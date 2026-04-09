Зеленски обвинява Русия в помощ за Иран и критикува подхода на САЩ
9 Април, 2026 13:41 2 317 173

Украинският президент предупреждава за засилено сътрудничество между Москва и Техеран

Ели Стоянова

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че САЩ пренебрегват убедителни доказателства за това, че Русия подпомага Иран при атаки срещу американски бази в Близкия изток, съобщава Укринформ, предава БТА.

В изказване в подкаст на британския журналист Алистър Кембъл Зеленски посочва, че е опитал да насочи вниманието на Белия дом към задълбочаващото се сътрудничество между Москва и Техеран. По негови думи руски военни сателити са заснемали ключова инфраструктура в държави от Персийския залив и Израел, включително американски военни обекти, като тази информация впоследствие е била предадена на Иран.

Зеленски заяви, че не е видял реакция от страна на САЩ към Русия с искане за прекратяване на тези действия, като допълни, че според него Вашингтон проявява прекалено доверие към руския президент Владимир Путин.

Той също така коментира, че екипът на американския президент Доналд Тръмп не е успял да разбере в пълна степен руските позиции, като посочи, че двама от ключовите американски преговарящи са прекарали твърде много време в разговори с руския лидер и негови представители.

Украинският президент подчерта, че според него разбира по-добре от американската администрация намеренията на Путин и предупреди, че при евентуално овладяване на Донбас Русия може да насочи действията си и към други украински региони.

Зеленски добави, че съществува риск от подценяване на руските намерения от страна на САЩ и изрази мнение, че доверието към Москва е неоправдано.

По-рано той е заявил, че Русия е предоставила на Иран сателитни разузнавателни данни за десетки обекти от енергийната инфраструктура на Израел.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жбръц

    77 10 Отговор
    Уан уей тикет!

    13:44 09.04.2026

  • 2 руската мечка

    21 106 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #4, #143

    13:44 09.04.2026

  • 3 ха ха ха ...

    119 13 Отговор
    Галактическия наркомански император критикувал Русия и Сащ ....

    13:44 09.04.2026

  • 4 бе в едиш момент май ти ще играеш

    86 14 Отговор

    До коментар #2 от "руската мечка":

    казачок , без да си имаш понятие .

    Коментиран от #14

    13:45 09.04.2026

  • 5 Зевс

    110 12 Отговор
    То ако не бяха САЩ вие една цел в Русия нямаше да ударите

    13:45 09.04.2026

  • 6 Зелено чучело, клоун

    93 13 Отговор
    Голям смешник съм аз
    Бандеровец кoррр наззз,
    Страната си продадох за стотинки
    Народа си направих на милинки
    За чужда кауза и за реваншистки интерес
    Готов съм да си сложа и на дъто грес.

    Коментиран от #42, #72

    13:45 09.04.2026

  • 7 На Това

    93 9 Отговор
    Нищожество почнаха да не обръщат внимание
    И почна пак да наглее когато нее в центъра на събитията

    Коментиран от #99

    13:46 09.04.2026

  • 8 Копейка

    13 32 Отговор
    Да викаме ли за Тръмп?

    Коментиран от #155

    13:46 09.04.2026

  • 9 А вие обвинявахте руската федерация

    68 12 Отговор
    че не помага на Иран. Зелената амеба обаче е на друго мнение и се чудя на кой да вярвам. На розовите понита или на зелените амеби.

    13:47 09.04.2026

  • 10 И какво

    4 24 Отговор
    се е променило от това???

    13:47 09.04.2026

  • 11 Иван 1

    54 10 Отговор
    Тупанар никой не го взима на сериозно,но да плювне.

    Коментиран от #56

    13:48 09.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Клоун за

    44 10 Отговор
    Връзване

    Коментиран от #19

    13:48 09.04.2026

  • 14 ще си събираш

    12 20 Отговор

    До коментар #4 от "бе в едиш момент май ти ще играеш":

    каран тийте

    Коментиран от #26, #41, #51, #146

    13:48 09.04.2026

  • 15 Така е

    10 27 Отговор
    Тръмп е най-добрият американски президент в историята на Русия.

    Коментиран от #20

    13:49 09.04.2026

  • 16 Мишел

    14 35 Отговор
    Украйна порази подстанция, която е ключова за 5 руски петролопровода. Поредната цел - Кримската линейна производствено-диспечираща станция (ЛДС), която се намира в Краснодарския край. Жители на Кримск вече публикуваха видеокадри, показващи, че е имало успешна украинска атака с дронове срещу обекта. Станцията изпомпва петрол и петролни продукти по магистралните нефтопроводи Тихорецк-Новоросийск 2 и 3, Кримск-Грушовая и Кримск-Краснодар, както и по нефтопровода Тихорецк-Новоросийск 1. От ЛПНС "Кримская" нефтът и нефтопродуктите се изпращат по тръбопроводи до пристанището на Новоросийск или до Илската и Афипската рафинерии.

    Коментиран от #32, #38

    13:49 09.04.2026

  • 17 3ельоная гнъйда,

    30 12 Отговор
    почна ли да се ослушваш и оглеждаш кат п р ъднал заек в люцерна?

