Шефове на петролни компании са в шок заради начисляването на транзитни такси за преминаване през Ормузкия проток

9 Април, 2026 06:02, обновена 9 Април, 2026 06:11

Гърция също възропта заради намерението за въвеждане на такса за влизане и излизане в Персийския залив

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководители на петролни компании са се обърнали към Белия дом, държавния секретар на САЩ Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс, за да протестират срещу решението на Иран да начислява такси за транзит през Ормузкия проток, съобщи Politico, позовавайки се на представител на индустрията.

Източникът отбеляза, че преди военния конфликт таксите за транзит през водния път не са били начислявани. Той добавил, че смята, че „ние сме спечелили войната“.

Според Politico, администрацията на Тръмп реагирала на оплакванията „не с хладно отказ“.

„По-скоро като „Да, добре, ще го вземем предвид“, каза представителят.

Politico съобщи също, че на сутринта на 8 април се е състояла среща между представители на петролната индустрия и висши членове на администрацията на САЩ.

Такса за преминаване на кораби през Ормузкия проток би създала опасен прецедент за свободата на корабоплаване по целия свят; международната общност е малко вероятно да се съгласи на такава такса.

Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис в интервю за CNN.

Според Мицотакис въпросът за свободното преминаване на кораби през Ормузкия проток пряко засяга Гърция. „Ние сме един от основните „играчи“, когато става въпрос за кораби, собственост на Гърция и управлявани от Гърция. Винаги съм защитавал свободата на корабоплаване – въпрос от първостепенно значение за бъдещето на Ормузкия проток. Ормузкият проток винаги е бил свободен от корабоплаване и вярвам, че трябва да остане такъв и в бъдеще“, каза премиерът. „Не мисля, че международната общност ще бъде готова да приеме Иран да създаде „пункт за събиране на такси“ за всеки кораб, преминаващ през пролива. Смятам това за напълно неприемливо“, добави Мицотакис.

„Затова мисля, че ще имаме интензивни преговори“, продължи премиерът. „Мисля, че в крайна сметка може да се нуждаем от отделно международно споразумение за Ормузкия проток. Има исторически прецеденти. Но това споразумение не може – повтарям, не може – да включва каквато и да е такса, която корабите да плащат всеки път, когато преминават през Ормузкия проток. Това не се е случвало преди войната и не може да се случи след нейния край.“

Мицотакис подчерта, че никой никога не е плащал нищо за преминаване през Ормузкия проток. „Ако нещо подобно се случи, бихме създали много опасен прецедент за свободата на корабоплаване по целия свят“, смята правителственият глава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 151262

    97 6 Отговор
    Те големите такси ще са за танкери, превозващи до САЩ и Израел или плуващи под техен флаг. За приятелските страни - без такси, за останалите - минимални. Какво се е загрижил харвардският възпитаник Мицотакис?

    Коментиран от #40

    06:21 09.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вашето мнение

    96 8 Отговор
    Ганю така и не си научи урока, всеки път, когато се е съюзявал с англосаксите после е влизал в национална катастрофа. Сега пак ще плащаме репарации.

    06:24 09.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 4 Отговор
    ГЛАВНИЯ РРЕДАКТОР - ПРОВЕТИ ЗА ДРОН ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА
    ЧЕ НЕ МОГА ДА ТЕ ХВАНА В КОЯ СТАЯ СИ
    ... НА ПОКРИВА ТЕ НЯМА ?
    .... ДА НЕ СИ В ТОАЛЕТНАТА - МОГА ДА ИЗЧАКАМ ?

    06:29 09.04.2026

  • 9 Последния Софиянец

    97 5 Отговор
    В Босфора, Панамският канал и Суецкия канал не са в шок и плащат.

    Коментиран от #36

    06:29 09.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гражданин.

    68 3 Отговор
    Безплатният обяд свърши.

    06:37 09.04.2026

  • 12 Мишел

    60 2 Отговор
    Преди войната Иран беше съгласен на такса 1000000 евро/ кораб, сега взима по 2000000 евро. Преди Иран не контролираше протока, сега осъществява пълен контрол кой преминава и с какъв товар.

    06:46 09.04.2026

  • 13 Да, не се е случвало преди войната

    78 4 Отговор
    Но кой ще плати за разрушенията, за убитите и осакатените? Мицотакис като приказва за корабите, сеща ли се за базите, от които излитаха бомбардировачи....Кой разруши Иран...

    06:50 09.04.2026

  • 14 Георги

    68 1 Отговор
    само да уточним, компаниите с печалби стотици милиарди и дори над трилион годишно са се уплашили от такса за преминаване на пролива. Като това е такса, която ще бъде начислен към цената на петрола . Правилно ли съм разбрал?

