Зеленски обвинява Русия в помощ за Иран и критикува подхода на САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че САЩ пренебрегват убедителни доказателства за това, че Русия подпомага Иран при атаки срещу американски бази в Близкия изток, съобщава Укринформ, предава БТА.
В изказване в подкаст на британския журналист Алистър Кембъл Зеленски посочва, че е опитал да насочи вниманието на Белия дом към задълбочаващото се сътрудничество между Москва и Техеран. По негови думи руски военни сателити са заснемали ключова инфраструктура в държави от Персийския залив и Израел, включително американски военни обекти, като тази информация впоследствие е била предадена на Иран.
Зеленски заяви, че не е видял реакция от страна на САЩ към Русия с искане за прекратяване на тези действия, като допълни, че според него Вашингтон проявява прекалено доверие към руския президент Владимир Путин.
Той също така коментира, че екипът на американския президент Доналд Тръмп не е успял да разбере в пълна степен руските позиции, като посочи, че двама от ключовите американски преговарящи са прекарали твърде много време в разговори с руския лидер и негови представители.
Украинският президент подчерта, че според него разбира по-добре от американската администрация намеренията на Путин и предупреди, че при евентуално овладяване на Донбас Русия може да насочи действията си и към други украински региони.
Зеленски добави, че съществува риск от подценяване на руските намерения от страна на САЩ и изрази мнение, че доверието към Москва е неоправдано.
По-рано той е заявил, че Русия е предоставила на Иран сателитни разузнавателни данни за десетки обекти от енергийната инфраструктура на Израел.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жбръц
13:44 09.04.2026
2 руската мечка
Коментиран от #4, #143
13:44 09.04.2026
3 ха ха ха ...
13:44 09.04.2026
4 бе в едиш момент май ти ще играеш
До коментар #2 от "руската мечка":казачок , без да си имаш понятие .
Коментиран от #14
13:45 09.04.2026
5 Зевс
13:45 09.04.2026
6 Зелено чучело, клоун
Бандеровец кoррр наззз,
Страната си продадох за стотинки
Народа си направих на милинки
За чужда кауза и за реваншистки интерес
Готов съм да си сложа и на дъто грес.
Коментиран от #42, #72
13:45 09.04.2026
7 На Това
И почна пак да наглее когато нее в центъра на събитията
Коментиран от #99
13:46 09.04.2026
8 Копейка
Коментиран от #155
13:46 09.04.2026
9 А вие обвинявахте руската федерация
13:47 09.04.2026
10 И какво
13:47 09.04.2026
11 Иван 1
Коментиран от #56
13:48 09.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Клоун за
Коментиран от #19
13:48 09.04.2026
14 ще си събираш
До коментар #4 от "бе в едиш момент май ти ще играеш":каран тийте
Коментиран от #26, #41, #51, #146
13:48 09.04.2026
15 Така е
Коментиран от #20
13:49 09.04.2026
16 Мишел
Коментиран от #32, #38
13:49 09.04.2026
17 3ельоная гнъйда,
Коментиран от #127
13:50 09.04.2026
18 Зелен
13:50 09.04.2026
19 Уточнение
До коментар #13 от "Клоун за":Става дума за Тръмп ;)))
13:51 09.04.2026
20 Не е така.
До коментар #15 от "Така е":Никой американски президент, преди Тръмп, не е унижавал Русия по такъв брутален начин.
13:51 09.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Въпрос
13:51 09.04.2026
23 Хардлайнер
13:52 09.04.2026
24 бум, бум Тел Авив
Петрол, WTI - 99.17
13:53 09.04.2026
25 Клoyнът си остава клoyн
Украйна е една фалирала държава, където даже изплащането
на пенсиите е спряло поради липса на средства.
Киевската хунта крие броя на загиналите военни защото
не може да изплати техните обещетения на семействата им,
а корумпираните им началници продължават да получават заплатите на загиналите.
Украйна е обект, а не субект на тяхната съдба.
Зеленски ще бъде убит от МИ-6 защото знае прекалено много.
Впиянчените русофоби, пишещи против Русия ще останат без пари
за поръчковите си коментари.
Коментиран от #123
13:53 09.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Сус бе копейки
Коментиран от #34, #50
13:54 09.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Телешкото търпение му е майката.