    Коментиран от #127

    13:50 09.04.2026

  • 18 Зелен

    23 11 Отговор
    Иди начлен! 😀🇷🇺🇧🇬

    13:50 09.04.2026

  • 19 Уточнение

    5 14 Отговор

    До коментар #13 от "Клоун за":

    Става дума за Тръмп ;)))

    13:51 09.04.2026

  • 20 Не е така.

    12 35 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    Никой американски президент, преди Тръмп, не е унижавал Русия по такъв брутален начин.

    13:51 09.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Въпрос

    26 13 Отговор
    Смъркача да не е минал на метадон и цвърка от някоя клиника ?

    13:51 09.04.2026

  • 23 Хардлайнер

    15 18 Отговор
    Зеленски значително заякна и умножи авторитета си последните години! Може да си позволи да критикува и консултира и най големия(.....?) - Тръмп! Друг е въпроса, че не може да скара двамата бaджанаци от острова на Епстийн, пък и Тръмп е руски агент!

    13:52 09.04.2026

  • 24 бум, бум Тел Авив

    13 7 Отговор
    Петрол, Сорт Брент - 98.46
    Петрол, WTI - 99.17

    13:53 09.04.2026

  • 25 Клoyнът си остава клoyн

    44 13 Отговор
    Зеленски няма картите за да държи такъв тон.
    Украйна е една фалирала държава, където даже изплащането
    на пенсиите е спряло поради липса на средства.

    Киевската хунта крие броя на загиналите военни защото
    не може да изплати техните обещетения на семействата им,
    а корумпираните им началници продължават да получават заплатите на загиналите.

    Украйна е обект, а не субект на тяхната съдба.
    Зеленски ще бъде убит от МИ-6 защото знае прекалено много.
    Впиянчените русофоби, пишещи против Русия ще останат без пари
    за поръчковите си коментари.

    Коментиран от #123

    13:53 09.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Сус бе копейки

    10 25 Отговор
    Мърляви!

    Коментиран от #34, #50

    13:54 09.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 12 Отговор
    Пожелавам на България НАТО и ЕС до край. До техния или на БГ, няма значение. И Украйна за " Съюзник"
    Телешкото търпение му е майката.
    Тука скоро четох, че СаЩ са изгърбили и други държави със самолетни афери- Швейцария, Финландия, така че в БГ всичко е Ок

    13:54 09.04.2026

  • 30 Линда

    13 32 Отговор
    Зелвнаки е велик , след време ще го броят за герой на Украина . А Путин мишока ще го помнят с позор .

    Коментиран от #37, #43

    13:55 09.04.2026

  • 31 Слаба ракия

    15 9 Отговор
    Тоя си е самодостатъчен !

    13:55 09.04.2026

  • 32 жек так

    23 11 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Запада няма горива . За зеления скоро само пешаци . Няма кой да му дава .

    Коментиран от #40

    13:56 09.04.2026

  • 33 Многоходовото

    9 26 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #87

    13:56 09.04.2026

  • 34 Сус бе тъпeйки,

    10 15 Отговор

    До коментар #27 от "Сус бе копейки":

    скaпани

    13:56 09.04.2026

  • 35 Дон Корлеоне

    12 16 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    13:56 09.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Вероника

    27 10 Отговор

    До коментар #30 от "Линда":

    Путин ще го помнят 1 000 години , а тебе докато уври боба .

    Коментиран от #78, #133

    13:57 09.04.2026

  • 38 Минел

    29 8 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Русите взеха богатите Крим , Луганск , Донецк и Донбас всички други измишльотини са болни фантазии и мечти на панелени фашаги и урконацисти … факт !

    Коментиран от #58, #63, #167

    13:57 09.04.2026

  • 39 Хмм

    17 7 Отговор
    Тръмп му каза - ние същото правим в украйна, нали?

    13:58 09.04.2026

  • 40 Глупости

    9 11 Отговор

    До коментар #32 от "жек так":

    Светът е залят от петрол. Проблема е при вас, че много ви облъчват с лъжи в пенсионерския клуб:)))

    Коментиран от #44, #104

    13:58 09.04.2026

  • 41 в един момент ще събирам твоите

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "ще си събираш":

    и ше ги навия на врата ти . и на цялата ти рода .

    13:58 09.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Може и

    5 9 Отговор

    До коментар #30 от "Линда":

    да го канонизират😂😂😂😂😂

    13:58 09.04.2026

  • 44 Дако

    18 9 Отговор

    До коментар #40 от "Глупости":

    Кой точно свят е залят с петрол ?
    Русия ,Казахстан ,Венецуела ....
    Ти достъп до къде имаш ?!

    Коментиран от #64

    13:59 09.04.2026

  • 45 Трол

    8 10 Отговор
    Липсваше г-н Зеленски напоследък.

    13:59 09.04.2026

  • 46 Мишел

    13 8 Отговор
    Русия наложи пълна забрана върху износа на бензин, предава "Ал-Джазира". Държавната информационна агенция ТАСС съобщи, че забраната ще остане в сила до 31 юли. Русия многократно е налагала ограничения върху износа на бензин и дизел, за да се справи с недостига, предизвикван от украинските контраатаки по руски рафинерии, петролни складове и обекти.

