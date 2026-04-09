Шефове на петролни компании са в шок заради начисляването на транзитни такси за преминаване през Ормузкия проток

Ръководители на петролни компании са се обърнали към Белия дом, държавния секретар на САЩ Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс, за да протестират срещу решението на Иран да начислява такси за транзит през Ормузкия проток, съобщи Politico, позовавайки се на представител на индустрията.

Източникът отбеляза, че преди военния конфликт таксите за транзит през водния път не са били начислявани. Той добавил, че смята, че „ние сме спечелили войната“.

Според Politico, администрацията на Тръмп реагирала на оплакванията „не с хладно отказ“.

„По-скоро като „Да, добре, ще го вземем предвид“, каза представителят.

Politico съобщи също, че на сутринта на 8 април се е състояла среща между представители на петролната индустрия и висши членове на администрацията на САЩ.

Такса за преминаване на кораби през Ормузкия проток би създала опасен прецедент за свободата на корабоплаване по целия свят; международната общност е малко вероятно да се съгласи на такава такса.



Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис в интервю за CNN.



Според Мицотакис въпросът за свободното преминаване на кораби през Ормузкия проток пряко засяга Гърция. „Ние сме един от основните „играчи“, когато става въпрос за кораби, собственост на Гърция и управлявани от Гърция. Винаги съм защитавал свободата на корабоплаване – въпрос от първостепенно значение за бъдещето на Ормузкия проток. Ормузкият проток винаги е бил свободен от корабоплаване и вярвам, че трябва да остане такъв и в бъдеще“, каза премиерът. „Не мисля, че международната общност ще бъде готова да приеме Иран да създаде „пункт за събиране на такси“ за всеки кораб, преминаващ през пролива. Смятам това за напълно неприемливо“, добави Мицотакис.



„Затова мисля, че ще имаме интензивни преговори“, продължи премиерът. „Мисля, че в крайна сметка може да се нуждаем от отделно международно споразумение за Ормузкия проток. Има исторически прецеденти. Но това споразумение не може – повтарям, не може – да включва каквато и да е такса, която корабите да плащат всеки път, когато преминават през Ормузкия проток. Това не се е случвало преди войната и не може да се случи след нейния край.“



Мицотакис подчерта, че никой никога не е плащал нищо за преминаване през Ормузкия проток. „Ако нещо подобно се случи, бихме създали много опасен прецедент за свободата на корабоплаване по целия свят“, смята правителственият глава.