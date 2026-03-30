Горд баща: Синът на Арнолд Шварценегер спечели първото си състезание по бодибилдинг

Синът на Арнолд Шварценегер – Джоузеф Баена – направи убедителна заявка за собствено място в света на културизма, след като спечели първото си състезание в дисциплината.

28-годишният Баена обяви в социалните мрежи, че е завоювал първо място в няколко категории на турнира NPC Natural Colorado State. Сред отличията му са победите в Men’s Open Bodybuilding Heavy Weight Class, Men’s Classic Physique True Novice и Men’s Classic Physique Novice.

Той публикува кадър от сцената, на който демонстрира физическата си форма, придружен от краткото послание „Мисията Изпълнена“, подчертавайки значението на успеха за своята кариера в бодибилдинга.

Постижението идва само дни след като Джоузеф Баена сподели снимки от тренировки със своя баща, който активно го подкрепя в подготовката. На кадрите Шварценегер наблюдава с внимание тренировъчния процес на сина си. „Трябва да шокираш мускулите“, написа Баена към публикацията, цитирайки звездния си баща.

Арнолд Шварценегер остава една от най-големите фигури в историята на културизма, с общо седем титли „Мистър Олимпия“ и пет „Мистър Вселена“, което прави подкрепата му ключова за развитието на младия състезател.

Джоузеф Баена е син на актьора от връзката му с бившата му икономка Милдред Баена. Шварценегер има още четири деца от брака си с Мария Шрайвър – синовете Патрик и Кристофър, както и дъщерите Катрин и Кристина.

През последната година вниманието на медиите беше привлечено и от трансформацията на Кристофър Шварценегер, който впечатли с рязка промяна във външния си вид. Той сам разкри, че процесът е започнал през 2019 г., когато е живял в Австралия, мотивиран от желанието да подобри физическата си форма и ежедневната си активност.