    Коментиран от #59

    14:00 09.04.2026

  • 47 Дудов

    15 7 Отговор
    Алистър Кембъл :" Зеленски, тъпaнар.си беше , и тъnaнар ще си останеш

    14:01 09.04.2026

  • 48 Смех

    13 8 Отговор
    Защо зеленски е все още жив, защо украинският парламент съществува, защо не е унищожено военното министерство и тн…

    Коментиран от #54

    14:01 09.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 анаконда

    7 5 Отговор

    До коментар #14 от "ще си събираш":

    помни какво си писал . после да няма тън мън .

    14:02 09.04.2026

  • 52 Мислител

    15 8 Отговор
    Наркомана е абсолютно бита карта и никой не го бръсне за жив ! И Ванс онзи ден го посъветва да се разкара от Донбас ( то не че държи повече от 5-6 % … факти …

    Коментиран от #70

    14:02 09.04.2026

  • 53 Павел Пенев

    17 8 Отговор
    В какво качество наркомана Зеленски коментира Иран,Русия и САЩ , агресията в Близкия изток и техните действия? Бивш президент,настоящ фашист и просяк на пари и оръжия с претенции? Какъв идиот?

    14:03 09.04.2026

  • 54 НЕМОЖАЧи.ру

    6 6 Отговор

    До коментар #48 от "Смех":

    Кратикия отговор е НЕМОЖАЧи.ру

    14:03 09.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Точно в това е голямата руска трагедия.

    14 14 Отговор

    До коментар #11 от "Иван 1":

    Един неизвестен млад комедиен актьор, който никой не го взимаше насериозан, за отрицателно време успя да направи Русия и Путин за посмешище и позор пред света. В такава унизителна и жалка позиция, руснаците никога са били в цялата си история до момента.

    Коментиран от #62

    14:03 09.04.2026

  • 57 стоян георгиев

    16 8 Отговор
    Абе кой го интересува какво коментира този дрогиран Зелен парр цалл ?

    14:04 09.04.2026

  • 58 Питащ

    9 9 Отговор

    До коментар #38 от "Минел":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #65

    14:04 09.04.2026

  • 59 Тръмп 🇱🇷🤝🇷🇺 Путин

    14 7 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    Забраната за износ на бензин не е предизвикана от самолетчетата, наречени дронове. Нейната цел е да лиши Украйна от руския бензин, който ние (ЕС) и купуваме чрез верига от посредници.

    Коментиран от #71

    14:05 09.04.2026

  • 60 Гресирана ватенка

    7 11 Отговор
    Копейките боядисахса ли чалмите 😁?

    Коментиран от #69

    14:05 09.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 да бе

    13 8 Отговор

    До коментар #56 от "Точно в това е голямата руска трагедия.":

    Като гледам укрите са пред портите на Кремъл .
    Ама по вероятно в гробищата май .

    14:06 09.04.2026

  • 63 Ами

    15 9 Отговор

    До коментар #38 от "Минел":

    Украйна влиза в Съветския съюз с три области - Киевска, Житомирска и Черниговска, после непрекъснато ѝ дават нови области, а Донбас получава, за да имала собствена промишленост, Елцин им остави силна развита страна, Русия пое дълговете им, но не те искат да са "арийци" като Бандера, който бил висок 157 см, тъмнокос и слабичък

    Коментиран от #85

    14:06 09.04.2026

  • 64 Има достъп

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "Дако":

    разбира се. Не става ясно вие от какво се страхувате и притеснявате :)

    Коментиран от #73

    14:06 09.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Папарак

    10 6 Отговор
    Зеленото е двете крайности на снимка- или е нахилен като тиква или изглежда като смачкана хлебарка и все едно ще ревне.. На тази е весел.

    14:06 09.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Констатация

    1 3 Отговор
    Алистър Кембъл е бившият PR на Тони Блеър.

    14:07 09.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Мишел

    9 7 Отговор

    До коментар #59 от "Тръмп 🇱🇷🤝🇷🇺 Путин":

    Русия многократно е налагала ограничения върху износа на бензин и дизел, за да се справи с недостига, предизвикван от украинските контраатаки по руски рафинерии, петролни складове и обекти.

    14:08 09.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Достъп до къде

    9 5 Отговор

    До коментар #64 от "Има достъп":

    До сега от къде внасяхме петрол ? Нали бяхте много курназ ? Защо продължихте дерогацията ?

    Коментиран от #90

    14:08 09.04.2026

  • 74 дедо

    11 8 Отговор
    казваше "кога атовете се ритат, магаретата не се въртят около тях!" . Нищожният клоун въобще не се усеща, че може да му излезе "късмета" с некой смъртоносен къч, че все минава метър досега....

    14:08 09.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Баце ЕООД

    13 6 Отговор
    Е как така, тука във форума ривът, че Русия не им помагала щото била слаба.. Аз сега на нашите тролове ли да вярвам (а те са "най-умните") или на Зеленски който е палячо?!

    14:09 09.04.2026

  • 77 Макробиолог

    8 5 Отговор
    Тоа ко църка кат е на командно дишане?

    14:09 09.04.2026

  • 78 ...

    8 12 Отговор

    До коментар #37 от "Вероника":

    Путин действа точно като агент на МИ6 и върши перфектно работата на врага по фалирането и унищожаването на Русия. Така и ще бъде запомнен, като човека фалирал Русия.

