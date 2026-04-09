Джордж Клуни с остра позиция към Тръмп: Това е военно престъпление!

9 Април, 2026 14:31

Актьорът реагира остро на администрацията на Тръмп, която го нарече "слаб актьор"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Двукратният носител на „Оскар“ Джордж Клуни реагира остро на официална позиция на Белия дом, след като отправи публични обвинения към Доналд Тръмп във връзка с неговите закани към Иран преди сключването на временно споразумение.

Повод за конфликта стана коментар на Тръмп, в който той предупреди, че „цяла цивилизация може да загине тази нощ“ в контекста на напрежението с Иран. В отговор Клуни заяви в реч пред ученици в Италия, че подобни изказвания могат да бъдат разглеждани като военно престъпление.

Реакцията на администрацията не закъсня. Директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чънг коментира пред The Independent: „Единственият човек, който извършва военни престъпления, е Джордж Клуни – с ужасните си филми и слабите си актьорски способности.“

В отговор Джордж Клуни публикува остра позиция, в която защити изказването си и отправи критика към тона на институционалната реакция: „Семейства губят близките си. Деца изгарят. Световната икономика е на ръба. Това е момент за сериозен дебат на най-високо ниво, а не за инфантилни обиди.“

Актьорът, чиято съпруга Амал Клуни е адвокат по международното право, допълва: „Военно престъпление е налице, когато има намерение да се унищожи физически дадена нация, както е дефинирано в Конвенцията за геноцида и Римския статут. Каква е защитата на администрацията?“

В типичен за него ироничен тон той добавя: „Освен че ме наричат неуспешен актьор – с което с радост се съгласявам, имайки предвид участието си в "Батман и Робин".“

Междувременно Доналд Тръмп обяви, че отлага с две седмици евентуални действия срещу Иран, докато продължават дипломатическите разговори, насочени към стабилизиране на ситуацията около Ормузкия проток – ключов маршрут за световните енергийни доставки.

Звездата от "Спешно отделение" подчерта, че макар част от реакцията му да съдържа ирония, позицията му остава сериозна.


  • 1 И най - късно

    12 1 Отговор
    през есента ще бъде преследван за това !

    14:35 09.04.2026

  • 2 Мнение

    7 20 Отговор
    Тоя млоумник не беше ли в документите на Епщайн???

    Вчера гледах видео в което такива като "Елън Дегенерат" има огромен шанс да са си похапвали бебета! Причините, тъй се били поддържали млади, а и понеже били "елит" (та явно всичко им било разрешено)?!

    Откакто излязоха повече документи на Епщайн, все повече ме отвращават тия от Хелливуд!
    Надявам се, че поне част от тях не са замесени!

    Коментиран от #9

    14:40 09.04.2026

  • 3 Клуни от Франция

    4 29 Отговор
    Френският гражданин Клуни критикува американския президент. Какъв безкористен борец за права и свободи и горещ поддръжник на Спящия Джо, който обича да се взира в кози.

    Коментиран от #8

    14:41 09.04.2026

  • 4 хмммм

    5 26 Отговор
    Kakво му разбира главата от политика на този нали е актьор?

    14:54 09.04.2026

  • 5 провинциалист

    6 23 Отговор
    Кратка справка показва, че хамалът на Клуни е родом от Бейрут, което май изчерпва темата.

    14:54 09.04.2026

  • 6 хипи

    3 6 Отговор
    Джордж Клоонеи е с остра позиция към Тръмпеца,с нея си реже сандвичите.

    15:22 09.04.2026

  • 7 провинциалист

    11 3 Отговор
    Сложилите минуси на коментар 5 може да се осмелят да коментират новината от преди 15 минути, че Израел е избомбил централните части на Бейрут, при което са отчетени 203-ма загинали и над 1000 ранени.

    15:22 09.04.2026

  • 8 Пилотът Гошу

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Клуни от Франция":

    Това не му пречи да е прав относно международното право и глупостите на Тръмп… Поне директно да обявят, че международното право вече няма значение, то очевадно е така от доста време…

    16:24 09.04.2026

  • 9 Пилотът Гошу

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Дони Перчемът да не мислиш, че не е вътре …

    Коментиран от #11

    16:25 09.04.2026

  • 10 мдаа

    6 0 Отговор
    Наистина абсурдно изказване. Като се замислиш кой може да бъде враг на една цивилизация, не остава друг отговор, освен варварите. Една цивилизация не може да бъде враг на друга цивилизация, защото това предполага да се разберат по цивилизован начин.🤔

    16:33 09.04.2026

  • 11 Мнение

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пилотът Гошу":

    Мисля, че и той е замесен!
    Не случайно както бе за световен мир, че искаше и Нобеловата награда, след излизането на новите документи към Епщайн, Дончо рязко нападна близкия изток!
    Чух твърдение, че именно Мосад стоели зад Епщайн?!

    16:52 09.04.2026