Риана показа дъщеричката си за пръв път (СНИМКИ)

9 Април, 2026 15:31 912 3

Момиченцето беше облечено от глава до пети във винтидж модели на Dior

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Риана и A$AP Rocky направи впечатляваща първа публична поява в Париж, демонстрирайки стил, характерен за шикозните ѝ родители. По време на разходка във френската столица двамата изведоха част от децата си, включително шестмесечната си дъщеря, която вече привлича внимание с модни находки.

Бебето, чието име е Роки Айриш, беше облечено с винтидж шапка на Dior, създадена от Джон Галиано през 2002 г. – модел, появил се повече от две десетилетия преди раждането ѝ. Шапката, отличаваща се с помпони, оформящи ефект на ирокез, съвпада с оригиналния дизайн, макар да не е изключено да е изработена специално за случая от настоящия творчески директор на марката Джонатан Андерсън. Подобни винтидж модели се предлагат на вторичния пазар на цени между 150 и 985 долара.

Визията на детето беше допълнена от сива плисирана рокля на Dior, оценявана на около 800 долара, комбинирана с дънки и маратонки, като по време на разходката то дори изгуби едната си обувка.

Риана заложи на по-непринуден стил с шапка на Carhartt, раирана блуза на Prada и чанта Dior „Dracula“, чиято стойност се оценява на около 3700 долара.

A$AP Rocky беше забелязан да държи за ръка най-големия им син RZA, който носеше тениска с розови райета и слънчеви очила, докато самият изпълнител беше облечен в сако. Другото им дете – двегодишният Riot – не присъстваше на разходката.

Семейството има дългогодишна връзка с Dior. През последната година RZA и Riot също се появиха в миниатюрни версии на модели от дебютната мъжка колекция на Джонатан Андерсън за марката. Самата Риана беше сред първите, които демонстрираха неговите дизайнерски решения, появявайки се с кутюр аксесоари непосредствено след ревюто на Dior по време на Седмицата на висшата мода в Париж през януари.

Риана роди дъщеря си през септември 2025 г., като още след раждането и в болничното легло привлече внимание и с визията си, допълнена от бижута на стойност около 150 000 долара. Настоящата поява бележи първото публично излизане на детето, което още от ранна възраст се позиционира като част от модния имидж на едно от най-известните семейства в съвременния шоубизнес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гледай бате

    5 2 Отговор
    Гледай как маймуната издокарала маймунката

    15:41 09.04.2026

  • 2 въпросче

    1 0 Отговор
    Роки женско име ли е?!

    15:41 09.04.2026

  • 3 пренос

    1 1 Отговор
    От квартал Бруклин в Ню Йорк няма ли да покажат нещо си там,за пръв път?

    15:51 09.04.2026