    Коментиран от #83

    14:09 09.04.2026

  • 79 Я пък тоя

    10 6 Отговор
    Забравиха за него, затова квичи като 🐷 дано му обурнат внимание.

    14:10 09.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Абре

    6 2 Отговор

    До коментар #72 от "Пръч с карабина!":

    Стоянчо ,пръчле палавл ,досега цев на карабина в дирр.никка пъха лили сатти .Е сега ще го пробващ лично !

    14:11 09.04.2026

  • 83 Вероника

    13 8 Отговор

    До коментар #78 от "...":

    Като гледам как е Унищожена Русия ....ум да ти зайде . Спрямо Москва , Софето изглежда като Африканско гето .

    Коментиран от #89, #95, #112

    14:12 09.04.2026

  • 84 Тръмп 🇱🇷🤝🇷🇺 Путин

    6 8 Отговор
    Тръмп каза на зеления терорист, че е неблагодарен. Сега наркомана след всяко изречение благодари на Тръмп, а зад гърба му копае гроба.

    14:12 09.04.2026

  • 85 Ол1гофрен

    9 6 Отговор

    До коментар #63 от "Ами":

    Ленин откъде се е заразил със сифилис?

    Коментиран от #88

    14:12 09.04.2026

  • 86 Хеми значи вазелин

    5 6 Отговор

    До коментар #81 от "доктора":

    Явно цялата ви фамилия на това се орига 😂🍌😂 .А ...йнян поуапваш ли го ?

    Коментиран от #91

    14:12 09.04.2026

  • 87 Гост

    10 6 Отговор

    До коментар #33 от "Многоходовото":

    Печелинша ситуация за всички:
    Русия предаде на Украйна телата на над 1000 загинали войници, докато украинската страна предаде телата на 41 руски военнослужещи.
    Това е последната замяна и резултатите са както обикновено!
    Иначе перемогата е за бандерите, а руските убити "гонят" не 2, а 12 милиона според фантазьори и мечтатели, като теб...

    14:13 09.04.2026

  • 88 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #85 от "Ол1гофрен":

    От баба ти и от дядо ти ,естествено

    14:13 09.04.2026

  • 89 Минавам само да кажа

    7 14 Отговор

    До коментар #83 от "Вероника":

    Русия е кенеФ,а копейките нужници.

    Коментиран от #98, #100

    14:13 09.04.2026

  • 90 Светът е залят от петрол

    7 9 Отговор

    До коментар #73 от "Достъп до къде":

    Петрол има навсякъде, цяла Европа купува от различни източници, Северна Африка, САЩ, Канада, САрабия, ОАЕ, Либия.. Скоро започваме и от Венецуела. Ето ги най-големите производители и продавачи на петрол, всички са под контрола на Търмп, без Иран.

    Венецуела: Лидер в света с над 300 млрд.барела
    Саудитска Арабия: 288 млрд. барела
    Канада: 170 млрд. барела
    Иран: 158 млрд. барела
    Ирак: 145 млрд. барела
    Кувейт: 101 млрд. барела
    ОАЕ: 97 млрд. барел

    + още поне 30 държави, които имат и продават петрол.

    Коментиран от #97, #105, #124

    14:14 09.04.2026

  • 91 доктора

    3 5 Отговор

    До коментар #86 от "Хеми значи вазелин":

    Споко и твоята фамилия на това ще се оригва .

    Коментиран от #122

    14:15 09.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 така така

    10 6 Отговор
    До кога ще ни занимавате с този наркоман?

    14:15 09.04.2026

  • 94 Кер Естетто

    3 4 Отговор

    До коментар #80 от "Пръчат":

    Ела да се учиш как се въртят мнннн Нети,мило коте 🙀 !

    14:15 09.04.2026

  • 95 Тръмп 🇱🇷🤝🇷🇺 Путин

    8 7 Отговор

    До коментар #83 от "Вероника":

    Няма да ти повярват дървените шопи. За тях от София по убаво няма. Всеки път, когато съм се завръщал от Русия в България ми се е свивала душата. По гарите мръсотия и тъмни субекти се разкарват и крещят на чужд език.

    14:15 09.04.2026

  • 96 Жужето

    8 8 Отговор
    Жужето пак се изживявя като световен ментор и рецензент!
    Жалка картинка!

    14:16 09.04.2026

  • 97 ха ха ха ...

    12 6 Отговор

    До коментар #90 от "Светът е залят от петрол":

    За това ли във Франция половината бензиностанции без горива ? А където има - лимит от 10 литра .
    Германия ,Франция ...дизела 2.25€ ?!

    14:16 09.04.2026

  • 98 ХА ХА

    5 5 Отговор

    До коментар #89 от "Минавам само да кажа":

    И бе з това минаваш ,излапуркай го набързо бе тръбаррр !

    14:16 09.04.2026

  • 99 Не е за чудене!

    11 6 Отговор

    До коментар #7 от "На Това":

    Тоя си е професионален Циркаджия и е свикнал,да е винаги под светлините на прожекторите,правейки циркаджалъци на арената...!
    Но вече трябва да свиква,че на публиката,вече и писна от него...- изчерпа се...!

    14:18 09.04.2026

  • 100 Вероника

    12 6 Отговор

    До коментар #89 от "Минавам само да кажа":

    Бас държа че в Московското метро е по чисто и по красиво , отколкото хола у вас !!

