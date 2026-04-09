Новини
Любопитно »
Кралица Елизабет II отправила строг ултиматум към принц Хари преди оттеглянето му

9 Април, 2026 15:59 1 462 4

  • кралица елизабет втора-
  • ултиматум-
  • принц хари-
  • оттегляне-
  • кралско семейство

Хари искал да се оттегли от ролята и задълженията си наполовина, но кралицата не му позволила

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Хари "се е колебаел" да напусне кралското семейство, но в крайна сметка е бил изправен пред категоричен избор от страна на Елизабет II, сочат данни от нова биографична книга.

В изследването си „Queen Elizabeth II“ писателят Хюго Викърс описва нарастващото напрежение между Хари и останалите членове на кралското семейство в периода преди решението му да се оттегли от официалните си задължения заедно със съпругата си Меган Маркъл.

След като двойката напуска Великобритания и се установява временно в Канада в края на 2019 г., принц Хари е проявил желание да договори нов модел на участие в кралските дейности. Според Викърс той е предложил т.нар. вариант „половин участие“, при който да бъде финансово независим, но да продължи да изпълнява част от ангажиментите си към институцията.

Предложението обаче не получава подкрепа. В началото на 2020 г. висши представители на двореца, сред които Едуард Йънг, Клайв Олдертън и Саймън Кейс, изготвят позиция, представена по време на среща в имението Sandringham Estate, където е отсядала често кралицата по онова време. Там на принц Хари е поставен ясен избор: пълно участие или пълно оттегляне.

„Беше му казано, че вариантът е или всичко, или нищо“, отбелязва Викърс. В резултат принцът се връща в Канада, като решението за напускане е взето „с нежелание“.

През януари 2020 г. Принц Хари и Меган Маркъл официално обявяват, че се оттеглят от ролите си като действащи членове на кралското семейство. Няколко месеца по-късно се установяват трайно в Калифорния, оставяйки резиденцията си Frogmore Cottage.

Отношенията между Съсексите и кралското семейство се влошават допълнително след публикуването на мемоарите на принц Хари „Резервният“ през 2023 г., след което двойката е помолена окончателно да освободи имота.

Въпреки напрежението, през юни 2022 г. Хари и Меган се завръщат за кратко във Великобритания заедно с децата си Принц Арчи и Принцеса Лилибет, за да се срещнат с кралицата – визита, свързана и с желанието ѝ да види всички свои правнуци.

Според друг биограф, Робърт Хардман, в книгата „Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story“, кралицата е настоявала всички правнуци да я посетят в Balmoral Castle през лятото на 2022 г., като целта е била те да запазят „щастлив спомен“ от нея.

Последната публична поява на Съсексите с останалите членове на кралското семейство, включително Принц Уилям и Кейт Мидълтън, беше през септември 2022 г. в Windsor, по време на траурните церемонии след смъртта на Елизабет II.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Порнография

    5 5 Отговор
    Предпочитам (обли фанс) тези не ме интересуват. Дъртата браантия дали е изгнила вече?

    16:03 09.04.2026

  • 2 хмммм

    5 4 Отговор
    Тази сиганка се опитва да му провали животът! Доста е наивен, че не го разбира.

    16:20 09.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Айше

    4 1 Отговор
    Не прочетох за строг ултиматум.
    Много шум за нищо.
    То пък и едно нищо, дето не струва и толкова

    16:31 09.04.2026