Тука скоро четох, че СаЩ са изгърбили и други държави със самолетни афери- Швейцария, Финландия, така че в БГ всичко е Ок
13:54 09.04.2026
30 Линда
Коментиран от #37, #43
13:55 09.04.2026
31 Слаба ракия
13:55 09.04.2026
32 жек так
До коментар #16 от "Мишел":Запада няма горива . За зеления скоро само пешаци . Няма кой да му дава .
Коментиран от #40
13:56 09.04.2026
33 Многоходовото
Коментиран от #87
13:56 09.04.2026
34 Сус бе тъпeйки,
До коментар #27 от "Сус бе копейки":скaпани
13:56 09.04.2026
35 Дон Корлеоне
13:56 09.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Вероника
До коментар #30 от "Линда":Путин ще го помнят 1 000 години , а тебе докато уври боба .
Коментиран от #78, #133
13:57 09.04.2026
38 Минел
До коментар #16 от "Мишел":Русите взеха богатите Крим , Луганск , Донецк и Донбас всички други измишльотини са болни фантазии и мечти на панелени фашаги и урконацисти … факт !
Коментиран от #58, #63, #167
13:57 09.04.2026
39 Хмм
13:58 09.04.2026
40 Глупости
40 Глупости
До коментар #32 от "жек так":Светът е залят от петрол. Проблема е при вас, че много ви облъчват с лъжи в пенсионерския клуб:)))
Коментиран от #44, #104
13:58 09.04.2026
41 в един момент ще събирам твоите
До коментар #14 от "ще си събираш":и ше ги навия на врата ти . и на цялата ти рода .
13:58 09.04.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Може и
До коментар #30 от "Линда":да го канонизират😂😂😂😂😂
13:58 09.04.2026
44 Дако
До коментар #40 от "Глупости":Кой точно свят е залят с петрол ?
Русия ,Казахстан ,Венецуела ....
Ти достъп до къде имаш ?!
Коментиран от #64
13:59 09.04.2026
45 Трол
13:59 09.04.2026
46 Мишел
Коментиран от #59
14:00 09.04.2026
47 Дудов
14:01 09.04.2026
48 Смех
Коментиран от #54
14:01 09.04.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 анаконда
До коментар #14 от "ще си събираш":помни какво си писал . после да няма тън мън .
14:02 09.04.2026
52 Мислител
Коментиран от #70
14:02 09.04.2026
53 Павел Пенев
14:03 09.04.2026
54 НЕМОЖАЧи.ру
До коментар #48 от "Смех":Кратикия отговор е НЕМОЖАЧи.ру
14:03 09.04.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Точно в това е голямата руска трагедия.
До коментар #11 от "Иван 1":Един неизвестен млад комедиен актьор, който никой не го взимаше насериозан, за отрицателно време успя да направи Русия и Путин за посмешище и позор пред света. В такава унизителна и жалка позиция, руснаците никога са били в цялата си история до момента.
Коментиран от #62
14:03 09.04.2026
57 стоян георгиев
14:04 09.04.2026
58 Питащ
До коментар #38 от "Минел":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #65
14:04 09.04.2026
59 Тръмп 🇱🇷🤝🇷🇺 Путин
До коментар #46 от "Мишел":Забраната за износ на бензин не е предизвикана от самолетчетата, наречени дронове. Нейната цел е да лиши Украйна от руския бензин, който ние (ЕС) и купуваме чрез верига от посредници.
Коментиран от #71
14:05 09.04.2026
60 Гресирана ватенка
Коментиран от #69
14:05 09.04.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 да бе
До коментар #56 от "Точно в това е голямата руска трагедия.":Като гледам укрите са пред портите на Кремъл .
Ама по вероятно в гробищата май .
14:06 09.04.2026
63 Ами
До коментар #38 от "Минел":Украйна влиза в Съветския съюз с три области - Киевска, Житомирска и Черниговска, после непрекъснато ѝ дават нови области, а Донбас получава, за да имала собствена промишленост, Елцин им остави силна развита страна, Русия пое дълговете им, но не те искат да са "арийци" като Бандера, който бил висок 157 см, тъмнокос и слабичък
Коментиран от #85
14:06 09.04.2026
64 Има достъп
До коментар #44 от "Дако":разбира се. Не става ясно вие от какво се страхувате и притеснявате :)
Коментиран от #73
14:06 09.04.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Папарак
14:06 09.04.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Констатация
14:07 09.04.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Мишел
До коментар #59 от "Тръмп 🇱🇷🤝🇷🇺 Путин":Русия многократно е налагала ограничения върху износа на бензин и дизел, за да се справи с недостига, предизвикван от украинските контраатаки по руски рафинерии, петролни складове и обекти.