    14:18 09.04.2026

  • 101 Ицо

    5 6 Отговор
    Има ли недоръъъгани козяци на линия ?Да пращам веднага на терен ромммският спецназ за бързо реагиране Арсланите !

    14:18 09.04.2026

  • 102 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 7 Отговор
    Русия и Украйна са обменили тела. "Побеждаващия" дал 1000," Побеждавания "-41.А ля Гер, ком а ля Гер.

    Коментиран от #116

    14:18 09.04.2026

  • 103 Перо

    7 7 Отговор
    Еврейна се мъчи да създаде интрига между САЩ и Русия с простотия, сякаш той е оператор на сателитите, но Тръмп му каза, че картите му са слаби! Даже простотията да е истина, на циониста кой и от къде му дава разузнавателна информация, а Русия да няма право! Медведев му каза на ционисткия шут, че картела Меделин има нужда от украински дронове, да ходи там да се гърчи и предлага!

    14:18 09.04.2026

  • 104 Макробиолог

    5 5 Отговор

    До коментар #40 от "Глупости":

    Залят е я.Бият си по нефтодобива в целия Близък изток.От образователна гледна точка--петрола само на пръв поглед е достатъчен.В близка перспектива--не.Само Индия и Китай са три милиарда/без да добавим Индонезия, Малайзия, филипините,виетнам,юж Корея, Япония ,цяяяяяла Юропа и т.н./.Китай е вкарал в цивилизацията около полувината си население,Индия -една десета.Сещаш се ко предстои когат и другите седнат на масата?

    14:19 09.04.2026

  • 105 Пенсионер 69 годишен

    11 6 Отговор

    До коментар #90 от "Светът е залят от петрол":

    Защо дизелът в Белгия е 2,50€ ? Във вторник в Брюксел национална манифестация против високите цени на горивата. Ако не вярваш, ела да видиш.

    14:19 09.04.2026

  • 106 Бг гражданин

    6 9 Отговор
    Всичко е театро,Зеленски,Путин,жалко за погубените млади хора.. Нетятяху и Тръмп показха как се воюва! Иран също. А Путин си унищожи държавата!!! Само празни приказки,като треньора на Левски ,испанчето Веласкес.

    14:20 09.04.2026

  • 107 Хейт

    9 6 Отговор
    Е, то САЩ пренебрегват и данни, че Украйна продава тайно дронове и оръжие на Хамас. Така че нека да не зачекваме темата.

    14:20 09.04.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Змей

    7 7 Отговор
    Да духаш супата Мриш ляк Сополив Наркомански. Хамериканците знаят това далеч по добре от теб, да не са малоумни, просто не обичат сополиви и крадливи наркомани да ги поучават.

    14:20 09.04.2026

  • 110 гошо

    10 6 Отговор
    Защо го показвате тоя наркоман?

    14:22 09.04.2026

  • 111 виктория

    8 7 Отговор
    простата зелена глава не осъзнава че иран е жертвата!!!

    14:22 09.04.2026

  • 112 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 9 Отговор

    До коментар #83 от "Вероника":

    Последния път кацнах във Варна , от Шереметьево. Летищетона Варна изглеждаще като селска автобусна спирка, със тревички от бетона.

    14:23 09.04.2026

  • 113 Гресиран козяк

    4 8 Отговор

    До коментар #70 от "Гресирана ватенка":

    В г3аа с як заоблен кол ргггали ли сате ?Еее сега ти излезе късмета !

    14:23 09.04.2026

  • 114 виктория

    5 7 Отговор

    До коментар #108 от "Няма логика в това":

    2000000 в мокрите ти сънища!!! яко си облъчен!!

    14:24 09.04.2026

  • 115 Има логика

    12 10 Отговор

    До коментар #108 от "Няма логика в това":

    Ти какво предлагаш? Путин да срине цяла Украйна и да избие 20 милиона души, като ИсраЕл? На Путин трябва икони да изписват, свещи да му палят и да му се молят като на Исус Христос за търпението и добрината.

    14:25 09.04.2026

  • 116 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    4 11 Отговор

    До коментар #102 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #118, #160

    14:25 09.04.2026

  • 117 доктор

    5 5 Отговор

    До коментар #108 от "Няма логика в това":

    Умряли са 2000000 срамни буби ,които жее ...натти ти донесе подарък от турските тираджии .

    14:26 09.04.2026

  • 118 Сък Майдик

    2 8 Отговор

    До коментар #116 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    Не ми се прави на англичанин МоФо !

    14:27 09.04.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Зельо

    4 7 Отговор
    Се върти и бута точно като нашиа лаф: Като недарена сваа на сватба...

    14:27 09.04.2026

  • 121 Наркобарона

    3 8 Отговор
    Пак предозира манджата.много е ербап щото зад него са Гяуров ,Петрохан,гроб и до ов

    14:28 09.04.2026

  • 122 Ахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #91 от "доктора":

    Ще, ще, ще, ще... Ако, ако, ако, ако.. Ае обувай си питката вече (свършихме) и ни спести "мъдростта" си занапред

    Коментиран от #145

    14:28 09.04.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Никой не оспорва

    4 6 Отговор

    До коментар #90 от "Светът е залят от петрол":

    местонахожденията на петролните залежи. Въпросът е от колко места сега може да купува Европа и на каква цена.Видя се, че борсовите цени реагират моментално при всяко изказване на Тръмп. А борсите реагират на платформите на прогнози, които произвеждат постоянно актуализиращи се вероятности.