    06:50 09.04.2026

  • 15 Шаман Дуров

    53 0 Отговор
    Гърция явно в скоро време ще гледа филма "Фалитът на големия тарикат". То и преди войната никой в Иран не беше бомбардирал училище.

    06:52 09.04.2026

  • 16 Да,бе

    53 1 Отговор
    Мислел,че били победили пък ще плащат...Плащат загубилите войната и това са репарации.Същата работа и с Украйна,че щяла да взима от Русия...Щяла,ама да дава.

    06:57 09.04.2026

  • 17 Агенция БТА

    50 1 Отговор
    Мицотакис може да се оплаче на арменския поп за таксите от Иран.

    07:08 09.04.2026

  • 18 Хм...

    63 0 Отговор
    Тия в шок ли бяха когато инфантилния идиoт тръмп и приятелчето му биби убиха двеста малки момиченца в Иран?
    Питам просто ей така, да се намирам на приказка.

    Коментиран от #20

    07:24 09.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 38 Отговор

    До коментар #18 от "Хм...":

    Путин изби над 2 милиона славяни. Спрямо него Путин е хуманист.

    Коментиран от #23

    07:26 09.04.2026

  • 21 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 21 Отговор
    Налагат ТАКСИ и на иранския петрол при влизане в чужди пристанища...танто за кукуригу....и аятоласите ша са изпращат.

    Коментиран от #29, #48

    07:28 09.04.2026

  • 22 Голям

    35 1 Отговор
    хленч. Разбира се, че не е прецедент събирането на такси за преминаване през протоци. Турция например събира такива за Мармара и Босфора.
    Да бяха ходили да хленчат в Тел Авив и Вашингтон преди бомбандировките. Всички бяха наясно до какво ще доведе подобен конфликт.

    Коментиран от #25, #39

    07:37 09.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Каква ли е

    25 0 Отговор
    Таксата за преминаване през протока за кораби натоварени с оръжие за американските бази в близкия Изток?

    07:44 09.04.2026

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 22 Отговор

    До коментар #22 от "Голям":

    Ша наложат такси и на иранския петрол в чужди пристанища....иранците ша са ИЗПРИЩЯТ

    Коментиран от #30, #38

    07:45 09.04.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 12 Отговор
    Не се разбра как ша наложат тия такси...изнася се ирански петрол, който ша стане още по скъп...

    Коментиран от #33, #37

    07:47 09.04.2026

  • 27 Ами

    17 0 Отговор
    Честита победа на Бай Дончо алтавия, демократично превърна безплатен проток в платен и понеже е прекрасно умен по рижата кpатуна той нищо няма да получи от това😂

    07:57 09.04.2026

  • 28 Край

    9 0 Отговор
    САЩ потрошиха инфраструктура на Иран а сега светът ще му я плаща. И САЩ даже ще са - ЗА. Лошото е че Турция ще почне да събира такси за Босфора.

    07:59 09.04.2026

  • 29 Тъпоъгълник

    16 3 Отговор

    До коментар #21 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Панамският канал безплатен ли е бе ?

    08:14 09.04.2026

  • 30 Не се пени

    13 0 Отговор

    До коментар #25 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    И тази такса ти ще я платиш , само се успокой .

    08:16 09.04.2026

  • 31 истината преди всичко

    14 0 Отговор
    Иранците няма да се откажат от таксите като ще се коментира само размера им. Всьщност това е един вид вьзмездието за започнатата война против тях понеже амер. няма да се сьгласят да платят репарации. От всякого това излиза ,че двама се карат а трети го отнася.

    08:17 09.04.2026

  • 32 Цървул

    11 0 Отговор
    Ако допуснем , че хамериканците прибират такси от абсолютно всички операции по света , даже и от покупки на дребно , това пак няма да им спаси икономиката от фалит . Понеже на борсите играят фондове и " инвеститори" с огромни средства , които обаче не са произвели физически и едно копче , но прибират огромни горници от спекула . Парите в целия свят няма да им стигнат . Останалото - бонус .

    08:17 09.04.2026

  • 33 Щото

    9 0 Отговор

    До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Сега е евтин ?
    140-150$
    На борсова цена , няма да ти дадат да се снимаш до танкера .

    08:19 09.04.2026

  • 34 Бай той Толстой

    14 0 Отговор
    Персия иска такса за влизане и излизане от Персийския залив-колко невероятно 😂.Да си бяхте седяли още на трибуквието,докато евреите и САЩ бомбиха Персия.

