Виктория и Дейвид Бекъм са предложили на Бруклин да говорят чрез посредник

9 Април, 2026 15:01 905 7

Двойката първа е отправила ръка за сдобряване с големия им син и съпругата му Никола Пелц

Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм полагат усилия да възстановят отношенията си с най-големия си син Бруклин Бекъм след продължително напрежение и конфликти в семейството, съобщават източници, цитирани от The Cut.

По информация на близки до семейството, двойката многократно е предлагала среща с Бруклин и съпругата му Никола Пелц, като е изразила готовност тя да се проведе при всякакви условия – в присъствието на адвокати, членове на семейството на Пелц, терапевт или посредник. Целта, според източниците, е да бъде намерен начин за преодоляване на конфликта.

Въпреки тези опити, през януари Бруклин Бекъм публикува категорична позиция в Instagram: „Не искам да се помирявам със семейството си.“ В същото изявление той твърди, че напрежението е започнало още преди сватбата му с Никола Пелц през 2022 г., като посочва несъгласие на родителите си с избора му на партньор.

Бруклин отправя и директни обвинения към родителите си, че през годините са контролирали публичния образ на семейството чрез медиите. „През целия ми живот те са управлявали наратива чрез показни публикации в социалните мрежи, семейни събития и неавтентични отношения“, заявява той.

В публикацията си той коментира и сватбения ден, като твърди: „Майка ми провали първия ми танц със съпругата ми, който беше планиран седмици по-рано под романтична песен.“

До момента Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм не са отговорили публично на обвиненията, но продължават да демонстрират подкрепа към сина си, включително чрез публикации в социалните мрежи. По повод рождения му ден и двамата публикуваха поздрави, като Дейвид Бекъм написа: „Обичаме те.“

Отсъствието на Бруклин се усеща и от останалите членове на семейството. По време на концерт в Лондон през март брат му Круз Бекъм изпълни песента „Loneliest Boy“, за която се предполага, че е вдъхновена от отношенията им. В кадри от събитието той пее: „Loneliest boy, I hope that you’re listening… Don’t push all your friends away, when we’re tryna show you love.“ (Най-тъжното момче, надявам се да слушаш... Не отблъсквай приятелите си, когато се опитваме да ти покажем любов).


  • 1 Контрол

    Отговор
    Ситуацията между Дейвид Бекъм, Виктория Бекъм и Бруклин Бекъм изглежда като класически сблъсък между семейство, контрол и желание за самостоятелност – само че под прожекторите. Когато личните конфликти се изнасят публично, помирението става още по-трудно, защото вече не става дума само за чувства, а и за имидж.

    15:05 09.04.2026

  • 2 Истината

    Отговор
    Родителите му се опитват да контролират както личния му живот, така и публичния образ на семейството. Предлагането на срещи „при всякакви условия“ може да се тълкува и като опит за възстановяване на връзката, и като начин да се поддържа някакъв контрол върху ситуацията. Важно е да се отчете, че за Бруклин тази динамика е проблематична, защото се чувства „манипулиран“ или наблюдаван.

    15:08 09.04.2026

  • 3 имаджин

    Отговор
    да говорят чрез посредника чичко Дончо Тръмпов

    15:10 09.04.2026

  • 4 колориметър

    Отговор
    Никола Пелц не му ли е партньорка на Бруклин? Нали уж е жена?!

    15:15 09.04.2026

  • 5 провинциалист

    Отговор
    Виктория и Дейвид могат да прочетат книгата на Васил Крумов от 1986г. "Не си случила със снахата".

    15:30 09.04.2026

  • 6 Хмм

    Отговор
    заради комплексите на жена си, че майка му е по-известна от нея, се скара със семейството си, ще разбере че е сгрешил както синовете на Бритни, отделиха ги от нея, но накрая се върнаха при майка си

    15:53 09.04.2026

  • 7 всъщност

    Отговор
    Свекървата Пош е голяма скрипя и всичко това е само кризисен ПР да си лъскат "имиджа", а не защото обичат сина си и харесват снахата! 😉

    17:06 09.04.2026