилни обиди.“

Актьорът, чиято съпруга Амал Клуни е адвокат по международното право, допълва: „Военно престъпление е налице, когато има намерение да се унищожи физически дадена нация, както е дефинирано в Конвенцията за геноцида и Римския статут. Каква е защитата на администрацията?“

В типичен за него ироничен тон той добавя: „Освен че ме наричат неуспешен актьор – с което с радост се съгласявам, имайки предвид участието си в "Батман и Робин".“

Междувременно Доналд Тръмп обяви, че отлага с две седмици евентуални действия срещу Иран, докато продължават дипломатическите разговори, насочени към стабилизиране на ситуацията около Ормузкия проток – ключов маршрут за световните енергийни доставки.

Звездата от "Спешно отделение" подчерта, че макар част от реакцията му да съдържа ирония, позицията му остава сериозна.