    Коментиран от #128, #131

    14:29 09.04.2026

  • 125 Пенсионер 69 годишен

    7 6 Отговор
    Във вторник ако не вали, ще отида на национална манифестация против високите цени на горивата в Брюксел. Ще изразя подкрепа на Барт де Вевер! Вината за високите цени е на Украйна и Зеленски, защото прекъснаха енергийните потоци от Русия. Белгия се държи, но цените се удвоиха и утроиха. Дизелът е 2,50€ !

    14:32 09.04.2026

  • 126 Оги

    8 5 Отговор
    А защо не обвиниш САЩ, че ти помага на тебе?

    14:34 09.04.2026

  • 127 Фашизма е в русия

    7 8 Отговор

    До коментар #17 от "3ельоная гнъйда,":

    Русия отговаря на почти всички критерииза фашистка държава .не спори а чети за фашизма !

    14:35 09.04.2026

  • 128 Това каква връзка

    8 3 Отговор

    До коментар #124 от "Никой не оспорва":

    Има с Украйна и войната между Русия и Украйна ? Никаква.

    14:35 09.04.2026

  • 129 Зелепадла, известен още из.....

    4 7 Отговор
    .....Телеграм-просторите, като Гнидарас

    14:35 09.04.2026

  • 130 Гост

    8 6 Отговор

    До коментар #108 от "Няма логика в това":

    Твоята фантазия няма логика, защото фактите са:
    Между Русия и Украйна се осъществи нов обмен на телата на загинали военнослужещи.
    Според медийни съобщения, на Украйна са предадени 1000 тела на украински войници, а на Русия - 41 тела на руски войници.
    Предишната размяна се състоя на 26 февруари, когато 1000 тела бяха прехвърлени в Украйна, а 35 - в Русия.

    И при предишните замени на убити резултатите бяха подобни!

    14:37 09.04.2026

  • 131 Пенсионер 69 годишен

    8 8 Отговор

    До коментар #124 от "Никой не оспорва":

    Светът НЕ Е ЗАЛЯТ ОТ ПЕТРОЛ. В Канада е примесен с пясък. Във Венецуела е под формата на разтопен асфалт, другаде са с високо съдържание на сяра и т.н.. Рафинериите не могат да работят с нефт от всякъде. Нужни са нови технологии и вложения от хиляди милиарди, които няма смисъл да се правят, за да се угоди на един наркоман от Украйна.

    14:37 09.04.2026

  • 132 РАЗБРАХ

    7 5 Отговор

    До коментар #123 от "Лука":

    САЩ СИ ГО ПРЕМЕСТИХА
    РУСИЯ ГО ЗАБЕЛИ
    АБЕ ЛУКА ШО НЕ ИНСУЛТЯ.....САЩ БАРЕ ОРАТА СИ ОТДЪХАНТ ОТ ТЪПО....ТИЯТА ТИ

    14:38 09.04.2026

  • 133 Лука

    6 9 Отговор

    До коментар #37 от "Вероника":

    Както хитлер така и путин ще ги помнят !

    14:39 09.04.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Дон Корлеоне

    6 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    14:40 09.04.2026

  • 136 Тиква

    7 6 Отговор
    Пак тоя, противен и нагъл окрабандер,както и окрабежанци, всичко знаят и всичко могат,а реално мързеливи и подли.

    14:42 09.04.2026

  • 137 Смешник

    6 6 Отговор
    Този пресрочен наркоман се взе много на сериозно Аз се чудя защо Тръмп все още не го е занулил

    14:50 09.04.2026

  • 138 Хахаха!🎺🥳😀

    5 6 Отговор
    В Нигерия също има петрол. Там отвличат западните специалисти и искат огромни откупи. Жените им ги заплождат. Държат ги в джунглата и не получат ли за тях милиони, продават ги от племе на племе за кози и крави. Във Венецуела същата работа. Западът се отказа от петрола и природния газ, който Русия спокойно им доставяше директно по тръбите и затъва във войни.

    14:51 09.04.2026

  • 139 Хи хи

    6 6 Отговор
    Некакъв малък зелен червей си мисли, че може да казва на Америка какво да прави !!

    14:51 09.04.2026

  • 140 Ива

    7 6 Отговор
    Обвинявам ЕС и САЩ ,че поддържат Зеленски и подклаждат войната !

    14:51 09.04.2026

  • 141 Хи хи

    10 6 Отговор
    Некакъв малък зелен червей си мисли, че може да казва на Америка какво да прави !!

    14:52 09.04.2026

  • 142 Смешник

    7 4 Отговор

    До коментар #123 от "Лука":

    Бандеровски герой В скоро време ще му отиде на гости

    14:53 09.04.2026

  • 143 Ч💩Fут,

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "руската мечка":

    Г,лей ти да не играеш казачок под акомпанимент на руска нагайка...

    15:02 09.04.2026

  • 144 Екс

    4 5 Отговор
    Тръмп сменяй го този Зеленчук зеленски

    15:06 09.04.2026

  • 145 хаха 🤣

    5 4 Отговор

    До коментар #122 от "Ахаха":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣

    Коментиран от #154

    15:08 09.04.2026

  • 146 Къде

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "ще си събираш":

    да те срещна, Андрешко, в София? Обещавам, че малко ще ти бушонирам кратуната!