    08:21 09.04.2026

  • 35 да благодарят

    12 1 Отговор
    на ненормалните ционисти биби и тръмпи

    08:24 09.04.2026

  • 36 никой

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    за Босфора не се плаща има само санитарен контрол, Панамския и Суецкия канал са изкуствени копани и който ги е копал събира такса!

    Коментиран от #41

    08:26 09.04.2026

  • 37 Ахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не ти е лесно викаш, не разбрал, не прочел, не си най-светло светещата крушка тук

    08:38 09.04.2026

  • 38 Ахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Викат ти "голем смех" щото мн ни разсмиваш с логиката си ли?

    08:39 09.04.2026

  • 39 Възможно

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Голям":

    Може да стане интересно. По същия начин да се събират такси за Баб Ел мандеб, Гибралтар,Категат, Малакския и др. протоци от съгласните да плащат.

    08:40 09.04.2026

  • 40 пешо

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "151262":

    така се прави... демократично.... всички заедно плащат щетите нанесени от печалбата на сина на мутрата... ако не плащат , лошия мутра татко ще дойде да ви пляска
    Приумици от 90те. Честита ви демокрация евроатлантици.. упс.. то ние ще плащаме ,не вие. вие сте се уредили по демократично..защото сте можещи , знаещи ..абее елит ..... елит от тарикати и неглеци .

    08:41 09.04.2026

  • 41 Хирон

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "никой":

    За преминаване през Босфора има такси. Общо са 5.83 $ на тон. За кораб Panamax ще е около 150,000$.

    08:46 09.04.2026

  • 42 09042026

    5 0 Отговор
    Е гати и шока 200 хилядни танкери плащат такса от 2 милиона долара.

    По 10 цент на литър а бе големи разходи няма що.

    08:47 09.04.2026

  • 43 ?????

    9 2 Отговор
    Иран трябва да бъде възстановен.
    Тва е един от начините за събиране на кинти.
    Що не рипаа га Щатите и Израел нападнаха Иран?

    09:00 09.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Морски Трафик

    0 1 Отговор
    Мицотакис трябва да се откаже от идеите си за свобода на корабоплаването и да наложи транзитна такса през Егейско море. Така или иначе, корабите Черно море-Суец и Черно море-Гибралтар преминават през гръцки териториални води и са толкова близо до гръцките острови, че ако хвърлиш камък, ще ги уцелиш. Всички ще плащат по 1-2 милиона. Голяма пачка очаква гърците.

    09:22 09.04.2026

  • 46 Васил

    0 3 Отговор
    Всички роптаят ама никой страна не прати войска за да се отвори прохода.

    09:24 09.04.2026

  • 47 Здрасти

    1 1 Отговор
    "Такса за преминаване на кораби през Ормузкия проток би създала опасен прецедент за свободата на корабоплаване по целия свят; международната общност е малко вероятно да се съгласи на такава такса." който не му изнася да заобикаля.. Реалността е друга, демокрация и човешки права са громки думи, подплатени с терор и разрушения. Незнам какво очакват всички, някой да си даде и другата буза ли?

    09:28 09.04.2026

  • 48 Хич не е смях

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Защото крайната цена я плащаш ти, а покупките не спират. 100% си евроатлантически..

    09:30 09.04.2026

  • 49 Авантакис

    0 0 Отговор
    Няма повече аванти. Сега всички готованци и хрантутници дето са свикнали само на хитрини ревът.Ако и бай Моджтаба даде някой символичен процент на оранжевия, тогава да го видиме какво ще каже. Не виждам какъв е проблема при потенциално нормализиращи се цени от порядъка на 50,60,70 долара за барел с начислената такса да станат 51,61,71 долара за барел.

    10:08 09.04.2026

  • 50 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Това е удобен момент за нас да въведем такса" неприсъединяване"!?Бяхме във Варшавския договор -разпадна се!?Влязохме в НАТО и ЕС -ето вижте какво казват сега американците ...!!?Чудех се как досега е издържало ООН -ами и ООН е пред разпад !?затова въвеждаме такса "неприсъединяване" .казваме на всички съюзи- ако не искате да се разпаднете ъъ -плащайте иначе.... влизаме ...!?

    10:34 09.04.2026

  • 51 АМИ ИМАТ ИЗБОР

    0 0 Отговор
    ИЛИ ША ПЛАТЯТ
    ИЛИ ША ТРЯЯ ДА ВОЮВАТ
    ИЛЙ ПРОСТО ДА СМЪКНАТ ТАКСАТА В ДВОЕН РАЗМЕР ОТ ГЪРБА НА ЕВРОПЛАНКТОНА

    11:00 09.04.2026

