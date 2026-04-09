Виктория и Дейвид Бекъм са предложили на Бруклин да говорят чрез посредник

Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм полагат усилия да възстановят отношенията си с най-големия си син Бруклин Бекъм след продължително напрежение и конфликти в семейството, съобщават източници, цитирани от The Cut.

По информация на близки до семейството, двойката многократно е предлагала среща с Бруклин и съпругата му Никола Пелц, като е изразила готовност тя да се проведе при всякакви условия – в присъствието на адвокати, членове на семейството на Пелц, терапевт или посредник. Целта, според източниците, е да бъде намерен начин за преодоляване на конфликта.

Въпреки тези опити, през януари Бруклин Бекъм публикува категорична позиция в Instagram: „Не искам да се помирявам със семейството си.“ В същото изявление той твърди, че напрежението е започнало още преди сватбата му с Никола Пелц през 2022 г., като посочва несъгласие на родителите си с избора му на партньор.

Бруклин отправя и директни обвинения към родителите си, че през годините са контролирали публичния образ на семейството чрез медиите. „През целия ми живот те са управлявали наратива чрез показни публикации в социалните мрежи, семейни събития и неавтентични отношения“, заявява той.

В публикацията си той коментира и сватбения ден, като твърди: „Майка ми провали първия ми танц със съпругата ми, който беше планиран седмици по-рано под романтична песен.“

До момента Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм не са отговорили публично на обвиненията, но продължават да демонстрират подкрепа към сина си, включително чрез публикации в социалните мрежи. По повод рождения му ден и двамата публикуваха поздрави, като Дейвид Бекъм написа: „Обичаме те.“

Отсъствието на Бруклин се усеща и от останалите членове на семейството. По време на концерт в Лондон през март брат му Круз Бекъм изпълни песента „Loneliest Boy“, за която се предполага, че е вдъхновена от отношенията им. В кадри от събитието той пее: „Loneliest boy, I hope that you’re listening… Don’t push all your friends away, when we’re tryna show you love.“ (Най-тъжното момче, надявам се да слушаш... Не отблъсквай приятелите си, когато се опитваме да ти покажем любов).