14:08 09.04.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Достъп до къде
До коментар #64 от "Има достъп":До сега от къде внасяхме петрол ? Нали бяхте много курназ ? Защо продължихте дерогацията ?
Коментиран от #90
14:08 09.04.2026
74 дедо
14:08 09.04.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Баце ЕООД
14:09 09.04.2026
77 Макробиолог
14:09 09.04.2026
78 ...
До коментар #37 от "Вероника":Путин действа точно като агент на МИ6 и върши перфектно работата на врага по фалирането и унищожаването на Русия. Така и ще бъде запомнен, като човека фалирал Русия.
Коментиран от #83
14:09 09.04.2026
79 Я пък тоя
14:10 09.04.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Абре
До коментар #72 от "Пръч с карабина!":Стоянчо ,пръчле палавл ,досега цев на карабина в дирр.никка пъха лили сатти .Е сега ще го пробващ лично !
14:11 09.04.2026
83 Вероника
До коментар #78 от "...":Като гледам как е Унищожена Русия ....ум да ти зайде . Спрямо Москва , Софето изглежда като Африканско гето .
Коментиран от #89, #95, #112
14:12 09.04.2026
84 Тръмп 🇱🇷🤝🇷🇺 Путин
14:12 09.04.2026
85 Ол1гофрен
До коментар #63 от "Ами":Ленин откъде се е заразил със сифилис?
Коментиран от #88
14:12 09.04.2026
86 Хеми значи вазелин
До коментар #81 от "доктора":Явно цялата ви фамилия на това се орига 😂🍌😂 .А ...йнян поуапваш ли го ?
Коментиран от #91
14:12 09.04.2026
87 Гост
До коментар #33 от "Многоходовото":Печелинша ситуация за всички:
Русия предаде на Украйна телата на над 1000 загинали войници, докато украинската страна предаде телата на 41 руски военнослужещи.
Това е последната замяна и резултатите са както обикновено!
Иначе перемогата е за бандерите, а руските убити "гонят" не 2, а 12 милиона според фантазьори и мечтатели, като теб...
14:13 09.04.2026
88 Ами
До коментар #85 от "Ол1гофрен":От баба ти и от дядо ти ,естествено
14:13 09.04.2026
89 Минавам само да кажа
До коментар #83 от "Вероника":Русия е кенеФ,а копейките нужници.
Коментиран от #98, #100
14:13 09.04.2026
90 Светът е залят от петрол
До коментар #73 от "Достъп до къде":Петрол има навсякъде, цяла Европа купува от различни източници, Северна Африка, САЩ, Канада, САрабия, ОАЕ, Либия.. Скоро започваме и от Венецуела. Ето ги най-големите производители и продавачи на петрол, всички са под контрола на Търмп, без Иран.
Венецуела: Лидер в света с над 300 млрд.барела
Саудитска Арабия: 288 млрд. барела
Канада: 170 млрд. барела
Иран: 158 млрд. барела
Ирак: 145 млрд. барела
Кувейт: 101 млрд. барела
ОАЕ: 97 млрд. барел
+ още поне 30 държави, които имат и продават петрол.
Коментиран от #97, #105, #124
14:14 09.04.2026
91 доктора
До коментар #86 от "Хеми значи вазелин":Споко и твоята фамилия на това ще се оригва .
Коментиран от #122
14:15 09.04.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 така така
14:15 09.04.2026
94 Кер Естетто
До коментар #80 от "Пръчат":Ела да се учиш как се въртят мнннн Нети,мило коте 🙀 !
14:15 09.04.2026
95 Тръмп 🇱🇷🤝🇷🇺 Путин
До коментар #83 от "Вероника":Няма да ти повярват дървените шопи. За тях от София по убаво няма. Всеки път, когато съм се завръщал от Русия в България ми се е свивала душата. По гарите мръсотия и тъмни субекти се разкарват и крещят на чужд език.