    15:08 09.04.2026

  • 147 Хи хи

    4 5 Отговор
    Заради тоя зелен червей Украйна загуби 20% от териториите си, абсолютен лузър, и иска да дава акъл на другите !!

    15:09 09.04.2026

  • 148 Пенсионер 69 годишен

    6 6 Отговор
    Едно време в нашето село имаше 4 ресторанта и мотел, а нафтата струваше 8 стотинки и я горяхме в печки. Надницата ми беше 20 лева и за 5 лева всяка вечер бях на ресторант или дискотека. Сега има две кафенета и няма къде една мешана скара да си поръчаш. Седят с часове на две бири. През соца изпитвахме по две бурета!😀 Всичките млади избягаха в чужбина. Аз хванах последния автобус и се пенсионирах на запад. Иначе да са ме уморили до сега.
    Нафтата шофьорите я изливаха в деретата! Вземаха по 1000 лева заплата и нямаше смисъл да се занимават да я продават!
    Пропагандата внушава, че през соца е било лошо, а беше рай за народа!

    Коментиран от #158

    15:10 09.04.2026

  • 149 Иван

    9 7 Отговор
    А гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски защо не застане на страната на Иран? Иран е жертва на агресия.

    15:17 09.04.2026

  • 150 Тръмп

    7 7 Отговор
    Занулявай Зеления червеи който храниш безвъзмездно!

    15:17 09.04.2026

  • 151 Задунайски празнокарпузник

    7 8 Отговор
    Просията вече е издялала супер нови гумени цървули с връзки и безаналогови грайфери, има стотици опашки от просияни които чакат по 6ч на опашка за да грабват жадувания чифт от любимата блатна марка "Московский беглец",запад нас зависи......😂😂😂😂😂

    15:21 09.04.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Даскал Ботю

    1 5 Отговор

    До коментар #152 от "Иван":

    То и ти требе да станеш безплатна наложница,ама скоро де!

    15:23 09.04.2026

  • 154 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 7 Отговор

    До коментар #145 от "хаха 🤣":

    "ЩЕ "се върнемъ на границите от 1991
    " ЩЕ" си върнем Крим
    "Ще" си Пия кафето в Крим
    "Ще " съборим моста
    "Ще" бомбардираме Москва
    "Ще " направим контрнаступ
    "Ще", " Ще"
    "Ще освободим Луганска обл" - готово
    "Ще освободим Курска обл- готово
    Стой та гледай

    15:23 09.04.2026

  • 155 Ха ха ха ха

    5 8 Отговор

    До коментар #8 от "Копейка":

    Не, бе жълтопаветен, викай за баба урсулка, да те уреди с нова факсинка. Колко заплати хариза за 0сРайна?

    15:24 09.04.2026

  • 156 Али Хюмни

    2 5 Отговор
    Братя сме,помагаме си !

    15:25 09.04.2026

  • 157 Йордан

    6 6 Отговор
    Този просяк какво се опитва,да насъска американците да нападнат Русия ли?няма как да стане.

    15:26 09.04.2026

  • 158 И тогава

    2 6 Отговор

    До коментар #148 от "Пенсионер 69 годишен":

    си на 69...

    15:26 09.04.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 5 Отговор

    До коментар #116 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    Да не би Курск да си сънувал или Крим, а, сосняк? Хахаахх

    15:27 09.04.2026

  • 161 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ

    4 5 Отговор
    От калния пасьо обявиха,че в понеделник ще правят търг за кюлотите на любимата на всички блатни подлоги,Митрофан Ханъм ал боярщник, казват че гащата е носена цяла зима без пране и носела любимият "аромат" за всяка Кукупейка!!😂😂😂

    Коментиран от #163

    15:30 09.04.2026

  • 162 Ха ХаХа

    4 4 Отговор
    С това Наркоманът си отряза тъпата тиква.
    До тук беше

    15:35 09.04.2026

  • 163 Нищожество,

    3 4 Отговор

    До коментар #161 от "БЛАТНА ОРКА АЛКАШ":

    Ако научиш правописа може да станеш истински забавен!

    15:36 09.04.2026

  • 164 Начи,

    5 3 Отговор
    Кара се на САЩ,че не обвиняват Русия в действия против САЩ?!? Тоя се изживява,като президент на света.

    15:38 09.04.2026

  • 165 Заради теб джуджАко

    3 3 Отговор
    Ами заради теб зелени ДжуджАко американците нямат сурАт да се сърдят, щото вече над 4 години цялото ти разузнаване за Русия е тяхно.

    15:39 09.04.2026

  • 166 Смях в залата

    4 3 Отговор
    Путин подкани руските олигарси "доброволно" да финансират войната в Украйна: Време е най-едрия бизнес да започне да помага за финансиране на войната. Ситуацията с държавната хазна става критична. Бюджетният дефицит на Русия за януари и февруари 2026 г. вече е надхвърлил 90% от сумата, прогнозирана за цялата година.

    😁

    15:40 09.04.2026

  • 167 ...

