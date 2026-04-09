Шефове на петролни компании са в шок заради начисляването на транзитни такси за преминаване през Ормузкия проток

Ръководители на петролни компании са се обърнали към Белия дом, държавния секретар на САЩ Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс, за да протестират срещу решението на Иран да начислява такси за транзит през Ормузкия проток, съобщи Politico, позовавайки се на представител на индустрията.
Източникът отбеляза, че преди военния конфликт таксите за транзит през водния път не са били начислявани. Той добавил, че смята, че „ние сме спечелили войната“.
Според Politico, администрацията на Тръмп реагирала на оплакванията „не с хладно отказ“.
„По-скоро като „Да, добре, ще го вземем предвид“, каза представителят.
Politico съобщи също, че на сутринта на 8 април се е състояла среща между представители на петролната индустрия и висши членове на администрацията на САЩ.
Такса за преминаване на кораби през Ормузкия проток би създала опасен прецедент за свободата на корабоплаване по целия свят; международната общност е малко вероятно да се съгласи на такава такса.
Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис в интервю за CNN.
Според Мицотакис въпросът за свободното преминаване на кораби през Ормузкия проток пряко засяга Гърция. „Ние сме един от основните „играчи“, когато става въпрос за кораби, собственост на Гърция и управлявани от Гърция. Винаги съм защитавал свободата на корабоплаване – въпрос от първостепенно значение за бъдещето на Ормузкия проток. Ормузкият проток винаги е бил свободен от корабоплаване и вярвам, че трябва да остане такъв и в бъдеще“, каза премиерът. „Не мисля, че международната общност ще бъде готова да приеме Иран да създаде „пункт за събиране на такси“ за всеки кораб, преминаващ през пролива. Смятам това за напълно неприемливо“, добави Мицотакис.
„Затова мисля, че ще имаме интензивни преговори“, продължи премиерът. „Мисля, че в крайна сметка може да се нуждаем от отделно международно споразумение за Ормузкия проток. Има исторически прецеденти. Но това споразумение не може – повтарям, не може – да включва каквато и да е такса, която корабите да плащат всеки път, когато преминават през Ормузкия проток. Това не се е случвало преди войната и не може да се случи след нейния край.“
Мицотакис подчерта, че никой никога не е плащал нищо за преминаване през Ормузкия проток. „Ако нещо подобно се случи, бихме създали много опасен прецедент за свободата на корабоплаване по целия свят“, смята правителственият глава.
06:21 09.04.2026
22 Голям
Да бяха ходили да хленчат в Тел Авив и Вашингтон преди бомбандировките. Всички бяха наясно до какво ще доведе подобен конфликт.
25 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "Голям":Ша наложат такси и на иранския петрол в чужди пристанища....иранците ша са ИЗПРИЩЯТ
33 Щото
До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Сега е евтин ?
140-150$
На борсова цена , няма да ти дадат да се снимаш до танкера .
36 никой
До коментар #9 от "Последния Софиянец":за Босфора не се плаща има само санитарен контрол, Панамския и Суецкия канал са изкуствени копани и който ги е копал събира такса!
37 Ахаха
До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не ти е лесно викаш, не разбрал, не прочел, не си най-светло светещата крушка тук
38 Ахаха
До коментар #25 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Викат ти "голем смех" щото мн ни разсмиваш с логиката си ли?
39 Възможно
До коментар #22 от "Голям":Може да стане интересно. По същия начин да се събират такси за Баб Ел мандеб, Гибралтар,Категат, Малакския и др. протоци от съгласните да плащат.
40 пешо
До коментар #2 от "151262":така се прави... демократично.... всички заедно плащат щетите нанесени от печалбата на сина на мутрата... ако не плащат , лошия мутра татко ще дойде да ви пляска
Приумици от 90те. Честита ви демокрация евроатлантици.. упс.. то ние ще плащаме ,не вие. вие сте се уредили по демократично..защото сте можещи , знаещи ..абее елит ..... елит от тарикати и неглеци .
41 Хирон
До коментар #36 от "никой":За преминаване през Босфора има такси. Общо са 5.83 $ на тон. За кораб Panamax ще е около 150,000$.
42 09042026
По 10 цент на литър а бе големи разходи няма що.
43 ?????
Тва е един от начините за събиране на кинти.
Що не рипаа га Щатите и Израел нападнаха Иран?
48 Хич не е смях
До коментар #21 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Защото крайната цена я плащаш ти, а покупките не спират. 100% си евроатлантически..
51 АМИ ИМАТ ИЗБОР
ИЛИ ША ТРЯЯ ДА ВОЮВАТ
ИЛЙ ПРОСТО ДА СМЪКНАТ ТАКСАТА В ДВОЕН РАЗМЕР ОТ ГЪРБА НА ЕВРОПЛАНКТОНА
11:00 09.04.2026