14:15 09.04.2026
96 Жужето
Жалка картинка!
14:16 09.04.2026
97 ха ха ха ...
До коментар #90 от "Светът е залят от петрол":За това ли във Франция половината бензиностанции без горива ? А където има - лимит от 10 литра .
Германия ,Франция ...дизела 2.25€ ?!
14:16 09.04.2026
98 ХА ХА
До коментар #89 от "Минавам само да кажа":И бе з това минаваш ,излапуркай го набързо бе тръбаррр !
14:16 09.04.2026
99 Не е за чудене!
До коментар #7 от "На Това":Тоя си е професионален Циркаджия и е свикнал,да е винаги под светлините на прожекторите,правейки циркаджалъци на арената...!
Но вече трябва да свиква,че на публиката,вече и писна от него...- изчерпа се...!
14:18 09.04.2026
100 Вероника
До коментар #89 от "Минавам само да кажа":Бас държа че в Московското метро е по чисто и по красиво , отколкото хола у вас !!
14:18 09.04.2026
101 Ицо
14:18 09.04.2026
102 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #116
14:18 09.04.2026
103 Перо
14:18 09.04.2026
104 Макробиолог
До коментар #40 от "Глупости":Залят е я.Бият си по нефтодобива в целия Близък изток.От образователна гледна точка--петрола само на пръв поглед е достатъчен.В близка перспектива--не.Само Индия и Китай са три милиарда/без да добавим Индонезия, Малайзия, филипините,виетнам,юж Корея, Япония ,цяяяяяла Юропа и т.н./.Китай е вкарал в цивилизацията около полувината си население,Индия -една десета.Сещаш се ко предстои когат и другите седнат на масата?
14:19 09.04.2026
105 Пенсионер 69 годишен
До коментар #90 от "Светът е залят от петрол":Защо дизелът в Белгия е 2,50€ ? Във вторник в Брюксел национална манифестация против високите цени на горивата. Ако не вярваш, ела да видиш.
14:19 09.04.2026
106 Бг гражданин
14:20 09.04.2026
107 Хейт
14:20 09.04.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Змей
14:20 09.04.2026
110 гошо
14:22 09.04.2026
111 виктория
14:22 09.04.2026
112 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #83 от "Вероника":Последния път кацнах във Варна , от Шереметьево. Летищетона Варна изглеждаще като селска автобусна спирка, със тревички от бетона.
14:23 09.04.2026
113 Гресиран козяк
До коментар #70 от "Гресирана ватенка":В г3аа с як заоблен кол ргггали ли сате ?Еее сега ти излезе късмета !
14:23 09.04.2026
114 виктория
До коментар #108 от "Няма логика в това":2000000 в мокрите ти сънища!!! яко си облъчен!!
14:24 09.04.2026
115 Има логика
До коментар #108 от "Няма логика в това":Ти какво предлагаш? Путин да срине цяла Украйна и да избие 20 милиона души, като ИсраЕл? На Путин трябва икони да изписват, свещи да му палят и да му се молят като на Исус Христос за търпението и добрината.
14:25 09.04.2026
116 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
До коментар #102 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит
Коментиран от #118, #160
14:25 09.04.2026
117 доктор
До коментар #108 от "Няма логика в това":Умряли са 2000000 срамни буби ,които жее ...натти ти донесе подарък от турските тираджии .
14:26 09.04.2026
118 Сък Майдик
До коментар #116 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Не ми се прави на англичанин МоФо !
14:27 09.04.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Зельо
14:27 09.04.2026
121 Наркобарона
14:28 09.04.2026
122 Ахаха
До коментар #91 от "доктора":Ще, ще, ще, ще... Ако, ако, ако, ако.. Ае обувай си питката вече (свършихме) и ни спести "мъдростта" си занапред
Коментиран от #145
14:28 09.04.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Никой не оспорва
До коментар #90 от "Светът е залят от петрол":местонахожденията на петролните залежи. Въпросът е от колко места сега може да купува Европа и на каква цена.Видя се, че борсовите цени реагират моментално при всяко изказване на Тръмп. А борсите реагират на платформите на прогнози, които произвеждат постоянно актуализиращи се вероятности.