    4 5 Отговор

    До коментар #38 от "Минел":

    Войната изобщо не е за ресурси, нито пък за територии в трите украински области, те дори не могат да покрият загубите на Русия, камо ли да спечелят нещо отгоре от тях. Войната беше за влияние, но Русия се провали, не успя да го постигне. А приходите от ресурси не могат да помогнат на Русия, защото тя на практика няма развита икономика. Особено пък за голяма и военизирана държава като Русия, водещото задължително е икономиката, ресурсите са едно малко перо в доходите. За съжаление обаче, след толкова много години, Русия си остава отново същата бедна и бавноразвиваща се държава, точно поради тази причина.

    Коментиран от #172, #173

    15:47 09.04.2026

  • 168 Хахаха!🎺🥳😀

    4 4 Отговор
    Украинството е вид слабоумие. Бившият президент на Грузия, Саакашвили, получи образованието си в Украйна, подлудя, прииска му се НАТО и започна война с Русия. Загуби войната, грузинците го вкараха в затвора, жена му, красива холандка, го заряза. В затвора без алкохол и дрога се побърка окончателно и заприлича на плашило, забравен от всички. А на запад го превъзнасяха, както сега превъзнасят зеления мухъл! От украинство се заразиха и няколко английски и германски премиери, побесняха и ги отправиха в оставка! Хахаха😀😜

    16:08 09.04.2026

  • 169 Пилотът Гошу

    2 3 Отговор
    Тоз пък кой въобще го пита и кой ще забрани на Иран и Русия да си сътрудничат …

    16:14 09.04.2026

  • 170 Дон Турболенто

    1 2 Отговор
    Този сериозно се е възприел за фактор. Така става при системна злоупотреба с някои възбудители на ЦНС.

    16:45 09.04.2026

  • 171 Горски

    2 3 Отговор
    Начин да се съвземеш, до получиш още оръжия и пари от "приятели" по света, да наемеш още войници, да се преструктурираш и да почнеш с нови сили да воюваш ... Е, защо печелещата страна да ти дава примирие тогава? Да знаеш зелен, паветните тук ходят по прайдове на фронта да ти спасяват нацистите няма да дойдат. Така, че белото знаме и не се надявай да измамиш Путин. Индивид, който успя повече от 5 пъти да се отърве от казармата сега се изживява като главнокомандващ и велик стратег. Зеления наркоман е най щастлив от прекратяването на огъня, горкия беше се отчаял, че покрай Иран никой не обръща внимание на постоянното му хленчене /освен нашата еврейка баба Нейски/. За негово съжаление Израел наруши примирието и Иран пак ще подхваща ционистите и краварите. Има изход Зеленски,има. Бялото знаме и всичко ще е наред. Първото предложение на руснаците винаги е най-доброто. Ако беше подписал 2022, Украйна щеше да е цяла и над 40 милиона. А сега е 20% по-малка и с 25 милиона по-малко население. Колкото повече се опъваш, толкова по-лошо ще става.

    17:00 09.04.2026

  • 172 Дон Турболенто

    0 3 Отговор

    До коментар #167 от "...":

    Нещо си се объркал. Провали се колективния запад. Войната беше инспирирана от предишната американска админинстрация и европейските им пажове. Спомни си чистосърдечното признание на Меркел и Оланд за договореностите от Минск, които бяха възможно най-добрия вариант за Украйна. Спомни си и как рошавото британско чучело провали преговорите в Турция. Целта на разпалването беше (след заявката на Путин в Мюнхен, че Русия започва да се връща на геополитичската сцена) Русия да влезе в капана на конфронтацията и наложените впоследствие санкции да бъде задушена икономически и евентуално победена военно. От тама трябваше да последва разпадане на федерацията на отделни региони, назначаването на васални правиътелства и връщането в жалкото положение на деветдесетте. Замисълът беше Русия да започне да се скапва още след първите наложени санкции. Но вече колко време водене на война (макар и с ограничени ресурси), 20 пакета санкции, Русия си е цяла а западът (особено Европа) видимо се спихва. Ролята на Украйна в случая беше на прокси, поредния балък, копйто да свърши черната работа. И както се полага на всяко западно (в случая разбирай англосаксонско) прокси, да бъде сдъвкано и след това изплюто от ползвателите си. Затова не ни пробутвай някакви мухлясали о отдавна станали безсъдържателни тези за "доброто и злото".

    17:01 09.04.2026

  • 173 Дон Турболенто

    0 3 Отговор

    До коментар #167 от "...":

    М/у другото, една от основните стратегии на англоскасонските елити (преди в лицето на британците, днес в лицето на приемниците им от САЩ) винаги е била да се вбива клин между Русия и Европа, защото при евентуална колаборация между тях, би се получил много силен геополитически субект, който да застраши англосаксонската доминация. И тази стратегия е на повече от 100 години. Но за да знаеш такива неща, трябва да си попрочел нещо различно от клишетата на "системните".
    Колкото до Украйна като прокси, опитите да се използва като инструмент срещу Русия не са спирали откакто тази "Северна Македония на стероди" получи независмост през 1991. Но и това разбирасе "системните" няма да ти го кажат..
    В заключение ще кажа, че западът така и не се научи да разбира света извън него и си приложи за ппореден път своя логика. Ккато в Русия, така и в Иран.

    17:11 09.04.2026

