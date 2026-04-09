Зеленски обвинява Русия в помощ за Иран и критикува подхода на САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че САЩ пренебрегват убедителни доказателства за това, че Русия подпомага Иран при атаки срещу американски бази в Близкия изток, съобщава Укринформ, предава БТА.

В изказване в подкаст на британския журналист Алистър Кембъл Зеленски посочва, че е опитал да насочи вниманието на Белия дом към задълбочаващото се сътрудничество между Москва и Техеран. По негови думи руски военни сателити са заснемали ключова инфраструктура в държави от Персийския залив и Израел, включително американски военни обекти, като тази информация впоследствие е била предадена на Иран.

Зеленски заяви, че не е видял реакция от страна на САЩ към Русия с искане за прекратяване на тези действия, като допълни, че според него Вашингтон проявява прекалено доверие към руския президент Владимир Путин.

Той също така коментира, че екипът на американския президент Доналд Тръмп не е успял да разбере в пълна степен руските позиции, като посочи, че двама от ключовите американски преговарящи са прекарали твърде много време в разговори с руския лидер и негови представители.

Украинският президент подчерта, че според него разбира по-добре от американската администрация намеренията на Путин и предупреди, че при евентуално овладяване на Донбас Русия може да насочи действията си и към други украински региони.

Зеленски добави, че съществува риск от подценяване на руските намерения от страна на САЩ и изрази мнение, че доверието към Москва е неоправдано.

По-рано той е заявил, че Русия е предоставила на Иран сателитни разузнавателни данни за десетки обекти от енергийната инфраструктура на Израел.