Коментиран от #128, #131
14:29 09.04.2026
125 Пенсионер 69 годишен
14:32 09.04.2026
126 Оги
14:34 09.04.2026
127 Фашизма е в русия
До коментар #17 от "3ельоная гнъйда,":Русия отговаря на почти всички критерииза фашистка държава .не спори а чети за фашизма !
14:35 09.04.2026
128 Това каква връзка
До коментар #124 от "Никой не оспорва":Има с Украйна и войната между Русия и Украйна ? Никаква.
14:35 09.04.2026
129 Зелепадла, известен още из.....
14:35 09.04.2026
130 Гост
До коментар #108 от "Няма логика в това":Твоята фантазия няма логика, защото фактите са:
Между Русия и Украйна се осъществи нов обмен на телата на загинали военнослужещи.
Според медийни съобщения, на Украйна са предадени 1000 тела на украински войници, а на Русия - 41 тела на руски войници.
Предишната размяна се състоя на 26 февруари, когато 1000 тела бяха прехвърлени в Украйна, а 35 - в Русия.
И при предишните замени на убити резултатите бяха подобни!
14:37 09.04.2026
131 Пенсионер 69 годишен
До коментар #124 от "Никой не оспорва":Светът НЕ Е ЗАЛЯТ ОТ ПЕТРОЛ. В Канада е примесен с пясък. Във Венецуела е под формата на разтопен асфалт, другаде са с високо съдържание на сяра и т.н.. Рафинериите не могат да работят с нефт от всякъде. Нужни са нови технологии и вложения от хиляди милиарди, които няма смисъл да се правят, за да се угоди на един наркоман от Украйна.
14:37 09.04.2026
132 РАЗБРАХ
До коментар #123 от "Лука":САЩ СИ ГО ПРЕМЕСТИХА
РУСИЯ ГО ЗАБЕЛИ
АБЕ ЛУКА ШО НЕ ИНСУЛТЯ.....САЩ БАРЕ ОРАТА СИ ОТДЪХАНТ ОТ ТЪПО....ТИЯТА ТИ
14:38 09.04.2026
133 Лука
До коментар #37 от "Вероника":Както хитлер така и путин ще ги помнят !
14:39 09.04.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Дон Корлеоне
14:40 09.04.2026
136 Тиква
14:42 09.04.2026
137 Смешник
14:50 09.04.2026
138 Хахаха!🎺🥳😀
14:51 09.04.2026
139 Хи хи
14:51 09.04.2026
140 Ива
14:51 09.04.2026
141 Хи хи
14:52 09.04.2026
142 Смешник
До коментар #123 от "Лука":Бандеровски герой В скоро време ще му отиде на гости
14:53 09.04.2026
143 Ч💩Fут,
До коментар #2 от "руската мечка":Г,лей ти да не играеш казачок под акомпанимент на руска нагайка...
15:02 09.04.2026
144 Екс
15:06 09.04.2026
145 хаха 🤣
До коментар #122 от "Ахаха":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣
Коментиран от #154
15:08 09.04.2026
146 Къде
До коментар #14 от "ще си събираш":да те срещна, Андрешко, в София? Обещавам, че малко ще ти бушонирам кратуната!
15:08 09.04.2026
147 Хи хи
15:09 09.04.2026
148 Пенсионер 69 годишен
Нафтата шофьорите я изливаха в деретата! Вземаха по 1000 лева заплата и нямаше смисъл да се занимават да я продават!
Пропагандата внушава, че през соца е било лошо, а беше рай за народа!
Коментиран от #158
15:10 09.04.2026
149 Иван
15:17 09.04.2026
150 Тръмп
15:17 09.04.2026
151 Задунайски празнокарпузник
15:21 09.04.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Даскал Ботю
До коментар #152 от "Иван":То и ти требе да станеш безплатна наложница,ама скоро де!
15:23 09.04.2026
154 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #145 от "хаха 🤣":"ЩЕ "се върнемъ на границите от 1991
" ЩЕ" си върнем Крим
"Ще" си Пия кафето в Крим
"Ще " съборим моста
"Ще" бомбардираме Москва
"Ще " направим контрнаступ
"Ще", " Ще"
"Ще освободим Луганска обл" - готово
"Ще освободим Курска обл- готово
Стой та гледай
15:23 09.04.2026
155 Ха ха ха ха
До коментар #8 от "Копейка":Не, бе жълтопаветен, викай за баба урсулка, да те уреди с нова факсинка. Колко заплати хариза за 0сРайна?
