Каква заплата ще получат астронавтите от лунната мисия Артемис II?

Астронавтите Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джереми Хансен успешно преминаха зад т.нар. тъмна страна на Луната в рамките на мисията Artemis II – първото пилотирано прелитане около естествения спътник на Земята от времето на Apollo 17 през 1972 г. Очаква се екипажът да се завърне на Земята на 10 април, с което мисията ще отбележи ключов етап в стратегията на NASA за връщане на хора на Луната.
Докато технологичните и научните аспекти на полета доминират официалния дневен ред, общественото внимание се насочва и към по-прагматичен въпрос – възнагражденията на астронавтите, участващи в подобни високорискови мисии.
Въпреки изключителната сложност и опасност на професията, астронавтите на NASA са федерални служители и заплащането им се определя по стандартната държавна система – т.нар. General Schedule (GS). В зависимост от опита и ранга, те попадат основно в категории GS-12 до GS-15, което към последните налични данни означава годишни възнаграждения приблизително между 90 000 и 150 000 долара.
Официални данни на NASA за 2025 г. показват, че средното възнаграждение достига около 152 000 долара годишно. Тази сума обаче не включва специфични бонуси за рискови мисии, като извънреден труд или допълнително заплащане за продължителен престой в Космоса – практика, която често предизвиква обществен дебат.
Кариерата на астронавт изисква години подготовка и селекция. Обучението се провежда основно в Johnson Space Center в Хюстън, където кандидатите преминават през интензивни програми по инженерство, пилотиране, оцеляване и работа в екстремни условия. Самият подбор е изключително конкурентен – от хиляди кандидати се избират едва няколко души.
Мисията Artemis II има предимно тестов характер, като проверява системите на космическия кораб Orion, включително навигация, комуникации и поддържане на живота в дълбокия Космос. Тя е част от по-широката програма „Артемис“, чиято цел е устойчиво човешко присъствие на Луната и подготовка за бъдещи мисии към Марс.
