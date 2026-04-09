Каква заплата ще получат астронавтите от лунната мисия Артемис II?

9 Април, 2026 17:32 1 932 20

Въпреки революционното им постижение, четиримата астронавти получават стандартна за НАСА заплата

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Астронавтите Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джереми Хансен успешно преминаха зад т.нар. тъмна страна на Луната в рамките на мисията Artemis II – първото пилотирано прелитане около естествения спътник на Земята от времето на Apollo 17 през 1972 г. Очаква се екипажът да се завърне на Земята на 10 април, с което мисията ще отбележи ключов етап в стратегията на NASA за връщане на хора на Луната.

Докато технологичните и научните аспекти на полета доминират официалния дневен ред, общественото внимание се насочва и към по-прагматичен въпрос – възнагражденията на астронавтите, участващи в подобни високорискови мисии.

Въпреки изключителната сложност и опасност на професията, астронавтите на NASA са федерални служители и заплащането им се определя по стандартната държавна система – т.нар. General Schedule (GS). В зависимост от опита и ранга, те попадат основно в категории GS-12 до GS-15, което към последните налични данни означава годишни възнаграждения приблизително между 90 000 и 150 000 долара.

Официални данни на NASA за 2025 г. показват, че средното възнаграждение достига около 152 000 долара годишно. Тази сума обаче не включва специфични бонуси за рискови мисии, като извънреден труд или допълнително заплащане за продължителен престой в Космоса – практика, която често предизвиква обществен дебат.

Кариерата на астронавт изисква години подготовка и селекция. Обучението се провежда основно в Johnson Space Center в Хюстън, където кандидатите преминават през интензивни програми по инженерство, пилотиране, оцеляване и работа в екстремни условия. Самият подбор е изключително конкурентен – от хиляди кандидати се избират едва няколко души.

Мисията Artemis II има предимно тестов характер, като проверява системите на космическия кораб Orion, включително навигация, комуникации и поддържане на живота в дълбокия Космос. Тя е част от по-широката програма „Артемис“, чиято цел е устойчиво човешко присъствие на Луната и подготовка за бъдещи мисии към Марс.


  • 1 събино вземи да отслабнеш

    8 3 Отговор
    събином ти няма да вземеш тая заплата докато пишеш тая помия

    доста ще има да зяпаш на хората във касичките колко вземат ама ти нищо няма да вземеш пак ще си гладна мисирска

    17:35 09.04.2026

  • 2 Пич

    14 6 Отговор
    Леле......революционно постижение !!!??? Това е непряко признание, че тези никога не само не са стъпвали на Луната, но досега не са и обикаляли около нея !!!

    17:35 09.04.2026

  • 3 Тея земат колко тиражия в саш

    14 2 Отговор
    Малко пари им дават да летят до луната

    Коментиран от #13

    17:36 09.04.2026

  • 4 Бою първи

    10 0 Отговор
    Аз летях до слънцето е гепих от там тва онва не се оплаквам

    17:37 09.04.2026

  • 5 На небето банкомат няма

    9 2 Отговор
    Всекиму според потребностите.

    Коментиран от #11

    17:42 09.04.2026

  • 6 Файърфлай

    11 0 Отговор
    За сведение на посрещачите: тъмна страна на Луната няма.Това е метафора,придобила популярност от класическия албум на PINK FLOYD.Луната си е една сфера и както Земята си има дни и нощи в отделните й зони.А това.че е обърната винаги с едната си половина към Земята,съвсем не означава ,че над другата е вечен мрак.

    Коментиран от #17

    17:50 09.04.2026

  • 7 Знаем, знаем

    8 6 Отговор
    В Холивуд са добре платени...

    17:51 09.04.2026

  • 8 бюро по труда

    6 3 Отговор
    За опитни зайчета не е много.Хората са назначени и толкова.Само тук се надуват фанфари и вувузели.Раздават се ордени,медали и титли.Нашия Г.Какалов-Иванов откакто направи няколкочасовия си полет нещо работил ли е?Нищо.А публикувайте какви пенсии получава да ни стане ясно.Че и на всичкото отгоре се и разведе защото съпругата му нямала образование,била бръснарка и не отговаряла на големия му статус в обществото.А той горкия написан текст от четири изречения не може да прочете без да греши.В САЩ никоя фирма няма да ти плати и цент без да вършиш нещо.Приключи ли ти договора и си на трудовата борса.

    17:59 09.04.2026

  • 9 йокток

    5 0 Отговор
    Каква заплата ще получат астронавтите от лунната мисия Артемис II

    Минималната 620 евро

    Коментиран от #14

    18:00 09.04.2026

  • 10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор
    Ако им дадат великденски бонуси, ще се изравнят с нашите пенсионери! Да ги ожалиш!

    18:02 09.04.2026

  • 11 Эва

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "На небето банкомат няма":

    Така е но може и да са на комисионни от църквите да повтарят,че има Бог.Един Гагарин сподели на висок глас,че горе Господ няма и самия той изчезна.

    18:06 09.04.2026

  • 12 а Каква заплата ще получат

    5 0 Отговор
    писарите за пълнежите за ритнитопковци
    кифли и словоизлияния на бръмбари и калинки
    от епопея на забравените некадърници облажили се навремето на сладки службици

    18:13 09.04.2026

  • 13 Хахахаха😂😂😂😂

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тея земат колко тиражия в саш":

    Ти да не си мислиш, че са летяли? Поредната холивудска боза!

    Коментиран от #20

    18:45 09.04.2026

  • 14 Ъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "йокток":

    Сега дават и 20евро за транспорт! Само на бедни астронавти обаче!🤥

    18:47 09.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Файърфлай":

    Ъъъ имам приятел македонец и каза , че не си прав

    Коментиран от #19

    19:13 09.04.2026

  • 18 Силиций

    0 0 Отговор
    Колкото и да получат-малко е, в сравнение с това което ще докопат политиците когато Луната бъде "парцелирана" от Русия,Китай и САЩ за добив на ресурси.

    19:15 09.04.2026

  • 19 Силиций

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Верно,забравих че там вече македонците въртят чевермета,пият люта ракия и гърмят с чифтета:)))

    19:17 09.04.2026

  • 20 ТРУДНА РАБОТА Е МИСЛЕНЕТО!

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    ако сащ не бяха летели и кацнали на луната Русия, а преди тях СССР отдавна да са заявили този факт гръмко пред цял свят!!! След последната мисия Аполо цял луноход изпратиха в “Морето на спокойствието”,…където бяха прилуняванията, за да разгледат тяхната дейност…на сащ имам предвид!!!

    19:42 09.04.2026