15:24 09.04.2026
156 Али Хюмни
15:25 09.04.2026
157 Йордан
15:26 09.04.2026
158 И тогава
До коментар #148 от "Пенсионер 69 годишен":си на 69...
15:26 09.04.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #116 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Да не би Курск да си сънувал или Крим, а, сосняк? Хахаахх
15:27 09.04.2026
161 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ
Коментиран от #163
15:30 09.04.2026
162 Ха ХаХа
До тук беше
15:35 09.04.2026
163 Нищожество,
До коментар #161 от "БЛАТНА ОРКА АЛКАШ":Ако научиш правописа може да станеш истински забавен!
15:36 09.04.2026
164 Начи,
15:38 09.04.2026
165 Заради теб джуджАко
15:39 09.04.2026
166 Смях в залата
😁
15:40 09.04.2026
167 ...
До коментар #38 от "Минел":Войната изобщо не е за ресурси, нито пък за територии в трите украински области, те дори не могат да покрият загубите на Русия, камо ли да спечелят нещо отгоре от тях. Войната беше за влияние, но Русия се провали, не успя да го постигне. А приходите от ресурси не могат да помогнат на Русия, защото тя на практика няма развита икономика. Особено пък за голяма и военизирана държава като Русия, водещото задължително е икономиката, ресурсите са едно малко перо в доходите. За съжаление обаче, след толкова много години, Русия си остава отново същата бедна и бавноразвиваща се държава, точно поради тази причина.
Коментиран от #172, #173
15:47 09.04.2026
168 Хахаха!🎺🥳😀
16:08 09.04.2026
169 Пилотът Гошу
16:14 09.04.2026
170 Дон Турболенто
16:45 09.04.2026
171 Горски
17:00 09.04.2026
172 Дон Турболенто
До коментар #167 от "...":Нещо си се объркал. Провали се колективния запад. Войната беше инспирирана от предишната американска админинстрация и европейските им пажове. Спомни си чистосърдечното признание на Меркел и Оланд за договореностите от Минск, които бяха възможно най-добрия вариант за Украйна. Спомни си и как рошавото британско чучело провали преговорите в Турция. Целта на разпалването беше (след заявката на Путин в Мюнхен, че Русия започва да се връща на геополитичската сцена) Русия да влезе в капана на конфронтацията и наложените впоследствие санкции да бъде задушена икономически и евентуално победена военно. От тама трябваше да последва разпадане на федерацията на отделни региони, назначаването на васални правиътелства и връщането в жалкото положение на деветдесетте. Замисълът беше Русия да започне да се скапва още след първите наложени санкции. Но вече колко време водене на война (макар и с ограничени ресурси), 20 пакета санкции, Русия си е цяла а западът (особено Европа) видимо се спихва. Ролята на Украйна в случая беше на прокси, поредния балък, копйто да свърши черната работа. И както се полага на всяко западно (в случая разбирай англосаксонско) прокси, да бъде сдъвкано и след това изплюто от ползвателите си. Затова не ни пробутвай някакви мухлясали о отдавна станали безсъдържателни тези за "доброто и злото".
17:01 09.04.2026
173 Дон Турболенто
До коментар #167 от "...":М/у другото, една от основните стратегии на англоскасонските елити (преди в лицето на британците, днес в лицето на приемниците им от САЩ) винаги е била да се вбива клин между Русия и Европа, защото при евентуална колаборация между тях, би се получил много силен геополитически субект, който да застраши англосаксонската доминация. И тази стратегия е на повече от 100 години. Но за да знаеш такива неща, трябва да си попрочел нещо различно от клишетата на "системните".
Колкото до Украйна като прокси, опитите да се използва като инструмент срещу Русия не са спирали откакто тази "Северна Македония на стероди" получи независмост през 1991. Но и това разбирасе "системните" няма да ти го кажат..
В заключение ще кажа, че западът така и не се научи да разбира света извън него и си приложи за ппореден път своя логика. Ккато в Русия, така и в Иран.
17:11 09.04.2026